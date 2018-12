Wie Lady Di: Warum Meghan es nach der Hochzeit so viel schwerer hat als Kate

Meghan ist seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 ein offizielles Mitglied der britischen Königsfamilie. Seit ungefähr zwei Jahren soll sie bereits mit Harry zusammen sein. Laut der Royal-Biografin Penny Junor hat die Herzogin aber immer noch Probleme, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen.

Das sagte sie in einem Interview mit dem Sender “Sky News”. Die britische Zeitung “Express” zitiert Junor:

Die Biografin sagte, dass Meghan schon immer eine unabhängige Frau war. Sie gestaltete ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen. Es gab niemanden, der ihr sagte, was sie tun oder lassen muss. Die Zeitung zitiert aus dem Interview:

“Sie ist es eindeutig gewohnt, ihre eigene Frau zu sein, zu ihren eigenen Zeiten zu arbeiten und sich so zu verhalten, wie sie es will. Und zwar so, dass sie in einer sehr wettbewerbsorientierten Welt zurecht kommt.”