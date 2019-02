Wieso Erdogan derzeit in Griechenland Schrecken verbreitet

Es kommt wohl eher selten vor, dass Regionalwahlen zu einer internationalen Krise führen. Im Falle der Türkei könnte genau das jedoch in den kommenden Wochen passieren.

► Das zumindest glaubt Nikos Konstandaras, leitender Redakteur der renommierten griechischen Tageszeitung “Kathimerini”.

Er warnte am Freitag in einer Kolumne davor, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Konflikt mit Griechenland und Zypern anheizen könnte, um vor den Kommunalwahlen am 31. März von wirtschaftlichen Problemen und diplomatischen Rückschlägen abzulenken und “einen Sieg zu präsentieren”.

Vor dem Staatsbesuch des griechischen Premier Alexis Tsipras in der Türkei in der kommenden Woche schrillen die Alarmglocken.

Was ihr über die Wahlen wissen müsst:

Nach anderthalb Jahrzehnten an der Macht könnte die Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am 31. März die Kontrolle über einige wichtige Großstädte verlieren.

► Der Hauptgrund: Die ökonomische Talfahrt des Landes hat die Türken verunsichert. Der lange anhaltenden Euphorie über das Wieder-Erstarken des Landes unter Erdogan ist Skepsis gewichen.

Auch wenn die Macht des Präsidenten sicher scheint und Erdogan über umfassende Exekutivbefugnisse verfügt, wäre ein schwaches Abschneiden der AKP ein bemerkenswertes Signal. Es würde zeigen, wie Frustration über die Wirtschaft einen Politiker verletzen kann, der lange als unantastbar galt.

► Zwei Quellen aus der AKP berichteten zuletzt der Nachrichtenagentur Reuters, dass interne Umfragen zeigen, dass die Unterstützung für die AKP auf 32-35 Prozent gesunken ist.

Im Jahr 2014 hatte die AKP noch 43 Prozent bei den Kommunalwahlen geholt, weit vor der zweitstärksten Partei, der säkularen CHP.

Die Erdogan-Partei stehe nun sogar vor dem potenziellen Verlust von Ankara, der Hauptstadt, und einem engen Wettlauf in Istanbul, sagten die Quellen gegenüber Reuters.

Was ihr über den griechisch-türkischen Konflikt wissen müsst:

Erdogan hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, internationale Konflikte zu nutzen, um die türkischen Bürger vor wichtigen Wahlen hinter sich zu vereinen.

► 2015 hatte Erdogan mit dieser Taktik das erste Mal großen Erfolg, als er nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der AKP den Krieg mit den Kurden neu entfachte und bei den Neuwahlen die stabile Regierungsmehrheit zurückgewann.

► Auch beim Verfassungsreferendum 2017 inszenierte der Präsident eine verbale Schlammschlacht mit dem Ausland – allen voran mit Deutschland – und konnte beim Referendum eine knappe Mehrheit für sein Präsidialsystem einheimsen.

Der Konflikt mit Griechenland schwelt seit Jahrhunderten, zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte er gar zum griechisch-türkischen Krieg.

Neben der Zypern-Frage (die Türkei kontrolliert seit der militärischen Besetzung 1974 den Nordteil der Insel) sorgt in diesen Tagen vor allem Erdogans Ablehnung des Vertrags von Lausanne für Streit.