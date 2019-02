Der Kandidat stand kurz davor, seinen Telefonjoker für die 64.000-Euro-Frage zu verwenden . Auf die Frage von Günther Jauch , was er denn mit dem Geld anfangen würde, überraschte der junge Mann den Moderator und das Publikum:

So etwas hat es bei der RTL -Sendung “Wer wird Millionär” noch nie gegeben. Kandidat Benjamin stellte seiner Freundin und potentiellem Telefonjoker Svenja eine Frage, mit der sie so gar nicht gerechnet hatte.

Leicht verwirrt nannte Bruder Ken die richtige Antwort und verhalf seinem zukünftigen Schwager so zu 64.000 Euro. Es war an der Zeit Freundin Svenja die Frage aller Fragen zu stellen.

“Verarsch mich nicht, jetzt stell die Frage.”

Doch bei dieser schaltete sich erst einmal der Anrufbeantworter an. Beim zweiten Versuch ging sie dann ans Telefon und dachte zunächst, ihr Freund würde sie veräppeln. Auf sein “Svenja, ich liebe dich. Willst du mich heiraten?” antwortete sie nur: “Verarsch mich nicht, jetzt stell die Frage.”

Auch der nächste Versuch verlief nicht viel besser. Denn als er sie erneut fragte, sagte Svenja: “Ja, aber du verarschst mich.”

Jauch griff ein und erklärte der Frau, dass es sich tatsächlich um einen echten Heiratsantrag handele. Diplomatisch antwortete die Angerufene: “Hört sich doch gut an. Wenn er dann mehr abspült und ich meine Spülmaschine kriege...”

Der ungewöhnliche Heiratsantrag hatte also Erfolg. Der Kandidat ging mit Tränen in den Augen und 64.000 Euro im Gepäck nach Hause und kann sich von nun an mit dem gewonnenen Geld um die Vorbereitungen für die große Feier kümmern.