Zweifache Mutter: "Ich konnte nicht aufhören zu trinken und Pillen zu schlucken"

Ich war eine betrunkene Mutter.

Und mit betrunkener Mutter meine ich nicht die lustige Mutter, die anfängt, mit ihren Kindern zu tanzen, nachdem sie auf einer Grillparty ein oder zwei Margaritas getrunken hat.

Oder die Mutter, die vielleicht ein Uber bestellen muss, nachdem sie beim Essen am Samstagabend drei Gläser Wein getrunken hat und nun den Babysitter ablösen muss.

Ich spreche über eine Flaschen-versteckende, Pillen-schluckende, Augentropfen-benutzende, Flugzeugfläschchen-in-ihrer-Tasche-habende Art von Mutter.

Eine Mutter, die ihren Kindern zuliebe mit dem Trinken aufhören möchte, es aber nicht kann.

ANMELDEN UND ELTERN-TEAM FOLGEN Erhalte die wichtigsten Artikel und Blog-Beiträge täglich per Mail. Die Newsletter können personalisierten Content und Werbung enthalten. Erfahre mehr Newsletter E-Mail-Adresse Danke für deine Anmeldung. Du wirst eine E-Mail erhalten, um deine Anmeldung kurz zu bestätigen. Bei deiner Anmeldung ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. Facebook

Twitter

Instagram

Pinterest

Eine Mutter, die sich auf einer Abwärtsspirale in Richtung Abhängigkeit befindet, die so bösartig ist, dass sie sie vollkommen einnimmt. Diese Art von betrunkener Mutter.

Nachdem meine beiden Söhne kurz nacheinander in den Jahren 1998 und 1999 geboren waren, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Als ich meinem Gynäkologen zaghaft von meinen Symptomen erzählte: Schlaflosigkeit, Ängste und Anfälle von unerklärlicher Traurigkeit, schlug er beiläufig vor, dass ich mir abends ein Glas Wein gönnen sollte. Außerdem gab er mir ein Rezept für das Schlafmittel Ambien.

Anstatt eine zweite Meinung einzuholen, begann ich meine Symptome zu behandeln, wie er es vorgeschlagen hatte. Ich war der Meinung, dass ich den Wein trank und die Pille schluckte, weil ich für meine Familie da sein wollte – nicht, weil ich ihr entkommen wollte.

Pillen und Fusel schienen eine fantastische Lösung für etwas zu sein, von dem ich heute weiß, dass es eine undiagnostizierte postpartale Depression war.

Durchhalten und weiterkämpfen

Nachdem die Talkshow-Moderatorin Wendy Williams vor ein paar Wochen bekannt gab, dass sie wegen einer Abhängigkeit, die sie bisher geheim gehalten hatte, in Behandlung war und jetzt in einem “Sober House” lebt, überschlugen sich die Nachrichtenseiten mit Berichten über ihre Geschichte.

Alle großen Netzwerke zeigten Videoclips aus ihren letzten Shows; die Halloween-Folge von 2017, in der sie ohnmächtig wurde (die wirklich erschreckend ist); ihr Statement, in dem sie erklärte, dass sie unter Morbus Basedow leide, eine Krankheit, die die Funktion der Schilddrüse beeinträchtigt; und ihre letzte öffentliche Erklärung, dass sie eine Auszeit nehmen müsse, weil sie unter einer Schulter-Fraktur leide.

Es gab jedoch einen Clip, der wirklich meine Aufmerksamkeit erregte: Der, in dem sie sagte: “Ich habe in sechs Jahren keinen einzigen Drehtag versäumt. Ich habe mich nie krank gemeldet.”

In diesem Moment klickte es bei mir – und ich fühlte eine bisher unbekannte Verbindung zu Williams.

Ich kann das nachfühlen, Schwester, Du hast alles zusammengehalten, du hast dich auf heldenhafte Weise durchgekämpft. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber du weißt ja, wie es heißt: “Pay me now or pay me later, but later is always worse.”

So fing es auch bei mir an: Durchkämpfen. Um mit dem Stress zurechtkommen, dass bei meinen beiden Kindern Lernunterschiede diagnostiziert worden waren, trank ich meine “verschriebenen” Gläser Wein, nachdem sie ins Bett gegangen waren.

Die Sucht schlich sich in mein Leben

Opiate, die ich später verschrieben bekam, um meine Kopfschmerzen zu behandeln, erwiesen sich als äußerst hilfreich nach einem Tag voller Autofahrten, um meine Kinder zu Fecht-Unterricht, Nachhilfe und Basketball zu bringen und wieder abzuholen. Ich war immer Elternsprecherin – und gegen Ende meiner Trinkerei erledigte ich meine Aufgaben entweder leicht angeheitert oder verkatert vom Wein (oder Wodka) und dem Ambien der letzten Nacht.

Ich bin nicht stolz darauf. Aber die Abhängigkeit hat sich so unauffällig in mein Leben eingeschlichen, dass ich es nicht einmal kommen sah. Aus den zwei Vicodin, die ich brauchte, bevor ich die abendliche Spongebob-Handpuppen-Show aufführen konnte, wurden plötzlich drei und mehr als einmal passierte es mir, dass ich vor meinen Kindern einnickte.

Ohne meine “Medizin” aufzustehen, wurde schon bald unmöglich. Ich musste “geladen” sein, um irgendetwas zu schaffen, ansonsten kämpfte ich mich durch meinen Alltag und wartete darauf, dass mich endlich alle allein ließen, damit ich mich abschießen und den qualvollen Schmerz des Entzugs beenden konnte.

