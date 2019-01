Wie das “Smart Home” unser Leben verändert

Wer kennt das nicht? Man geht aus dem Haus und nach wenigen Minuten fragt man sich: Habe ich vergessen, den Herd auszumachen? In einem „Smart Home“ gibt es darauf eine Antwort, buchstäblich im Handumdrehen. Denn ein Blick auf das Handy verrät genau, welche Geräte im Moment eingeschaltet sind. Und mit einem einfachen Druck auf den Touchscreen lassen sie sich sogar ausschalten - egal von wo aus.

Intelligente Technik im “House of Smart Living”

Der Digital-Gipfel wird einmal im Jahr vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ausgerichtet und gilt als eine wichtigsten Plattformen für die Gestaltung des digitalen Wandels in Deutschland. Alljährlich reisen hochrangige Vertreter von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft an, um ihre Arbeit vorzustellen und Kooperationen zu besprechen. Am 4. Dezember informierten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf dem Digital-Gipfel 2018 in Nürnberg. Dort besichtigten sie unter anderem das „House of Smart Living“.

Das begehbare Modellhaus war bereits auf mehreren Messen bundesweit zu sehen. Es wird jeweils dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) möchte damit demonstrieren, wie der digitale Wandel das alltägliche Leben der Menschen bereits heute verbessern kann. Auf 100 Quadratmetern wurden zahlreiche voll funktionsfähige Systeme verbaut, zum Beispiel Bewegungsmelder oder Anlagen zur Fernüberwachung. Eine innovative Datenplattform koordiniert verschiedene Hausgeräte vom Herd über die Heizung bis zum Licht. So haben die Bewohner den Energiebedarf permanent im Blick und können den Verbrauch genau regulieren.

Hans-Georg Krabbe, der Vorsitzende des Lenkungskreises der Wirtschaftsinitiative Smart Living, präsentierte Merkel und Altmaier auch das Energiemanagement-System des Hauses. Daran angeschlossen ist unter anderem eine Ladestation für ein Elektroauto. Die Steuerung fast aller Funktionen des Hauses erfolgt über Sprachassistenten. Wahlweise können aber auch mobile Endgeräte wie Smartphone, Tablet oder Smart Watch als Fernsteuerung eingesetzt werden. Das Haus verfügt über ein hochmodernes Home-Entertainment-System und ein ausgefeiltes Lichtsystem.

Mehr Sicherheit durch Vernetzung im Internet of Things

Eine wachsende Zahl von Geräten ist heute im „Internet der Dinge“ miteinander verbunden. Bis zum Jahr 2030 werden es Schätzungen zufolge etwa eine halbe Billion weltweit sein. Diese Entwicklung verändert das Wohnen. Die heimischen vier Wände entwickeln sich zunehmend zum intelligenten Zuhause. Smarte Alarmanlagen mit Hochleistungssensoren erkennen Einbruchsversuche - und reagieren in Echtzeit. Sie alarmieren nicht nur die Bewohner und Nachbarn, sondern schalten auch das Licht ein. Außerdem rufen sie auch die Polizei und zeichnen alle Ereignisse auf Video auf. Das Videomaterial kann dann ausgewertet werden. Somit beginnt die Fahndung nach den Tätern gewissermaßen bereits während der Tat.

Doch vernetzte Anwendungen können auch älteren oder anderweitig pflegebedürftigen Personen wertvolle Hilfe leisten. Denn sie erkennen Gefahrenquellen und können daher lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Und wenn nötig rufen sie eigenständig Hilfe, zum Beispiel nach einem Unfall.

