Wie diese Frau unser Leben glücklicher, sozial gerechter und gesünder machen will

Wie glücklich wir sind, ist am Ende davon beeinflusst, was wir denken, was wir tun, welche Entscheidungen wir tagtäglich treffen.

Liz, Sie sind um die ganze Welt gereist und haben Menschen gefragt, was sie glücklich und zufrieden macht. Was war deren Antwort?

Ihre Ideen teilt sie mit der Degrowth-Bewegung. Die Bewegung glaubt, dass gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel, Ernährung, Gesundheit, Mobilität und soziale Ungleichheit nur dadurch gelöst werden können, dass wirtschaftliches Wachstum in den Hintergrund rückt. Wir haben Ziele der Bewegung und Kritik daran in einem Kasten unter dem Text zusammengefasst haben.

Mit Schulungen, Projekten, Beratung und Kampagnen unterstützt “Happy City” Regierungen, Kommunen, Organisationen und Bürger. Im Mittelpunkt soll stehen, was Menschen glücklich und gesund macht – nicht, was effizient ist und die Wirtschaft wachsen lässt.

Und der Drang nach Konsum ist fest in uns verankert. Wir denken, wir brauchen immer mehr materielle Dinge. All das beeinflusst uns sehr. Aber dieses System zerstört unseren Planeten, aber auch uns selbst und unsere Gesellschaft.

Wir sind mit “Happy City” im Jahr 2010 mit der Idee gestartet, dass es bislang am Ende immer nur um eins geht: Wirtschaftswachstum. Alles ist danach ausgerichtet – egal ob auf individueller oder gesamtgesellschaftlicher Ebene. Arbeit wird nur am finanziellen Erfolg gemessen. Ein guter Arbeiter ist einer, der effizient ist. Unser System ist auf endlose Produktivität ausgerichtet.

Wir schauten uns um, was die Leute tun, was sie im Lokalen antreibt, worin sie aufgehen. Wir haben uns gefragt: Gibt es bessere Ziele als das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts? Was braucht es wirklich für ein gutes Leben?

Was verbessert die physische und mentale Gesundheit der Menschen? Was passiert, wenn Menschen sektorübergreifend arbeiten, wenn sich Wirtschaft, Öffentlichkeit und Akademiker zusammentun, um gemeinsam etwas zu verändern? Welche Rolle spielen unterschiedliche Bezirke einer Stadt?

Darauf haben wir praktische Antworten gesucht. Es gab viele Ideen, auf die wir gestoßen sind. Und bald haben wir gemerkt, wir können den Kompass der Menschen verändern.

Wie kann das konkret funktionieren?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Begonnen haben wir in Bristol. Dort sind wir in Schulen, Gefängnisse und Gemeinschaftszentren gegangen und haben die Menschen gefragt, was sie zu ihrem Wohlbefinden brauchen. Und dann haben wir angefangen zu experimentieren. In Bristol und Brighton beispielsweise leiten die Gemeinden inzwischen selbst Projekte, um den Ist-Zustand zu hinterfragen.

Anstatt beispielsweise jedes Jahr eine Liste zu veröffentlichen, die die Reichsten der Stadt darstellt und für ihren Reichtum anpreist, werden in Bristol und Brighton Listen veröffentlicht, die die Menschen zeigen, die am meisten dafür tun, das Wohlbefinden der Gemeinde zu stärken.

Es hat sich gezeigt, dass dieser Perspektiv-Wechsel die körperliche Gesundheit der Menschen positiv verändert, die Bürger sich mehr Vertrauen entgegen bringen und sich auch neue Arbeits- und Schaffensmöglichkeiten in den Regionen auftun. Alle in der Gemeinschaft spielen besser zusammen und das sorgt natürlich auch für wirtschaftliche Erfolge.

Aber es gibt auch andere Wege, das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. In einigen Regionen in England und Wales unterstützen wir Entscheidungsträger dabei, die Grundlage für eine Wohlfühloase in der Wirtschaft zu schaffen. Sprich, wir geben ihnen Instrumente an die Hand, um den Fortschritt von Gesundheitswesen, Bildungssystem, Gemeinschaftsgefühl und Gleichberechtigung zu fördern und zu messen – anstatt nur darauf hinzuarbeiten, den Wohlstand von Gesellschaftern und Aktionären zu vergrößern.