Wie sich Nachhaltigkeit und digitale Transformation in Einklang bringen lassen

Die entgegengesetzte Position vertreten Felix Sühlmann-Faul und Stephan Rammler in ihrem Buch „Der blinde Fleck der Digitalisierung“: „Wir erleben mit der sogenannten Digitalisierung aller Lebensbereiche einen gigantischen ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Öffnungsprozess ins Ungewisse, von dem KEINER im Augenblick sicher sagen kann, wohin die darin sichtbar werdende komplexe und äußerst facettenreiche Überlagerung der vielfältigen Teilentwicklungen, Synergien, Widersprüche und Gefahren der digitalen Transformation unsere Gesellschaft führen wird…“

Bei der Digitalisierung handelt es sich um den derzeit für alle etablierten Industriestaaten wichtigsten Megatrend. Doch in der aktuellen Digitaldebatte scheint die Politik auf hektischen Aktionismus zu setzen. Hervorgebracht werden vor allem zahlreiche Kommissionen und Gremien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Sie sollen vor allem den Eindruck vermitteln, dass im Grunde ganz genau gewusst wird, wohin die Entwicklung geht und welche technologiepolitischen Schlussfolgerungen aus dem dynamischen Digitalisierungstrend zu ziehen wären.

In ihrem Buch beschäftigen sie sich mit der Frage, wie sich Nachhaltigkeit und digitale Transformation in Einklang bringen und wie sich die Potenziale zu mehr Nachhaltigkeit nutzen lassen. Digitale Transformation ist kein technologisches Phänomen - jedenfalls nicht in erster Linie, sondern vor allem ein sozialer Prozess und eine Reaktion darauf, dass nicht mehr nur Menschen kommunizieren, sondern zunehmend auch Maschinen.

Felix Sühlmann-Faul, der aktuell über das Thema Plattformkapitalismus promoviert, ist freier Techniksoziologe. Er studierte Soziologe, Germanistik und Politikwissenschaftler und war drei Jahre Versuchsleiter in der Daimler Kundenforschung. Dort verfasste er auch seine Magisterarbeit über ökologisches Mobilitätsverhalten. Danach war er sechs Jahre Projektleiter für sozialwissenschaftliche Begleitforschung am Institut für Transportation Design in Braunschweig zu Themen wie alternativer Energieerzeugung, autonomem Fahren und intermodalen Verkehrskonzepten. Zuletzt verfasste er eine Studie zu den Nachhaltigkeitsdefiziten der Digitalisierung und möglichen Handlungsempfehlungen im Auftrag des WWF Deutschland und der Robert Bosch Stiftung. Hier wurde nachgewiesen, dass sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den meisten Teilbereichen äußerst antagonistisch zueinander verhalten.

Diese Studie ist auch ein wichtiges Fundament des Buches, in dem sie nach den unmittelbaren Herausforderungen fragen: Wohin führt das alles? Mit welchen Methoden und Perspektiven ist eine Erforschung der digitalen Lebenswelt der Zukunft möglich? Worin bestehen die Nachhaltigkeitsdefizite der Digitalisierung in den Bereichen Politik, Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft? Welche Maßnahmen gilt es für die Ebenen Politik, Ökonomie und Gesellschaft zu ergreifen, um die erzeugten Nachhaltigkeitsdefizite auszugleichen? Worin bestehen die Möglichkeiten, durch die Digitalisierung ein höheres Maß an Nachhaltigkeit zu erreichen?

Nachgewiesen wird, dass wir Heutigen den gleichen Fehler begehen wie schon viele Zivilisationen vor uns: Wir haben unsere Daseinsgrundlage auf die Ausbeutung von Ressourcen gegründet. Und wir haben unsere Bevölkerung und unseren Konsum weit über die Ertragskapazität unserer Erde aufgebläht. Auch wir sind mit Veränderungen des Klimas konfrontiert und haben diese sogar selbst herbeigeführt. Sobald Bedingungen schwanken, zeigt sich, wie brüchig Zivilisationen sind.

Die Autoren plädieren dafür, gerade durch eine politische und kulturelle Einbettung der digitalen Transformation einen Weg zu ermöglichen, den sozialen und ökologischen Schaden, den sie mit sich bringt, zu reduzieren. Betrachtet werden Nachhaltigkeitsdefizite bzw. die Auswirkungen mangelhafter Nachhaltigkeitsüberlegungen auf die Umwelt (Energieverbrauch und die damit verbundene Freisetzung von Emissionen durch Rechenzentren, die Produktion und Zusammensetzung von Smartphones, die umweltschädliche Entsorgung elektronischer Komponenten). Die Autoren zeigen aber auch, dass Nachhaltigkeit nichts Abstraktes ist, sondern bei jedem einzelnen Menschen beginnt: „Sich zurückzulehnen und auf politische Maßnahmen zu warten verschiebt die Verantwortung. Gezeigt wird, dass auch kleine Maßnahmen helfen.“

Wie Digitalisierung gestaltet sein muss

Um die Herausforderungen der Zukunft richtig zu meistern, ist es wichtig, die Ergebnisse aktueller Publikationen, Aktivitäten, Initiativen und Veranstaltungen miteinander zu verbinden, denn vieles läuft noch nebeneinander her. So wurden auch auf der Konferenz „Bits & Bäume“ an der Technischen Universität Berlin Ende 2018 Forderungen für digitale Nachhaltigkeit vorgetragen (viele Aspekte davon finden sich auch im Herausgeberband „CSR und Digitalisierung“).

Aus der Umwelt- und Entwicklungspolitik haben sich der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Brot für die Welt, Germanwatch, das Konzeptwerk Neue Ökonomie und der Deutsche Naturschutzring, gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin und dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung sowie den eher technisch orientierten Organisationen Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) und Open Knowledge Foundation (OKF) auf folgende politische Forderungen geeinigt. Auch der Chaos Computer Club (CCC) hat sich ihnen angeschlossen.

Die Digitalisierung muss so gestaltet werden, dass sie dem Gemeinwohl und Frieden dient, Datenschutz ernst nimmt und soziale und ökologische Ziele gleichermaßen fördert. Marie-Charlotte Matthes hat die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst (Demokratie, Datenschutz und Kontrolle von Monopolen, Bildung, Entwicklungs- und handelspolitische Aspekte, IT-Sicherheit, Langlebigkeit von Software und Hardware). Nachhaltige Digitalisierung erfordert aber auch die Änderung von Denkmodellen. Für Unternehmen und Organisationen bedeutet das eine radikale Prüfung von grundsätzlichen Sichtweisen und die Betrachtung bisheriger Geschäftsmodelle.

Weiterführende Literatur:

Felix Sühlmann-Faul, Stephan Rammler (Hrsg.): Der blinde Fleck der Digitalisierung. Wie sich Nachhaltigkeit und digitale Transformation in Einklang bringen lassen. Oekom Verlag, München 2018.

CSR und Digitalisierung. Der digitale Wandel als Chance und Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Hg. von Alexandra Hildebrandt und Werner Landhäußer. SpringerGabler Verlag. Berlin Heidelberg 2017.