Wie Hollywood Sie in Ihre größte Krise stürzt

Der Erwartungsdruck auf uns alle steigt gefühlt täglich an. Die Firmenleitung erwartet etwas, die Kunden erwarten etwas, der Partner erwartet etwas, die Kinder erwarten etwas und wer bleibt am Ende auf der Strecke? Sie selbst. Um genau zu sein, Ihr eigenes Selbst. Mal ehrlich…kennen Sie sich eigentlich selbst in „richtig?“

Wenn es Ihnen so geht wie mir, würden Sie am liebsten ab und an die von Ihnen erwarteten „Rollen“ im See versenken. Mein Tipp: Tun Sie es. Denn hier liegt der entscheidende Schlüssel zu ihrer persönlichen Motivation. Es sind nicht die schon mehrfach gehörten und gelesenen Motivationsregeln. Diese kennen Sie alle. Auch wenn zwischen „kennen“ und „können“ ein großer Unterschied liegt. Warum fällt es Ihnen manchmal so schwer, diese Regeln auf Dauer bei sich selbst anzuwenden? Sie schauen von der falschen Seite auf die Herausforderung. Daher funktioniert Ihr ganzes Wissen nicht wie gewünscht.

Lassen Sie uns kurz einen Ausflug in Ihre Kindheit und Jugend machen. Erinnern Sie sich, welche TV Serien und Filme Sie damals geschaut, ja sogar vergöttert haben? Waren Sie Bonanza Fan? Oder ging Ihre Leidenschaft doch eher in Richtung A-Team, McGyver, James Bond, Friends, Buffy oder TKKG? Wer waren Ihre Helden der Jugend?

Bevor Sie nun weiterlesen, brauchen Sie diese Antwort. Überlegen Sie kurz und finden Ihre Lieblingsserie. Dann denken Sie weiter – wer waren Ihre ein, zwei, drei Charaktere, die Ihre Helden waren? Meistens gab es eine „Person“, mit der wir uns am meisten identifiziert haben.

Wunderbar. Ich zeige Ihnen anhand zwei meiner Jugendhelden, was ich meine. Der eine Held war „Data“ aus Star Trek – Next Generation. Ein Roboter, der aussah wie ein Mensch. In seinem Tun und Handeln sehr logisch, immer eine Lösung parat. Jedoch Eines hatte er nicht. Emotionen.

Dann war da Michael Dudikoff, der „American Ninja“. Sonyboy, Kämpfer, sehr fokussiert, schnell und effektiv. Da er auch wie „Data“ in seinen Rollen keine Familie hatte, fehlte dem Filmcharakter auch ein wenig die Emotion. Jedoch ein cooler Typ.

Da Sie gerade Ihre(n) persönlichen Helden vor Augen haben, schauen Sie sich diese Film- oder Serienrolle bitte einmal genauer an. Was für ein Mensch war das? Was waren seine Eigenschaften, seine Vorlieben, sein Handeln, sein Lebensmodel, sein Bild von Familie oder Beziehung, sein Umgang mit anderen Menschen und sich selbst?

Sofern Sie nicht selbst schon darauf gekommen sind – legen Sie diese „Rolle“ einmal neben ihr eigenes Leben. Kann es sein, dass Sie in einer gewissen Art und Weise diese „Rolle“ darstellen und leben? Vielleicht sehen Sie sogar noch aus, wie Ihr Idol (wie ein Coachie von mir, der seinem Helden Chuck Norris erschreckend ähnlich kommt).

Mir geht es hierbei weniger um den Inhalt (Aussehen), sondern mehr um die Struktur (Verhalten) der gespielten Rolle. Ihr Unterbewusstsein sucht immer nach einer Struktur und nicht nach dem Inhalt. Kann es sein, dass Sie diese Filmrollen Struktur in Ihr Leben übernommen haben? Denn in Ihrer Kindheit war das die „Wahrheit“.

Ich schaue kurz auf mich. Gefühle zeigen fällt mir nicht leicht. Das klassische Familienleben ist auch nicht meins. Hatten diese beiden Filmcharaktere interessanterweise auch nicht. Sehr strukturiertes herangehen und wenig auf seine eigenen Gefühle hören (Data) und die Welt retten wollen (Michael Dudikoff), sind auch meine Attribute. So richtig in meinem Leben anzukommen scheine ich auch nicht. Wie auch meine Helden. Sie waren immer auf Achse. Am Ende jeder Folge oder jedes Films ging es doch irgendwie weiter. Die Reise war nie zu Ende. War eine Welt gerettet, war eine Andere in Not und wollte gerettet werden. Ausruhen und entspannen gab es selten.

Ich finde das sehr interessant. Sehr viele Menschen haben wie auch selbst, Strukturen von Filmrollen übernommen, die uns in 60 Minuten Einheiten oder auch 90 Minuten Kino Film einen minimalen Ausschnitt eines Lebens zeigen. Und unser Unterbewusstsein hat sich so damit identifiziert, dass wir annehmen, diese Struktur ist auf ein komplettes Leben anwendbar.

Ist eine Struktur erst einmal bei uns „installiert“, wenden wir sie auf alle Lebensbereiche an. Unser Unterbewusstsein hat auch keine Kontrollfunktion für vermeintlich weniger gute Strategien. Schauen Sie hierzu einmal auf Ihre eigene Strategie zum Erlernen einer Sprache. Manche Menschen haben hierfür verschiedene Strategien. In Deutsch lernen sie z.B. auditiv (sie sagen sich selbst die Worte im Geiste vor), jedoch in Englisch haben sie eine visuelle Merkstrategie (sie merken sich zum Beispiel den Gegenstand und das englische Wort ist in großen Buchstaben darübergeschrieben). Nun wäre die visuelle Strategie auch für Deutsch weit sinnvoller, als die Auditive. Jedoch kommt von „intern“ kein Hinweis, dass diese doch der auditiven Strategie in Deutsch vorzuziehen wäre. Diese gefühlt einfache Verknüpfung bekommt unser Gehirn nicht hin.

Wie erschaffen Sie sich nun eine andere oder neue Strategie? Sie können klassisch Ihr Verhalten verändern. Jedoch starten Sie dabei an der falschen Stelle, die auch wenig dauerhaften Erfolg haben wird. Ihre Ursprungsstrategie holt Sie bei diesem Herangehen immer wieder ein.

Um auf Dauer etwas zu verändern, dürfen Sie sich entscheiden. Was und wer wollen Sie wirklich sein? Schauen wir uns dazu die neurologischen Ebenen nach Robert Dilts an. Diese Ebenen werden auch gerne die „Pyramide der Motivation“ genannt.

Zugehörigkeit / Vision

Identität

Eigenschaften

Fähigkeiten

Verhalten

Umwelt

Diese Ebenen funktionieren nach dem top down Prinzip. Von oben nach unten. Veränderung kommt von oben nach unten, nicht anders herum. Daher funktionieren die meisten Diäten nicht, da die Person in der Regel das Verhalten und ggf. noch die Fähigkeiten verändert. Anfangen sollten wir jedoch ganz oben.

Die oberste Ebene „Zugehörigkeit / Vision“ sagt aus, was oder wem Sie sich zugehörig fühlen. Dem Universum, dem lieben Gott, Europa, Deutschland… von was sind Sie ein Teil und was ist ihre große Vision für Ihr Leben? Wichtig ist hierbei Ihre positive Formulierung. Anstatt abzunehmen, möchten Sie doch schlank sein. Statt etwas zu suchen, möchten Sie es finden.

Danach kommt Ihre Identität. Diese besagt, was Sie nach „Ich bin“ antworten. Meine Antwort lautet: „Ich bin Keynotespeaker“.

Im Punkt „Eigenschaften“ kommt dann zutage, was Sie selbst denken, dass die Eigenschaften eines guten Keynotespeakers sind. Was sind dessen Werte und Glaubenssätze?

Weiter geht es mit den Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten muss ein guter Keynotespeaker mitbringen?

Wie ist der „Verhalten“ eines Keynotespeakers?

Und wie sieht die „Umwelt“ einen Keynotespeaker an. Ist dieser angesehen oder eher nicht, mag man ihn oder eher nicht.

Sie leben in der Regel die Identität Ihrer Jugendhelden oder anderen Menschen, die in Ihrer Erziehung eine große Rolle gespielt haben. Was man Ihnen beigebracht hat oder was Sie sich von anderen abgeschaut haben, wurde Ihre eigene Wahrheit und Realität. Irgendwann in Ihrem Leben fühlen Sie sich unwohl in Ihrer „Rolle“ und wissen erst nicht, was dahintersteckt. Sie möchten ausbrechen, etwas anders machen oder jemand anders sein. Dabei verändern Sie im besten Fall Ihre Fähigkeiten und Ihr Verhalten. Oder Sie schieben jegliche Schuld auf Ihre Umwelt, dass die sich verändern soll (viel Erfolg dabei). Schauen Sie einfach einmal auf Ihr Umfeld aus Ihrer Kindheit und Jugendzeit und überprüfen, welche Charaktere, Leben und Vorbilder Sie heute selbst noch leben, indem Sie diese einfach kopiert haben.

Die einzige Chance auf eine dauerhafte Veränderung beginnt damit, sich zu überlegen, welche Identität Sie, ja SIE selbst haben möchten. Schreiben Sie es auf. Danach schreiben Sie auf, was Sie denken würden, wenn Sie solch eine Identität hätten. Weiter geht es mit den nötigen Eigenschaften, Ihren Fähigkeiten, Ihrem Verhalten und Ihrer Umwelt. Erschaffen Sie sich von Grund auf eine neue Identität. So wie Sie diese gerne haben möchte. Dann fallen Ihnen auch alle Verhaltensanpassungen viel leichter. Ganz wichtig – Durchhalten. Wenn Sie auf dem Papier eine neue „Identität“ kreiert haben, dürfen Sie diese Punkte in Ihr Leben übernehmen. Dauerhaftes Tun bringt den Erfolg. Es bedarf mindestens 21 – 30 Tage, damit es für Sie zu einer Gewohnheit wird. Damit es automatisch läuft, bleiben Sie mindestens 60 Tage am Ball. Nur so ist Veränderung möglich.