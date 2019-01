Wetter-Experte zum Winter-Chaos: "Das ist der Anfang einer Schneekatatrophe"

Am Freitag kommt der Regen und Schneeregen weiter nach Süden. Die Schneefallgrenze steigt auf ungefähr 700 Meter, daher wird es im Osten eher regnen und später an den Alpen wieder schneien.

Die Tiefstwerte liegen bei drei Grad Celsius im Norden und minus acht Grad Celsius in München . Es klart in der Nacht auf, wodurch es über dem Neuschnee in den Alpen auf minus 15 oder sogar minus 20 Grad Celsius abkühlt.

Südlich der Donau hat sich eine geschlossene Schneedecke gebildet, die nach Süden hin immer mehr zunimmt. In den Hochlagen liegt der Schnee meterhoch. Am Donnerstag kommen nochmal bis zu 50 Zentimeter Neuschnee oben drauf.

Was wir am Donnerstag erleben, ist erst der Anfang einer Schneekatastrophe . Es schneit massiv in Sachsen und Thüringen und entlang der Alpen. In München liegen bis zu 15 Zentimeter Schnee und in Gera bis zu 30 Zentimeter. Auf der Zugspitze liegen jetzt schon 3,25 Meter Schnee und es soll den ganzen Tag weiter schneien.

Neuer Sturm am Wochenende

Am Samstag kündigt sich dann schon wieder ein Sturm an, der uns am Sonntag auch erreicht. Es kommt in ganz Deutschland zu orkanartigen Böen bis 110 Kilometer pro Stunde. Dazu regnet es sehr stark.

Der Regen geht an den Alpen in Schneefall über und bringt bis Montagmorgen nochmal einen neuen Meter Neuschnee. Der Sturm sorgt auch noch für starke Schneeverwehungen. Am Wochenende kann es in den Alpen schnell lebensgefährlich werden. Der Schneefall lässt erst am Dienstag so richtig nach.

