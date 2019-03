Wie junge Frauen durch sexuelle Übergriffe aus der Politik gedrängt werden

Dass Partys und ein lockerer Umgang zur Arbeit der Jugendorganisation dazugehören, will keine der Befragten in Abrede stellen. Doch oft gehe es bei den scheinbar ungezwungenen Zusammenkommen auch um etwas anderes, sagt eine Frau aus dem konservativeren Spektrum.

“Entscheidungen werden an der Bar getroffen”, sagt sie. “Und Frauen werden bewusst sehr besoffen gemacht, denn schon biologisch haben sie einen Nachteil, wenn es um Alkohol geht.”

Auch Expertin Siri glaubt, hinter sexistischem Umgang stecke manchmal ein politisches Mittel.

Sie sagt der HuffPost: “Weil in der Politik alles politisch gelesen werden kann, mag sexistisches Verhalten – ich meine jetzt jenes, welches sich vor der Schwelle der Strafbarkeit abspielt – auch ein Weg sein, eine Person zu ‘testen’ oder ein politisches Mittel, um sie aus dem Konzept zu bringen, damit zum Beispiel eine Rede misslingt.”

Es gehe dabei immer auch um ähnliche Fragen: “Ist Frau X in der Lage, harte Sprache auszuhalten, nicht mit der Wimper zu zucken, sich dennoch durchzusetzen?”

Eine Junge Liberale berichtet zudem: Männer würden sich mit ihren Annäherungen ans weibliche Geschlecht brüsten.

Mehrere junge Politikerinnen berichten von älteren Männern, oft in höheren Positionen, die jüngeren Frauen auf Partys näher gekommen sind, mit ihnen getanzt haben, sie küssten. Für sie gelte das als Eroberung, Frauen sähen sich dagegen stets der Gefahr ausgesetzt, auf Dauer schwer an Ansehen zu verlieren.

“Ich habe gesehen, wie einer Bekannten, die angetrunken war, auf einer Party von einem höherrangigen Vorstandsmitglied zwischen die Beine gefasst wurde. Sie war nicht mehr in der Lage, sich selbstständig zu wehren”, berichtet eine junge Politikerin.

Eine andere spricht nur von “extremen Flirtversuchen viel zu alter Männer”.

Manchmal wird das zur Sprache gebracht. Und manchmal hat es Konsequenzen. Die “Awareness Teams” zahlen sich aus, auch Ombudsmänner haben die meisten Parteien eingerichtet, an die sich Betroffene wenden können.

Mehrere Politikerinnen berichten von Vorfällen, nach denen der Täter von der Parteiarbeit ausgeschlossen wurde. Doch zu oft haben Belästigungsfälle eine andere Folge: Die Opfer schämen sich, fühlen sich hilflos, schmeißen hin.

Die Vorsitzende eines Stadtverbandes berichtet der HuffPost: “Ständig werden Mädchen bei uns belästigt.” Die Folge seien “viele Tränen und viele Austritte”.

“Die meisten machen das nicht lange mit”, sagt eine Landesvorsitzende. Auch dadurch manifestiere sich die männliche Dominanz in ihrer Jugendorganisation.

Soziologin Siri sagt: “Eine Politikerin oder ein Politiker werden sich vermutlich gut überlegen, ob sie einen Übergriff offen thematisiert, denn darüber zu sprechen, könnte sie massiv beschädigen.”

Alles, was in der Politik passiere, werde auch politisch thematisierbar und nutzbar. “Es gibt innerhalb des Politischen keinen Schutzraum, in dem Verletzbarkeit und Verletzungen einen Raum haben”, erklärt die Expertin.

So lange sich das nicht ändert, wird auch die Mauer des Schweigens kaum fallen.

Was die Expertin noch sagt:

“Wenn eine Gesellschaft sexistisch ist, ist es auch die Politik mit ihren Organisationen. Das darf uns eigentlich nicht wundern. Sexismus gibt es in der Schule, in Sportvereinen und in Kirchen: wieso also ausgerechnet in politischen Organisationen nicht? Auch dann, wenn Organisationen sich selbst als emanzipatorisch oder politisch korrekt beschreiben heißt das nicht, dass in ihnen nichts vorfällt, das den edlen Grundsätzen widerspricht. Auch hier bietet sich der Vergleich mit den Kirchen an: Die haben ja, gelinde gesagt, auch nicht immer moralisch einwandfrei gehandelt. Uns liegen Augenzeugenberichte über den Sexismus und sexuelle Gewalt in der 68er Bewegung vor, genauso in der Wissenschaft, zum Beispiel in der Frankfurter Schule, die viele emanzipatorische Ideale vertreten hat. Denken, auch politisches Denken und Handeln sind nicht voneinander ableitbar, wenn Menschen im Spiel sind.”

– Jasmin Siri, Soziologin