ullstein bild via Getty Images

ullstein bild via Getty Images In der U-Bahn fahren täglich Menschen unterschiedlicher Charaktere. (Symbolbild)

In den öffentlichen Verkehrsmitteln wie der U-Bahn zeigen sich häufig Stereotype.

Die nervigsten davon haben wir für euch aufgelistet.

Viele Menschen, gerade in Ballungsgebieten, sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Selbst die Berufspendler, die mit dem Auto zur Arbeit kommen könnten, wählen immer häufiger den Weg zur nächsten Bahn.

Durchschnittlich wurden im Jahr 2017 31,5 Millionen Fahrgäste pro Tag im deutschen Linienverkehr befördert — so viele wie noch nie. Das geht aus einer Statistik des Statischen Bundesamtes Wiesbaden hervor. An Beliebtheit gewannen demnach S-Bahnen (+2,4 Prozent) und U-Bahnen (+1,8 Prozent) – gut zu erkennen an den überfüllten Bahnabteilen.

Einen Platz in der S- oder U-Bahn zu ergattern gleicht einem Kampf im Winter-Sale. Weil in Deutschlands S- und U-Bahnen der Begriff “Brennpunkt Leben” eine völlig neue Bedeutung bekommt, möchten wir euch hier die wichtigsten (und nervigsten) Stereotypen des Untergrunds vorzustellen.

Die Gossip-Girls

Vergesst “Vera am Mittag“ und “Britt”, die heutigen Talkshows spielen sich in den Bahnen Deutschlands ab – mit uns als Zuschauern. In der Hauptrolle die unterhaltsame, aber doch skurrile Spezies der sogenannten Gossip Girls.

Schon kurz nach dem Betreten der Bahn wird das Mobiltelefon ans Ohr gedrückt – die Erzählstunde kann beginnen.

In Talkshow-Manier wird dann der Person am anderen Ende des Hörers jedes noch so pikante Detail des Lebens geschildert, ganz nach dem Motto “In der U-Bahn hört eh keiner mit”.

Von peinlichen Liebesnächten, über missglückte Blowjobs bis hin zum künstlichen Darmausgang der Großmutter wird alles lauthals diskutiert. Selbst Leute, die zwanghaft versuchen, dem Gespräch nicht zu lauschen, geben doch irgendwann nach.

So manche Traumas dürften in den Bahnen bereits entstanden sein.

Die Gossip Girls sind kommunikative Menschen, die nur selten ein Geheimnis für sich behalten können.