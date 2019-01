Wie zwei Studenten einen der größten Neonazis im Internet entlarvt haben

Die Nachricht kam von der Antifa. Ende vergangenen Jahres erhielten die Studenten Shannon Carranco und John Milton einen brisanten Hinweis.

Antifa-Aktivisten hatten Tausende von Nachrichten aus einer privaten Neonazi-Chatgruppe auf Discord erbeutet, einem verschlüsselten Chat für Gamer, der heute besonders bei Rechtsextremen beliebt ist.

Sie wollten sie an Reporter weitergeben.

Carranco und Milton – beide Mitte 20, Studenten an der Concordia University in Montreal – sind keine Vollzeit-Journalisten, sie schreiben neben dem Studium für die Tageszeitung “Montreal Gazette”.

Aber es sollte ihre Arbeit sein, die schließlich zum Sturz eines des prominentesten Neonazis des Internets führen würde.

Zeiger, der Neonazi

Nach einem Treffen mit den Antifa-Aktivisten erhielten Carranco und Milton umfangreiche Chatprotokolle, die bis August 2016 zurückreichten und mehr als 12.000 Nachrichten enthielten.

Was die beiden Studenten hier zu lesen bekamen, strotzte vor rassistischer, frauenfeindlicher und antisemitischer Rhetorik. Die rechtsradikalen Schreiber feierten Gewalttaten, darunter den Anschlag auf eine Moschee in Quebec City, bei dem sechs Muslime ums Leben kamen.

Aber was die Nachrichten besonders wertvoll machte, war der Moderator der Chatgruppe: Zeiger, ein Pseudonym von einem der produktivsten Autoren der neonazistischen Webseite “Daily Stormer”.

Seit Jahren veröffentlicht Zeiger nationalistische Propaganda über rechtsextreme Podcasts und in Internet-Foren. Außerdem unterstützt er die Atomwaffen Division — eine gewalttätige Extremistengruppe in den USA, die mit mindestens fünf Morden in den vergangenen 19 Monaten in Verbindung gebracht wird.

Zeiger verbarg seine wahre Identität und seinen Aufenthaltsort. Wie bei einer Reihe anderer Rechtsextremer erlaubte ihm seine Anonymität, Hass zu schüren und gewalttätige Gruppen zu fördern, ohne negative Folgen. Doch die Nachrichten aus der Chatgruppe offenbarten: Zeiger lebt in Montreal und baute in der Stadt aktiv ein Netzwerk von weißen Nationalisten auf.

Neonazi-Selbsthilfegruppe

Der Chat fungierte auch als eine Art Selbsthilfegruppe für einsame, wütende Männer, die sich dem Extremismus zugewandt hatten. Zeiger, als de facto Anführer der Gruppe, organisierte persönliche Treffen und Veranstaltungen und holte die Mitglieder des Chats so in die rechtsradikale Szene.

Die Reporter fanden heraus, dass ungefähr 48 Personen Mitglied im Chat waren. Sie alle waren weißen Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren, alle leben in Montreal oder in der Nähe, sagt Carranco.

Carranco und Milton erkannten, wie groß die Reichweite von Zeiger war – und dass er im “Daily Stormer” seinen Hass abschwächte, privat aber voll auslebte. Es war Neonazismus ohne jede Ironie.

Während Carranco und Milton die Tausenden von Nachrichten durchlasen und Informationen mit ihren antifaschistischen Quellen abglichen, waren sie langsam in der Lage, die Identitäten von Zeiger und anderen prominenten Mitgliedern seiner Discord-Gruppe aufzudecken.

Sie verglichen Benutzernamen im Chat mit anderen Social-Media-Accounts, hörten sich rechtsextreme Podcasts an – und sahen, dass Zeiger 2016 sogar seine Adresse veröffentlicht hatte, als er Mitglieder der Gruppe einlud, eine TV-Debatte im US-Wahlkampf anzusehen.

Sie begannen auch, sich um ihre eigene Sicherheit zu sorgen und sich auf die Gegenreaktion einzustellen, die nach der Veröffentlichung ihres Materials erfolgen würde.

