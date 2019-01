Bei “Wer wird Millionär” gibt es mal wieder eine Special-Folge – zum Unmut vieler Zuschauer.

Die wüteten auf Twitter gegen die Specials und wünschten sich die alte Sendung zurück.

Holztoilette, Skistöcke, Tannenbäume und Kunstschnee: So idyllisch ist das “Wer wird Millionär”-Studio auf RTL eingerichtet. Moderator Günther Jauch stimmt die neue Special-Folge am Montagabend an: die Hüttengaudi.

Als wären viele Zuschauer nicht ohnehin genervt von den nicht enden wollenden Special-Folgen, hüpft zu allem Überfluss DJ Ötzi aus der Holztoilette und schmettert den Song “Ein Stern”.

“Wer wird Millionär” kommt als Special-Folge – die Zuschauer sind genervt

Fans von “Wer wird Millionär” müssen seit Monaten so einige Specials über sich ergehen lassen – es ging um Zocker, Lehrer, das Oktoberfest, Weihnachten, Silvester und nun eben die Hüttengaudi. Der Sender RTL findet offensichtlich für jede Zielgruppe die passende Sonderfolge.

Für viele Zuschauer ist das inzwischen nur noch nervig. Kaum sind einige Minuten der Sendung am Montagabend vergangen, wüteten die ersten bereits auf der Social-Media-Plattform Twitter.

Einer fragt: “Könnt ihr auch mal wieder normale ‘WWM’-Folgen machen RTL? Geht das? Nervt langsam.”