Wie sich mein Sexleben nach einer doppelten Brustamputation verändert hat

Zu wissen, ob jemand der Richtige ist, ist schwierig – deshalb sammeln viele von uns im Geiste KO-Kriterien, die eine Beziehung unwahrscheinlicher machen.

Diese Kriterien einem Date zu offenbaren, ist oft herrlich spitzfindig und belanglos. Wenn man etwa zugibt, dass man schnarcht oder nicht kochen kann. Es gibt aber auch Laster, die eine Beziehung sofort beenden können – Rauchen, keine Kinder wollen oder Untreue.

Also, was ist mein Date-Killer?

Meine beiden Brüste wurden amputiert.

Ein kurzer Rückblick. Ich habe ein mutiertes BRCA1-Gen, auch bekannt und gefürchtet als das “Brustkrebs-Gen”. Wie der Name schon sagt, lässt diese Mutation mein lebenslanges Risiko, Brustkrebs zu bekommen, auf 87 Prozent steigen.

Hinzu kommt die Brustkrebs-Historie in meiner Familie. Der logische Schritt: meine Brüste entfernen lassen. So würde mein Risiko, Brustkrebs zu bekommen, auf weniger als ein Prozent reduzieren.

Und deshalb hatte ich auf beiden Seiten eine prophylaktische Brustamputation.

Im Juli 2018, ich war 25 Jahre alt, trennte ich mich in einem Krankenhaus in Kansas von meinen echten Brüsten. Nach zwei weiteren Operationen begann mein Körper zu heilen – was leider zur Folge hatte, dass ich die emotionalen Auswirkungen des Prozesses mit all ihren Scheußlichkeiten zu spüren bekam.

Wie könnte ich mit einem Mann intim sein?

Nichts war einfach nach meiner Operation. Besonders das Thema Dating machte mir schwer zu schaffen.

Ich hatte gerade meine echten Brüste verloren. Für Dating-Apps wie Tinder und Bumble fehlte mir das Selbstvertrauen. Die Singles in der realen Welt schienen rar zu sein, und nach meiner Brustamputation war es für mich unvorstellbar, sich jemandem bewusst zu nähern.