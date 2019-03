Wie ihr die Trauer nach dem Tod eines Partners überwindet und lernt, euch neu zu verlieben

AntonioGuillem via Getty Images

So könntest du dich etwa schuldig fühlen, fast als würdest du die Person, die du verloren hast, verraten. Du könntest dir darüber Sorgen machen, was deine Freunde und deine Familie denken. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie lange du warten willst, um neue potentielle Partner kennenzulernen? Woher willst du überhaupt wissen, dass du schon bereit bist?

“Gemma wird in meinem Leben immer präsent bleiben. Ich werde sie nie vergessen. Doch sowohl zum Wohle meines Sohnes, als auch zu meinem eigenen, wird es in dieser Beziehung eine dritte Person geben. Und ich weiß, dass Gemma sich für mich freuen würde.”

Erst vor Kurzem sprach er auf einer Veranstaltung über seine persönlichen Erfahrungen und über den Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen. Er erklärte, dass es immer drei Personen in seinem Leben geben werde:

Im November 2018, ein Jahr nach Gemmas Tod, gab er schließlich bekannt, dass er sich wieder verliebt habe. Die Frage, ob es “zu früh” war, eine neue Beziehung einzugehen, ließ ihn jedoch so schnell nicht los.

Trauer ist ein starkes und sehr komplexes Gefühl. Keine Erfahrung lässt sich mit der eines anderen Menschen vergleichen.

Shalini Bhalla-Lucas weiß das nur zu gut. Ihr Mann starb an Krebs, als sie gerade 40 war. Seit 19 Jahren waren die beiden ein Paar. Sie beschreibt es als ungeheures Glück, sich mit 21 Jahren in ihn verliebt zu haben. “Ich hatte das Gefühl, meinen Seelenverwandten gefunden zu haben, und ich weiß, wenn er noch am Leben wäre, wären wir noch immer zusammen.”

Nach seinem Tod dauerte es ganze 18 Monate, bis sie überhaupt erst auf die Idee kam, sich wieder ihrem eigenen Leben zu widmen. Anlass fand sie erst durch einen weiteren Todesfall in der Familie. Der Tod ihres Vaters markierte einen Wendepunkt:

“Sowohl mein Vater als auch Jeremy starben an Krebs. Beide taten wirklich alles, um ihre Krankheit zu besiegen. Vergebens, der Krebs siegte. Ich hatte das Gefühl, dass ich es ihnen einfach schuldig war, mein Leben wieder zu leben.”

Es war Zeit, wieder nach draußen zu gehen – dazu gehörte eben auch, neue Leute kennenzulernen. “Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, denn ich hatte das Gefühl, Jeremy zu verleumden”, sagt sie. “Ich fühlte mich einfach, als würde ich unsere Erinnerungen, unsere Geschichte, unser gemeinsames Leben verraten. Und ich stellte mir auch die Frage, wie er sich wohl fühlen würde.”

Schuldgefühle oder gar Gefühle von Verrat, das sind nach Ansicht von Trauerberaterin Dr. Chloe Paidoussis-Mitchell völlig normale Emotionen, die sie während der Behandlung ihrer Patienten sehr häufig beobachte.

Derartige Reaktionen seien ein wichtiger Schritt, um die verstorbene Person irgendwann loslassen zu können. Außenstehenden rät sie: “Dabei ist es wirklich wichtig, die Person nicht zu verurteilen und diese Gefühle als wichtigen Schritt im Trauerprozesses zu betrachten.”

Bedauerlicherweise können Gefühle der Schuld auch von anderen Menschen befeuert werden, wie der 52-jährige Daren Margetts berichtet. Margetts ist Mitglied von Widowed and Young (WAY). Die Organisation unterstützt rund 3000 junge Witwen und Witwer in ganz Großbritannien bei ihrer Trauerarbeit.

Er selbst verlor seine Frau Mandy im Jahr 2015. Sie starb an den Folgen von Eierstockkrebs. Seine neue Partnerin lernte er elf Monate später über eine Online-Gruppe für Hinterbliebene kennen.

Margetts spricht von einer Art “Doppelmoral”, der Betroffene häufig begegnen würden: Wenn sie nach dem Tod eines geliebten Menschen eine neue Beziehung beginnen, wird ihnen vorgeworfen, sie handelten überstürzt. Doch wenn sie ein Jahr später noch immer trauern, heißt es, sie kämen nicht voran und könnten dem Verstorbenen dadurch “nicht gerecht werden”.

“Wir können es aus Sicht der anderen einfach nicht richtig machen”, betont Margetts.

Die Angst vor dem, was andere über einen denken könnten, wirke auf einige Betroffene geradezu lähmend. Margetts erzählt, dass ihm seine Frau das Versprechen abgenommen hatte, dass er sich nach ihrem Tod auf die Suche nach einer neuen Liebe machen würde.

Wenn der Tod jedoch plötzlich eintritt, so Margetts, fehle diese Form des Abschiednehmens. Besonders in solchen Fällen liefen Angehörige Gefahr, sich vor der Möglichkeit einer neuen Liebesbeziehung völlig zu verschließen.

Urteile von Außenstehenden würden dies noch verschlimmern, merkt Margetts an. Betroffene würden sich dann häufig noch stärker zurückziehen. Manche würden gar völlig vereinsamen. Und es sei hinreichend bekannt, wie extrem negativ sich Einsamkeit auf unsere Psyche auswirke.