“Das zu lesen, ist ziemlich verstörend”

“Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich an all dem arbeiten durfte”, sagt Carranco. “Aber besonders als Frau, die an dieser Geschichte arbeitet, war ich ein leichtes Ziel, nur aufgrund meines Geschlechts.”

Eines der Mitglieder der Chatgruppe war ein Rechtsextremer namens Shawn Beauvais-Macdonald. Er hatte in der Vergangenheit gesagt, Frauen sollten zu Hundefutter zermahlen werden.

“Das zu lesen, ist ziemlich verstörend”, sagt Carranco. Sie fing bald an, Pfefferspray mit sich zu tragen.

Die Berichterstattung über Extremisten birgt Risiken für Journalisten. Extremisten bedrohen und belästigen häufig Reporter und ihre Familien – sie senden Morddrohungen, veröffentlichen ihre persönlichen Daten online und tauchen manchmal vor der Haustür der Journalisten auf.

Reporter von großen Nachrichtenagenturen werden von ihren Arbeitgebern unterstützt. Studenten aber müssen sich selbst um ihre Sicherheit kümmern.

Aber nach Monaten der Recherche schafften es Carranco und Milton, die Identität von Zeiger zu bestätigen.

Wie sie Zeiger entlarvten

Mit Hilfe der linken Aktivisten stießen sie auf High-School-Jahrbücher, ein SoundCloud-Konto und andere Social-Media-Accounts eines selbständigen IT-Beraters. Der Mann war Anfang 30, hieß Gabriel Sohier Chaput und wohnte in Montreal. Die beiden Studenten waren sich sicher: Das war Zeiger.

Sie kontaktierten Christopher Curtis, einen Reporter der “Montreal Gazette”, um ihn über die Geschichte zu informieren.

“Es war klar, dass sie etwas Großes hatten”, sagt Curtis.

Die drei richteten sich mehrere Wochen lang in einer Ecke des Newsrooms der “Gazette” ein, um den Fall aufzuschreiben und sich im Vorfeld der Veröffentlichung um ihre persönliche Sicherheit zu kümmern.

Curtis versuchte auch, Chaput zu erreichen. Er klopfte an dessen Tür, schickte ein Einschreiben an Chaputs Adresse. Er rief sogar Chaputs Bruder an, der sofort auflegte, nachdem er hörte, dass ein Reporter am Telefon war.

Einen Tag nach den Versuchen, Chaput zu kontaktieren, ging Milton für eine Rauchpause vor das Büro der “Gazette”. Auf der Straße sah er ein Mitglied der Discord-Gruppe herumlungern.

Aufregung in Montreal

Als die “Gazette” Anfang Mai ihre Geschichte über Zeiger veröffentlichte, erregte das Stück internationale Aufmerksamkeit.

Antirassistische Gruppen demonstrierten in der Stadt. Der Bürgermeister prangerte die Ideologie der Neonazis an. Die Polizei leitete eine Untersuchung über die Rekrutierung von Neonazis ein.

Carranco, Milton und Curtis schrieben weitere Geschichten und enthüllten die Verbindungen der Chatgruppe zu rechtsextremen Gruppierungen in Quebec.

“Wenn man diese Menschen untersucht, jagen sie einen”, sagt Curtis. “Die Tatsache, dass (Carranco und Milton, Anm.) immer weiter gruben, zeigt nur, wie mutig sie sind.”

Kurz nach der ersten Veröffentlichung begann sich Zeiger zurückzuziehen. In einem “Daily Stormer”-Artikel war von Zeiger als als Märtyrer der Neonazi-Bewegung die Rede. Zeiger selbst sprach in einem französischen Neonazi-Podcast über seine Bloßstellung.

Sechs Monate später stellte die Polizei von Montreal einen Haftbefehl gegen Chaput wegen vorsätzlicher Aufstachelung zum Hass aus, was zu einer zweijährigen Haftstrafe führte.

Aber zu diesem Zeitpunkt war Chaput bereits untergetaucht. Der Haftbefehl führte unter der Adresse des Neonazis lediglich auf: “unbekannt”.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der HuffPost US und wurde von Leonhard Landes übersetzt.