Yoga ist kein Sport, sondern eine Lebenseinstellung!

Was sich vielleicht als sehr gewagte These anhört, ist in Wirklichkeit die echte und unverfälschte Lebenseinstellung des indischen Yoga-Lehrers Sanjay Vyas. Für ihn ist Yoga kein Sport. Für ihn ist Yoga weitaus mehr.

Yoga Yoga ist mittlerweile ein Trend geworden, den man in nahezu allen Urlaubsgebieten, vor Ort und Reisedestinationen gibt. Viele Menschen widmen sich dem „Sport“ Yoga. Sport, weil es oft genauso deklariert wird. Es heißt, dass der indische Weise Pataniali Yoga vor über 3000 Jahren erfunden hat. Er hat eine Art Sammlung / Leitfaden zusammengestellt. 195 philosophische Aussagen. Er befasste sich mit den acht Gliedmaßen des Menschen um das eigene Bild und das der Außenwelt zu verfeinern. Heute betreiben viele Yoga aus dem Grund den Körper zu reinigen und teilweise auch, weil es körperliche Kraft und Ausdauer bieten soll. Manchmal verwebt Yoga auch andere Philosophien wie Hinduismus oder Buddhismus miteinander. Um Yoga zu praktizieren, muss man sich jedoch mit keinem dieser beiden Lehren auseinandersetzen.

Om…. Wer schon mal an einem Yoga Kurs teilgenommen hat, wird das Wort „Om“ bestimmt schon gehört haben. Traditionell zu Beginn und am Ende. Wozu ist dieser Om denn überhaupt gut? Die alten Yogis begegneten den Schwingungen der Erde mit einem eigenen Klang - dem Om. Ein Laut, der sich in den Klängen der Umwelt spiegelt. Singt man den Laut Om, wird unser Bewusstsein, die körperliche Energie und unser Atem in Einklang mit den Schwingungen des Universums gebracht. Als Anfänger bei Sanjay Vyas Während meines Urlaubes im Grandhotel Heiligendamm hatte ich die Gelegenheit den Yoga Meister Sanjay kennenzulernen und eine seiner Stunden mitmachen zu dürfen. Dieser Mann fasziniert durch die erste Sekunde. Eine Ruhe und Gelassenheit strahlt nahezu aus ihm heraus. Ich hatte schon mal ein paar Yoga-Übungen auf den Malediven ausprobiert. Auch das eine oder andere Mal im TV gesehen. Es waren immer unterschiedliche Stellungen. Ich höre öfter von Freunden, die regelmäßig Yoga betreiben, dass sie sportlich ganz schön an ihre Grenzen stoßen. Als ich von ihm hörte, dass Yoga kein Sport ist, war ich überrascht.

Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Buddha Wir fingen tatsächlich mit einem Om an. Die Übungen waren anstrengend, aber eher ein Mix aus richtiger Atmung und Stretching. Man hatte das Gefühl, den Körper dadurch ein Stück weit besser kennenzulernen. Es war nicht so, wie ich das aus den klassischen Fitnessübungsstunden kannte, dass die Übungen unangenehm waren. Schon anspruchsvoll, aber angenehm auszuführen. Auch für Anfänger. Wenn Yoga kein Sport ist… fragte ich mich, was im Moment so alles als Yoga deklariert wird. Für Sanjay gibt es keine anderen Arten von Yoga, als das was er schon seit seiner Schulzeit betreibt. Eine Verbindung zwischen Kopf, Geist und Körper. Es ist im Blut. Seitdem er ein kleines Kind ist, gehört Yoga zu seinem Leben dazu. Es ist eine Spiritualität. Eine Art seinen Körper und seinen Geist in Einklang zu bringen. Er stammt aus Indien. Seine Familie schickte ihn als kleines Kind bereits zu einem Ashram. Über Generationen wird die Lehre Yoga in seiner Familie „weitervererbt“. Bei ihnen spielt das Materielle keine Rolle, sondern der innere Frieden. Es geht für ihn um das Gefühl und genau dieses Gefühl möchte er vermitteln. Er hat eine umfangreiche Ausbildung in Indien absolviert um ein ganzheitliches Verhältnis zu lehren. Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts, und er verwirft auch nichts. Buddha Yoga ist … “Vertrauen und Liebe. Eins werden mit dem Körper, dem Geist und der Seele. Übungen, Sport, Kondition ist kein Bestandteil der klassischen Yoga Lehre.” Sanjay. Es geht darum loszulassen. Loslassen des Egos, der negativen Energie, der Gier und des Neids.

Warum in Heiligendamm? Sanjay Vyas ist aus Indien ausgewandert um sich in Heiligendamm niederzulassen. Seitdem er dort weg ist, lebt er an der Ostsee und lehrt seine Yoga Kultur im Grandhotel Heiligendamm. Für ihn ist die Verbindung zwischen Wald und Meer an diesem bezaubernden Ort Inspiration. Dieser Platz, dieses Hotel strahlt für ihn Ruhe und natürliche Natur aus. Frische Luft, kein Stress, mehr Prana. In anderen Städten wäre es ihm zu materialistisch. Hier an diesem Ort fühlt er sich geerdet mit seiner Kultur und seinem Geist. In seinen Kursen versucht er genau das den Menschen zu vermitteln. Den Geist und den Körper zu entspannen. Den Stress der Großstädte und die bösen Gedanken loszuwerden. Alles in Harmonie und Einklang zu bringen.

Fazit: Sanjay ist ein Mensch, der nicht nur Ruhe und Einheit mit Körper, Geist und Seele ausstrahlt. Er vermittelt durch seine Lehre Einblicke in ein ruhiges, entspanntes Miteinander. Ein Tag, ein Wochenende ist natürlich nicht genug um sich während des Alltags immer wieder auf seine Lehren zu beziehen. Aber je öfter man ihn besucht und teilnimmt an seinen Kursen, je mehr denkt man darüber nach und verinnerlicht kleine Dinge wie das richtige Atmen. Er lebt an einem Ort, der nach seiner Heimat (Indien), seinem Geist am nächsten kommt. Seit vielen Jahren lebt er nun dort und jeden Tag genießt er den Moment (wie er sagt). Die Atmosphäre des Hotels und der Ort selbst, strahlen schon einen ganz speziellen Zauber aus. Man fühlt sich ein bisschen wie in einer anderen Welt. Fernab von Lärm und Stress.