„Smart Living bietet den Menschen mehr Sicherheit, Komfort und Assistenz im Alltag, indem es sich auf die Bedürfnisse des Menschen fokussiert und Nutzen in allen Anwendungsbereichen schafft“, sagteIngeborg Esser, die Leiterin des Strategiekreises der Wirtschaftsinitiative Smart Living sowie Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen gegenüber Pressevertretern. Von entscheidender Bedeutung sei ein „breiter Einsatz von künstlicher Intelligenz“. Dafür müsste jedoch erst einmal die wichtigste Voraussetzung geschaffen werden, so Esser: eine „leistungsfähige, digitale Infrastruktur.“

René Pernull (DWH AG): “So selbstverständlich wie Strom aus der Steckdose”

Schon jetzt sind smarte Systeme bereits in etwa 30 Prozent der deutschen Haushalte im Einsatz - auch wenn das vielen Nutzern gar nicht bewusst ist. Das hat der “Smart Home Monitor 2016” der Marktforschungsagentur Dr. Grieger & Cie. durch Umfragen herausgefunden. Der Studie zufolge werden vor allem im Bereich Energiemanagement und Entertainment vernetzte Systeme eingesetzt.

Die einfachste Möglichkeit ist die Verbindung per WLAN. Mit einem einfach Router lassen sich zum Beispiel Lampen, Jalousien oder Brandmelder miteinander verbinden. Die Steuerung erfolgt dann über eine Smartphone-App oder per Sprachsteuerung mittels Siri oder Alexa. Am Markt gibt es bereits Produkte in mehreren Preisklassen. Grundsätzlich lassen sich auch Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kombinieren. Entscheidend ist in dem Fall, dass der verwendete Funkstandard derselbe ist. Das Problem dabei: Die angeschlossenen Geräte bleiben im Standby-Modus, wenn sie nicht benutzt werden. Deshalb verbrauchen sie mehr Strom.

“Smarte Leuchtsysteme und Multimedia-Anlagen sind für viele Menschen heute schon so selbstverständlich wie der Strom aus der Steckdose”, sagt der Berliner Immobilienmakler René Pernull von der DWH AG. Mit dem richtigen System müsse man aber nicht mehr Energie verbrauchen, sondern im Gegenteil könne man sogar Verbrauchskosten sparen, meint der Experte. Dazu sei es aber erforderlich, ein komplexes Haussystem zu installieren, das auch intelligente Thermostate und andere Geräte zur Verbrauchskontrolle umfasse. Ein solches System müsse genau an die Gegebenheiten im Haus und die Bedürfnisse seiner Nutzer angepasst werden. Deshalb erfordere es eine sorgfältige Planung und müsse von einem Fachhandwerker installiert werden, so Pernull.

Bei einem umfassenden Gebäudesteuerungssystem laufen alle wichtigen Daten- und Energieverbindungen in einer Schaltzentrale zusammen. Die kann zum Beispiel im Stromzähler- oder Sicherungskasten montiert werden. Alle Geräte greifen dann auf die gespeicherten Daten zu. Das sind zum Beispiel verschiedene Haushaltszähler, die den Verbrauch messen, aber auch die Multimedia-Anlage, das Telefon und die Heizung. Intelligente Technologien sind zwar immer noch vergleichsweise teuer. Der Einbau kann aber unter bestimmten Voraussetzungen gefördert und bezuschusst werden. Zum Beispiel im Rahmen des Förderprogramms der staatlichen KfW-Bank.

Smart Home: Keine neue Idee

Die Idee eines vernetzten Eigenheims ist viel älter, als man meinen könnte. Bereits im April 1966 stellte der US-amerikanische Ingenieur Jim Sutherland in Pittsburg den „Electronic Computing Home Operator IV“ vor. Diesen kurz „Echo IV“ genannten Rechner hatte Sutherland im Haus seiner eigenen Familie verbaut. Der Computer konnte die Luftfeuchtigkeit und Temperatur kontrollieren, aber auch die Fernsehzeit der Kinder regulieren. Außerdem war er in der Lage, aus Kochrezepten passende Einkaufslisten zu erstellen – und berechnete die Zutaten entsprechend der Zahl der Gäste. Das war damals eine große Sensation. Allerdings blieb es beim Prototyp. In den 1970er und 80er Jahren gab es weitere Pilotprojekte. Doch die Installation blieb zu kompliziert, weil dafür sehr viele Kabel verlegt werden mussten. Erst die Möglichkeit drahtloser Datenübertragung gab der Entwicklung nach 2000 einen Schub.