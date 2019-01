Wohnkonzepte für das 21. Jahrhundert: Das eigene Haus

Das Privathaus hat in der Architekturgeschichte eine einzigartige Stellung, denn es war und ist der grundlegende Baustein einer menschengemachten Umwelt. Mit seiner für das Museum of Modern Art in New York kuratierten Ausstellung „The Un-Private House“ machte Terry Riley 1999 auf eine neue Generation von Wohnhäusern aufmerksam: Es vollzog sich nicht nur ein Wandel der Familienverhältnisse, sondern auch ein Wandel des Verhältnisses von Häuslichkeit und Arbeit. Privathäuser zeichneten sich über Jahrhunderte hinweg vor allem dadurch aus, dass in ihnen nicht gearbeitet wurde. Inzwischen haben sich die Arbeits- und Lebensgewohnheiten geändert. Trennungen zwischen Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gibt es kaum noch, spezifische Raumfunktionen wurden vielfach zugunsten offener Nutzungskonzepte aufgegeben. Die Gründe dafür sind vielfältig: demografische und Familienstrukturen ändern sich, aber auch gesellschaftliche Einflüsse und die Digitalisierung sind prägend. Nicht zu unterschätzen ist auch der Aspekt der Nachhaltigkeit: So geht es beim ökologischen Bauen nicht nur darum, eine alternative energetische Versorgung sicherzustellen, sondern zunehmend auch um ein möglichst schadstofffreies Wohnen und baubiologisches Bauen.

Die Beispiele belegen, dass Architekten nicht nur Bauwerke schaffen, sondern auch die Umgebung gestalten, die Leer- und Zwischenräume – und dass Natur und Wohnkultur, die Grenze zwischen innen und außen, im 21. Jahrhundert immer mehr miteinander verschmelzen. Alle in diesem Band vorgestellten Wohnhäuser sind in ihrer Formsprache individuell, doch sie alle eint die Absicht, eine moderne Vision vom Leben und Wohnen in und mit der Natur zu entwickeln und die Topographie ihrer Umgebung wertzuschätzen.

Ausschlaggebend für die Zusammenstellung waren nicht nur die architektonische Herangehensweise, sondern auch Standort und Haustypus. Bestimmte Weltgegenden und Stile wurden nicht bevorzugt. Präsentiert werden kleine und große Häuser, rurale Cottages, futuristische Villen, Künstlerateliers am Strand, aber auch einsame Refugien im Wald. Einige Häuser werden ständig bewohnt, andere sind Ferienhäuser. Zu sehen sind u.a. Häuser in Australien und Neuseeland, China, Vietnam, in den USA, in Mexiko, Ecuador und Costa Rica. Von jedem Architekten wurde nur ein Projekt aufgenommen. Zu sehen sind neben den Werken bekannter Größen wie Shigeru Ban, MVRDV und Marcio Kogan auch aufstrebende Talente wie Aires Mateus, Xu Fu-Min, Võ Trọng Nghĩ, Da esai Chia und Shunri Nishizawa.

In seinem Buch “Homes for Our Time” verweist Philip Jodidio darauf, dass sich viele Architekten wegen noch nie dagewesener „passiver“ Energiekonzepte rühmen. „Dabei ist es in warmen Weltgegenden schon seit Jahrhunderten gängige Praxis, die Sonneneinstrahlung zu vermeiden“ und die Masse des Hauses (Stein und in jüngerer Vergangenheit Beton) dazu zu nutzen, die Wärme (oder im Sommer die Kühle) zurückzuhalten. Moderne Häuser gehen noch weiter (geothermische und photovoltaische Anlagen sowie Niedrigenergiefenster). Um die Wohnqualität zu erhöhen, entscheiden sich Architekten auch immer häufiger für natürliche Lüftungskonzepte und berücksichtigen die Gebäudeausrichtung.

Die Casa de la Encina von Aranguren + Gallegos, ein offener und klar strukturierter Betonbau, der von Pinien eingerahmt ist, am südlichen Hang des Monte Abantos nördlich von Madrid. Er mutet wie ein modernen, großer Aussichtspavillon an. In der unteren Ebene befinden sich die Schlafräume, die in Fels eingebettet sind. „Ein Haus“, sagt der Schweizer Architekt Mario Botta, „ist eng mit der Vorstellung von Zuflucht verbunden. Eine in den Fels geschlagene Höhle ist wie ein Mutterleib.“ Panoramafenster und Veranden bieten einen fantastischen Ausblick auf die Ebene, die sich von der Sierra de Guadarrama bis Madrid erstreckt. Shinichi Ogawas weißes Haus am Meer ist ein zweigeschossiges minimalistisches Wunderwerk in Kanagawa mit Blick auf den Stillen Ozean. Der Wohnbereich mit seiner Glasfront gen Süden geht in eine freischwebende Terrasse und einen Infinity Pool über, der nahtlos mit dem Meer zu verschmelzen scheint.

In Chua Doc in Vietnam, an der Grenze zu Kambodscha, verbindet Shunri Nishizawas Haus für drei miteinander verwandte Kleinfamilien mit freiliegenden Holzbalken, geflochtenen Bambusplatten, Pflanzen, und innenliegenden Balkonen und Galerien traditionelle Bauformen und Handwerkskunst mit einer modernen Architektursprache. Wellbleche dienen als bewegliche Wände und Läden, die den Blick auf die umliegenden Reisefelder freigeben.

Der Architekt Louis Kahn, auf den der bekannte Ausspruch zurückgeht, selbst Ziegelsteine wollten etwas „sein“, sagte einmal: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns immer mehr auf jene Eigenschaften von Räumen besinnen werden, die ‚sein wollen’ – Eigenschaften, die mehr sind als Funktionen und Begleitumstände.“ Genau das ist es, womit der Wandel im Entwurf von Häusern, vor allem jener, die architektonisch originell sind, zu tun hat: mit der Suche nach Räumen, die „sein wollen“, die nicht mehr der Logik eines bürgerlichen Lebens, sondern der Logik einer Wirklichkeit entsprechen, die Grenzen überschreitet – auch die des Wohlstands. Im Westen Indiens hat Kamal Malik von Malik Architecture (Mumbai) für sich und seine Familie ein unkonventionelles, weitläufiges Haus gebaut, das auf sechs Ebenen an und auf einem Kamm über zwei Schluchten steht und (da es ohne Wände auszukommen scheint) im ständigen Dialog mit der Landschaft steht. Das Haus der drei Ströme verdankt seinen Namen den Bächen, die beim Starkregen der Monsunzeit durch den als Mehrgenerationenhaus angelegten Komplex schäumen.

„Architektur kreist immer um die Frage, was ein Haus sei.“ - Jean Hélion

Bauen und Wohnen sind besondere Weisen des Seins: Etymologisch bezieht sich "bauen" auf Sein. "Ich bin" und "ich baue" oder "buan" haben dieselbe Wurzel. Wunian (gotisch) bedeutet bauen, bleiben, aber auch zufrieden sein. Dies vermitteln auch Nachhaltigkeitsunternehmen wie memo. So heißt es auf der Website von memolife: „Der wohl persönlichste Rückzugsort sind die eigenen vier Wände. Daher ist es von immenser Bedeutung, Haus und Wohnung nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen her- und auszurichten.“ Der deutsch-amerikanische Karsten Harries bemerkte in diesem Zusammenhang einmal, dass ein Gebäude nicht nur auf seinen Zweck und seine Ästhetik hin betrachtet werden sollte, sondern vor allem daraufhin, ob es „wirkliches Wohnen“ erlaubt – ob es für seine Bewohner einen Ort mit Sinn ausstattet und ihnen bei der Verwirklichung eines guten Lebens hilft.

Zu Philip Jodidios Veröffentlichungen bei TASCHEN gehören seine Reihe Architecture Now! sowie seine Monografien über Tadao Ando, Norman Foster, Renzo Piano, Jean Nouvel, Shigeru Ban, Zaha Hadid und Oscar Niemeyer. Sein aktueller Band ist auch eine Reminiszenz an den großen Architekten. Hier widmet er sich ausführlich der innovative Wohnhausarchitektur, die sich seiner Meinung nach in Bezug auf Innovation und Qualität nicht zuletzt deshalb weiterentwickeln und –verbreiten konnte, weil das Internet inzwischen Informationen aus aller Welt bereithält. Allerdings ging der Siegeszug des Modernismus mit einer westlichen Voreingenommenheit einher, von der auch die Architekturkritik jahrzehntelang geprägt war: „So fiel es manchem schwer, anzuerkennen, dass es sich bei Oscar Niemeyer um einen der wichtigsten Architekten des 20. Jahrhunderts handelte, einfach nur deshalb, weil er Brasilianer war – vielleicht aber auch deshalb, weil er mit den Kommunisten sympathisierte.“ Niemeyer arbeitete bereits zu Beginn seiner Laufbahn in Rio mit Le Corbusier zusammen. Viele glaubten, dass Niemeyer sein Wissen dem europäischen Meister zu verdanken habe. Jodidio bemerkt jedoch zu recht, dass man genauso gut argumentieren könne, „dass Niemeyer die späten Arbeiten von Le Corbusier beeinflusst hat.“

Niemeyer setzte sich beharrlich dafür ein, die Welt zu verbessern. Fantasie war für ihn die Suche nach einer besseren Welt und Architektur nur ein Vorwand. Wichtig waren das Leben und der Mensch. Dennoch hatte die Architektur auch eine politische Funktion, weil sie sich mit dem Menschen und seiner Lebensart befasste. „Das Leben vergeht im Flug. Deshalb muss man es anständig hinter sich bringen. Eigene Ideen entwickeln und eigene Prinzipien, die uns wie Säulen durch das ganze Leben tragen.“ Das war für ihn die große Herausforderung, die sich auf bemerkenswerte Weise auch in diesem Buch spiegelt.