Mein Leben wirkte vollkommen normal

Trotzdem verpasste ich keinen einzigen Tag als Begleitperson bei Schulausflügen oder als Ausschussvorsitzende. Und niemanden überraschte es, als ich zur Präsidentin des Elternvereins gewählt wurde oder als man mir die Mitgliedschaft im Schul-Kuratorium anbot. Ob ich müde war oder mich schlecht fühlte, ich hatte ein Mittel für jedes Gebrechen und ich war stolz auf mich, weil ich immer überall erschien.

Erstaunlicherweise wirkte mein Leben auf fast alle meine Freunde und Bekannten vollkommen normal. Doch die Wahrheit war, dass mein Leben zu einem chaotischen Zirkusprogramm geworden war. Im Juli 2008 brach dann alles um mich herum zusammen, als mein Mann meine Tagebücher entdeckte, in denen ich leichtsinnigerweise alle Details meines außer Kontrolle geratenen Lebens aufgeschrieben hatte.

Eines Tages, kurz nachdem das passiert war, kam er nach Hause und erwischte mich dabei, wie ich heimlich alle Flaschen in unserer gut ausgestatteten Bar auffüllte. (Ich hatte sie alle unter der Woche geleert und wollte nicht, dass er sah, wie viel in den Flaschen fehlte.)

“Hol dir Hilfe, ansonsten”, sagte er zu mir.

Er musste nicht erst aussprechen, dass das “ansonsten” bedeutete, dass ich das Sorgerecht für unsere damals sieben und neun Jahre alten Söhne verlieren würde. Aber zu meinem Erstaunen war ich eigentlich irgendwie erleichtert, dass ich erwischt worden war. Ich war erschöpft davon, all meine Abhängigkeiten zu jonglieren. Das Spiel war aus, wie man so schön sagt.

Ich fühlte mich wie eine Versagerin

Ich schämte mich so sehr, als Süchtige aufgeflogen zu sein, dass ich in eine Anlage namens The Meadows flüchtete – eine Einrichtung, in der es ein 30-Tage, 12-Schritte Konzept gibt, um mit der Sucht und dem Alkoholismus fertig zu werden. Ich traf dort ein oder zwei andere Mütter, aber alle dort waren weiß und niemand sonst hatte eine Geschichte, die meiner ähnlich war.

Als schwarze Frau hatte ich das Gefühl, eine extra Lage Scham bewältigen zu müssen. Mir wurde immer gesagt, dass man als farbige Frau doppelt so gut in allem sein müsse, um als gleichwertig gesehen zu werden – und jetzt hatte ich in den entscheidenden Punkten versagt – als Ehefrau und als Mutter.

Wendy Williams ist fester Bestandteil der schwarzen amerikanischen Kultur. Ich glaube, als sie mit ihrer Talkshow anfing, dachten viele, dass sie Oprah Winfrey Konkurrenz machen wollte.

Doch die eigensinnige Williams hat nie versucht, Oprah zu sein. Sie war bekannt aus ihrer Zeit als DJ und Radio Moderatorin bei dem New Yorker Sender Hot 97. Damals hatte sie sich ihre Reputation als starke Frau aufgebaut, die sich ihren eigenen Problemen in aller Öffentlichkeit stellte (ihr Ehemann, der sie betrog, als sie mit ihrem Sohn schwanger war und ihre frühere Kokain-Sucht).

Scheinbar war Williams nie zuvor mit einem Problem konfrontiert worden, dem sie sich nicht vor einem Publikum stellen konnte – bis jetzt.

Ich wünschte, ich hätte ein Vorbild gehabt

Als ich in die Behandlung ging, sah ich es, genau wie Williams, nicht als Stärke an, vorzutreten und zuzugeben, dass ich keine Macht über etwas hatte, das mich von meiner Familie trennte.

Ich sah es ganz klar als Schwäche an. Aber vielleicht hätte ich es anders empfunden, wenn es jemanden in der Öffentlichkeit gegeben hätte, insbesondere eine farbige Frau, die offen darüber gesprochen hätte, wie weit sie abgestürzt ist.

Jemanden wie Williams, die sich den Kameras gestellt hat (mit Tränen, die über ihr Gesicht strömten) und zugab, dass sie in einem Sober House in Queens lebte und seit Monaten nicht mehr bei ihrem Mann und ihrem Sohn geschlafen hatte.

Ich weiß, wie furchtbar es sein muss, das eigene Zuhause zu verlassen und sich in eine kontrollierte Umgebung zu begeben, um das eigene Leben und das seiner Familie zu retten. Und auch wenn einige der Prominenten, die sie über die Jahre hinweg durch den Dreck gezogen hat, jetzt glücklich sind, dass sie endlich mit ihren eigenen Mitteln geschlagen wird, bin ich stolz auf sie.

Nicht nur weil sie sich den Kameras gestellt und zugegeben hat, was los war, sondern eher, weil sie wirklich diese drastischen Schritte gegangen ist, sich in Behandlung begeben hat, einen Coach engagiert hat und jetzt ein nüchternes Leben lebt. All diese Schritte erfordern gewaltigen Mut.

Als ich vor zehneinhalb Jahren trocken wurde, gab es kein Vorbild im Fernsehen, in dessen Fußstapfen ich hätte treten können. Heute, vielleicht aufgrund von Williams’ Geschichte, wird vielleicht die ein oder andere betrunkene Mutter sich dazu entschließen, es nicht länger “durchzuziehen” und stattdessen auf sich achtgeben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei der HuffPost USA und wurde von Gina Louisa Metzler aus dem Englischen übersetzt.