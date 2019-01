Winter-Wetter: Schneefall und Glätte sorgen für Chaos im ganzen Land

Tief André überzieht am Wochenende den Süden Deutschlands mit einem Schneeteppich.

Bis Montag kommen gebietsweise weit über ein Meter Neuschnee zusammen.

Tief André hat uns am Freitag mit einer Menge Neuschnee erreicht.

Bis Montag kündigen sich im Alpenvorland mehr als 30 Zentimeter an, vor allem in Staulagen wie den Chiemgauer Alpen und im Berchtesgadener Land können gebietsweise auch über einen Meter Neuschnee fallen.

Der stärkste Niederschlag wird am unmittelbaren Alpenrand bis Samstagmorgen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits für die südlichsten Landkreise Bayerns Alarmstufe Rot ausgerufen. Seit Freitagabend,18 Uhr, bis einschließlich Montag, 12 Uhr, gilt die zweithöchste Warnstufe.

Deutschland versinkt in Winter-Wetter-Chaos

Die Schneemassen bringen nicht nur Glättegefahren. Unter der Schneelast drohen in Süd- und Ostbayern sogar, Stromleitungen einzureißen und Strommasten umzufallen. Grund sind nach DWD-Angaben so genannte Leiterseilschwingungen, die durch Kälte, Schnee und Wind entstehen: Der nasse Schnee setzt sich an Hochspannungsleitungen fest, die durch den Wind ins Schwingen gerieten und dadurch die Masten zum Kippen bringen.

Im Münsterland hatten Leiterseilschwingungen im Jahr 2005 für einen massiven Stromausfall gesorgt. Durch den starken böigen Wind könnten auch Bäume umfallen.

Zudem verschärft sich die Lawinengefahr. In den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen gilt bereits die vierte von fünf Warnstufen. Dem Lawinenwarndienst in München zufolge könnte die Lawinensituation in den gesamten bayerischen Alpen kritisch werden. Es könne auch zu Selbstauslösungen größerer Schneelawinen kommen. Dort, wo sich Triebschnee angesammelt habe, reiche bereits ein Skifahrer aus, um eine Lawine auszulösen.