Seit nunmehr zwei Wochen lähmt Donald Trump mit dem “Shutdown” die Regierungsgeschäfte in den USA.

Es geht dem US-Präsident um Gelder für sein wichtigstes Wahlversprechen, der Grenzmauer zu Mexiko. Mit der Stilllegung der Regierung versucht er Druck auf die Demokraten auszuüben. Doch die weigern sich weiter, die von Trump geforderten 5 Millionen Dollar freizugeben.

Und für Trump ergibt sich aus dem Shutdown noch ein anderes Problem. Denn, ironischer Weise verursacht ausgerechnet die Stilllegung der Regierung, dass sich die Abschiebungsverfahren von zahlreichen illegalen Einwanderern über Jahre hinauszögert.

Wie Donald Trump grade ungewollt illegalen Einwanderern hilft - auf den Punkt gebracht.

Die aktuelle Lage:

► Wegen Trumps vehementer Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko war der Streit über einen neuen Haushalt für mehrere Bundesministerien eskaliert. Es kam zum Stillstand von Teilen der US-Regierung, weil sich Trump weigerte, ein Gesetz zu unterzeichnen, wenn darin nicht fünf Milliarden Dollar für die Grenzmauer bereitgestellt würden.

► Die Demokraten lehnen das ab. Wegen des “Shutdowns” sind Hunderttausende Regierungsbedienstete zu Zwangsurlaub verdammt oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten.

► An diesem Donnerstag ändern sich im US-Kongress die Kräfteverhältnisse, was die Lage für Trump noch schwieriger macht. Zwar bleibt der Senat in der Hand der Republikaner, im Repräsentantenhaus aber haben dann die Demokraten die Mehrheit.

► Medienberichten zufolge wollen die Demokraten an diesem Donnerstag einen Gesetzentwurf einbringen, um den Stillstand der Regierung zu beenden. Die von Trump geforderten fünf Milliarden Dollar für die Mauer seien darin aber nicht enthalten.

► Nach Angaben der “Washington Post” beinhaltet die Gesetzesvorlage lediglich die bestehenden Gelder für Grenzzäune und andere Sicherheitsmaßnahmen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar.

► Laut Medienberichten hat US-Präsident Donald Trump nun Spitzenvertreter beider Kongresskammern ins Weiße Haus eingeladen. Es wäre das erste direkte Treffen zwischen dem Präsidenten und führenden Parteimitgliedern der Republikaner und Demokraten seit Beginn der Haushaltssperre. Zuvor hatte Trump in einem an die Demokraten gerichtet Tweet geschrieben “Let’s make a deal?” – übersetzt: “Wollen wir einen Deal machen?”.