Winter-Unwetter: Blizzard stürmt auf uns zu und bringt starke Böen und Schnee

Diese Woche wird es in ganz Deutschland stürmisch.

Wintersturm Benjamin sorgt im ganzen Land für Regen, Gewitter und Neuschnee.

Im Video oben seht ihr die Wettervorhersage für die kommenden Tage.

Wintersturm Benjamin hat sich über der Nordsee mit Wasser vollgesaugt und inzwischen bis an die Alpen vorgestoßen. In den Bergen schneit es und im Norden überziehen Sturmböen, Regen und Gewitter das Land. Ab Mittag droht eine schwere Sturmflut an der Nordseeküste.

Im Süden geht der Regen immer mehr in Schneefall über. Ab 600 Meter schneit es, ab 800 Meter kommt es durch den Sturm zu Schneeverwehungen. In manchen Teilen Deutschlands kommt es zu Orkanböen mit Winden bis zu 75 Kilometer pro Stunde.

In den Bergen herrscht Lawinengefahr

Es ist Vorsicht geboten: Wälder sollten aufgrund der Gefahr von Baumbrüchen durch den Sturm gemieden werden. In den Bergen herrscht dazu auch noch Lawinengefahr. Am Dienstag kommen hier bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammen.

