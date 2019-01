Nach Seehofers Pressekonferenz entlud sich viel Spott in den sozialen Medien.

Ende der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass teils persönliche Informationen von hunderten deutschen Bundespolitikern ins Netz gelangt waren. Am Dienstag hat sich ein 20-Jähriger aus Hessen des Datendiebstahls schuldig bekannt . Er wurde danach aber wieder freigelassen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat bei einer Pressekonferenz in Berlin angekündigt, welche Konsequenzen sein Ministerium aus dem großen Politiker-Daten-Leak ziehen wird.

Neue Kennzeichnung für “sichere” Geräte

Doch auch inhaltlich äußerten viele Nutzer Skepsis über die vom Innenminister vorgeschlagenen Maßnahmen.

So plant das Innenministerium, in Zukunft eine “Zertifizierung” einzuführen, mit denen sichere Router und andere Geräte gekennzeichnet werden sollen. So soll der Verbraucher schnell erkennen, welche Geräte den höchsten Sicherheitsstandards entsprächen.

Ob ein neues Verbraucher-Siegel wirklich gegen die Arbeit von professionellen Hackern helfen wird, ist äußerst fraglich.

Ebenso, wie sich Seehofer die versprochene Neu-Organisation des Cyber-Abwehrzentrums vorstellt. Ein Twitter-Nutzer bemerkte kritisch: “All das wird uns auch in Zukunft nicht vor einem jugendlichen Hacker schützen! Wie wäre es zur Abwechslung mal mit wirksamer Gesetzgebung in Sachen Datenschutz?”