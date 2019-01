Wollte Bushidos Familie entführen lassen: Abou-Chaker-Clan-Chef festgenommen

► Der Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker ist am Dienstag festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Laut Medienberichten wurde er nach einem Prozesstermin am Dienstagmittag direkt aus dem Gerichtssaal abgeführt.

► Wie der “Spiegel” berichtet, gab es bereits seit längerem verdeckte Ermittlungen gegen den ehemaligen Geschäftspartner des Rappers Bushido.

► Die “Bild”-Zeitung berichtet, dass die Staatsanwaltschaft dem Clan-Chef vorwerfe, Leute gesucht zu haben, die Bushidos Kinder oder seine Frau entführen.

Was ihr noch wissen müsst: