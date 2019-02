Wirbel um Abschiebung von Amri-Vertrauten: Das ist über den Freund des Berlin-Attentäter bekannt

Am 19. Dezember 2016 rast der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen durch den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz, zwölf Menschen sterben. Der Attentäter flieht und wird wenige später in Italien erschossen.

Am Freitag hatte das Magazin “Focus” berichtet: Ein Freund Amris, der Tunesier Bilel Ben A., sei offenbar in einem unter Verschluss gehaltenen Video zu sehen, wie er einem Mann mit einem Kantholz seitlich an den Kopf schlägt, um dem flüchtenden Amri den Weg freizumachen. Zumindest sehe die Person in dem Video wie Bilel Ben A. aus. Der attackierte Mann liege bis heute im Koma.

Schon neun Tage später sei von den Sicherheitsbehörden und im Bundesinnenministerium die Entscheidung gefallen, Bilel Ben A. nach Tunesien abzuschieben, berichtet der “Focus” weiter. Das gehe aus einer E-Mail vom 28. Dezember 2016 an die Bundespolizei hervor.

Am 1. Februar 2017 wurde der Mann schließlich abgeschoben. Wollten die Behörden die Verwicklung des Mannes in das Attentat vertuschen?

Der Mann sei womöglich ein Agent des marrokanischen Geheimdienstes, der per Abschiebung vor einer Strafverfolgung in Deutschland geschützt werden sollte, berichtet der “Focus”.

Doch es gibt Zweifel an dem Bericht