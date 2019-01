Der streng gläubige Muslim und das Cannabis: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein neues Steckenpferd - die Wiedereinführung des Hanf-Anbaus in der Türkei.

Erdogan sprach in gleich mehreren präsidialen Reden in den vergangenen Tagen über Hanf. Am Freitag ging Erdogan ins Detail:

“Ich bin aus Rize. In Rize wurde einst Hanf hergestellt. Es wurden sogar Unterhemden daraus gemacht, denn die Schweißabsorption ist auf hohem Niveau”, sagte er vor Parteimitgliedern in Ankara.

Sein Hauptargument aber war, dass sich aus Hanffasern Einkaufstaschen machen lassen. Schon länger wird über eine Wieder-Einführung des Hanfanbaus in der Türkei diskutiert.

Der lobenswerte Hintergrund:

Seit dem 1. Januar kosten Plastiktüten in türkischen Supermärkten und anderen Läden Geld - 25 Kurus (etwa vier Cent) zahlen die Einkäufer nun.

Das soll nach und nach den hohen Tütenverbrauch und damit die Umweltverschmutzung reduzieren. Man werde nun “Millionen Stofftaschen und Netze” produzieren, um sie ans Volk zu verteilen - vor allem im Wahlkampf. Im März stehen Kommunalwahlen an.