EFE Sie geben die Hoffnung nicht auf: Brexit-Gegner in London.

► Die Parteichefs von Plaid Cymru, der Liberal Democrats und der Green Party forderten Corbyn in einem Brief auf, seine Position zu ändern – und eine erneute Abstimmung über den Brexit zu unterstützen.

► Auch auf Labour-Chef Jeremy Corbyn steigt der Druck, sich für ein zweites Referendum einzusetzen. Der Oppositionschef hatte bisher auf Neuwahlen gepocht, war mit dieser Forderung aber am Mittwochabend gescheitert.

► Zahlreiche Unterstützer eines zweiten Referendums zum EU-Austritt haben der “People’s Vote”-Kampagne, die sich für eine erneute Abstimmung einsetzt, nach dem Debakel von Theresa May im Unterhaus mehr als 100.000 Britische Pfund überwiesen. Das berichtet die HuffPost UK .

Premierministerin Theresa May muss am Montag ihr weiteres Vorgehen im Unterhaus darlegen, die Abgeordneten hatten ihr ursprünglich ausgehandeltes Austrittsabkommen am Dienstag abgeschmettert.

Derzeit spricht May mit Vertretern aller Parteien. Corbyn verweigert Gespräche aber bisher, sollte May einen Austritt ohne Abkommen nicht ausschließen. Er ist weiterhin für einen sanften Brexit, nach dem Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleiben würde – bisher eine rote Linie Mays.

Ein zweites Referendum hat die Premierministerin kategorisch ausgeschlossen. Am 29. Januar wird nun wohl zunächst über einen Plan B, auf den sich Abgeordnete bei den Gesprächen mit May einigen können, abgestimmt.

Sollte es jedoch keinen Kompromiss geben, werden die Brexit-Gegner erneut auf ein Referendum pochen. Die Labour-Abgeordnete Anna Turly, Unterstützerin von “People’s Vote”, sagte: “Das Parlament befindet sich in einer Sackgasse, und eine Volksabstimmung ist der einzige Ausweg aus diesem Brexit-Chaos.”

Wie würden die Briten bei einem zweiten Referendum abstimmen?