Jen Glantz Der Tag, an dem ich aus meiner Wohnung in New York auszog.

Im den vergangenen 16 Monaten wechselten wir fast alle vier Wochen die Stadt. An manchen Orten blieben wir länger, weil es uns dort so gut gefiel. Wir lebten in unter anderem in Portland, Austin, Denver, Chicago, Los Angeles und in einigen Vororten von New York (wie Bed-Stuy, Greenpoint und Hell’s Kitchen).

Am wichtigsten dafür war, dass wir mit wenig Gepäck reisen konnten. Wir verschenkten oder spendeten fast 90 Prozent unseres Besitzes. Ein paar Müllsäcke mit Kleidung, persönlichen Gegenständen und einige Möbelstücke verstauten wir im Haus der Eltern meines Freundes nahe New Jersey.

Doch dann sponnen wir den Plan noch weiter. Stadt nur eine Stadt zu wählen, in der wir uns für ein Jahr niederlassen, wollten wir lieber immer wieder in eine neue Stadt ziehen.

Da wir beide das unglaubliche Privileg haben, unsere eigenen Chefs zu sein, gab es nur zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein mussten: Die Stadt sollte über ein gutes Nahverkehrsnetz verfügen und wir wollten eine Wohnung finden, die weniger kostet als das, was wir beide in New York an Miete bezahlen – pro Nase sind das umgerechnet 1300 Euro.

Eines Nachmittags dachten wir laut darüber nach, wie schön es wäre, ein Jahr lang an einem anderen Ort als im Wahnsinn Manhattans zu leben. Das brachte uns zu der Erkenntnis, die uns zu modernen Nomaden werden ließ: Wenn wir nirgendwo feste Mietverpflichtungen hätten, könnten wir es uns leisten, jeden Monat in einer anderen Stadt zu leben.

Nur widerstrebend habe ich in den vergangenen sechs Jahren habe immer am 1. August meinen Namen auf die gestrichelte Linie der Mietvertragsverlängerung für die Wohnung in New York City gesetzt, in der ich meine Kisten ziemlich lange Zeit unausgepackt herumstehen hatte. Mit der Unterschrift stimmte ich zu, exorbitant viel Miete für deprimierend wenig Raum zu zahlen.

Wenn du lange genug in New York City lebst, kennst du die Momente, in denen du dir ausmalst, wie es wäre, woanders zu leben – irgendwo, wo es nicht so kalt ist und das Hauptverkehrsmittel nicht nach Urin und Müll stinkt. Wo du ein Zimmer haben kannst, in das mehr als nur ein großes Bett und eine schmale Kommode passen.

Jen Glantz Adam und ich an unserem ersten Ziel: In Portland. Wir wanderten dort zum ersten Mal in unserem Leben.

Obwohl wir beide ein eigenes Business betreiben, wandten wir uns an eine Website für Selbstständige, um zusätzlich Aufträge in den Bereichen Marketing, Schreiben, Business Development und Social Media zu übernehmen.

In den ersten Tag fühlt man sich immer wie ein Gast. Aber danach passt man sich an. Es macht Spaß, nicht nur zu sehen, wie andere Menschen leben, sondern auch wie sie zu leben. Das machen die wenigsten von uns. Die meisten Menschen entwickeln ihre eigenen Gewohnheiten und halten ein Leben lang daran fest.

Das Wichtigste beim City-Hopping: Schnell eine gute Wohnung finden. Im vergangenen Jahr lebten wir in elf verschiedenen Apartments, schliefen in Betten fremder Menschen, aßen die Reste aus ihrem Kühlschrank und drückten die Daumen, dass keine unerwünschten Hausgäste herumstreunen würden wie Schaben oder Ratten.

Jen Glantz Adam am Flughafen, als wir in eine neue Stadt umzogen.

Wenn man weniger Dingen besitzt, passt man sich an und plötzlich vermisst man nicht viel. Gelegentlich denke ich an ein Top, einen Pullover oder ein Paar Schuhe, die ich im hinteren Teil meines Schranks aufbewahrt und ab und zu getragen habe; ich vermisse es, mich dank eines Schranks voller Kleidung kreativ kleiden zu können. Aber jetzt werde ich mit den wenigen Dingen, die ich besitze, kreativ – und das macht auf eigentümliche Weise ebenfalls Spaß.

Um Geld zu sparen, klopften wir auch bei Freunden an, die in Städten lebten, in die wir reisen wollten. Wir fragten, ob sie größere Reisepläne haben und wir ihre Wohnung hüten können. Letztendlich kamen wir einen Monat lang kostenlos bei einem Freund in Austin unter. Einzige Bedingung war, dass wir uns um die beiden Hunde kümmern, was uns zusätzliches Vergnügen bereitete.

So konnte ich einen normalen Arbeitsplan einhalten und zugleich sicherstellen, dass ich jedes Quäntchen, das die neue Stadt zu bieten hatte, auskoste. Ich führte arbeitsfreie Wochenenden ein, um samstags und sonntags Abenteuer in der Stadt erleben zu können, wobei ich diese Regel natürlich in arbeitsreichen Wochen brach.

Ich hielt mir jeden Tag zwei bis drei Stunden frei, um auf Erkundungstour zu gehen – egal ob das am frühen Morgen, während der Mittagspause oder am Abend war. Weiter achtete ich darauf, täglich zwischen 8 und 9 Stunden an einem Schreibtisch, im Café oder in einem Co-Working-Space zu arbeiten.

Jen Glantz Adam und ich in Los Angeles beim Surfen an meinem 30. Geburtstag. Wir lebten dort im Winter.

Mein Freund, der eine eigene Marketingfirma hat, verbringt den größten Teil des Tages am Telefon und vor dem Computer. Selten muss er Kunden persönlich treffen, und wenn er das tut, springt er ins Flugzeug (mit Flugmeilen).

Ich leite nicht nur mein eigenes Hochzeitsgeschäft, sondern auf freiberuflicher Basis biete ich auch Workshops im ganzen Land an. Wenn ich für meine Arbeit in einer bestimmten Stadt sein muss, reise ich dorthin, um anschließend in die Stadt zurückzukehren, in der ich mich in diesem Monat niedergelassen habe. Wenn ich weiß, dass ich für ein oder zwei Wochen an einem Ort sein muss, versuchen wir, unsere Reise und unsere “Stadt des Monats” entsprechend anzupassen.

Das Reisen hat unsere Beziehung in ihrer Entwicklung beschleunigt

Mein Freund und ich haben beide jahrelang hart gearbeitet, um unsere eigenen Chefs zu werden und überall arbeiten zu können. Wir sind stolz darauf, das geschafft zu haben, auch wenn an manchen Tagen die Hektik ausbricht und wir übermäßig viel arbeiten.

Diese Art zu reisen hat unsere Beziehung in ihrer Entwicklung beschleunigt. Wir erlebten Krisen und Probleme, mit denen andere Paare womöglich jahrelang nicht konfrontiert sind, da wir uns immer wieder mit Dingen wie dem Leben in einer neuen Stadt auseinandersetzen mussten, in der wir beide niemanden kennen.

Wir müssen den Stress bewältigen, auf Reisen kreative Wege finden, um unsere Rechnungen zu bezahlen, geeignete Kommunikationswege für unsere Arbeit finden – auch wenn wir beide an einem neuen Ort sind, an dem wir uns womöglich unwohl fühlen.

Das brachte uns näher zusammen. Wir verließen uns auf die Stärke unserer Beziehung, damit sich “neu” innerhalb weniger Tage wie “unser” anfühlt und um mit den ständigen Veränderungen zurechtzukommen.