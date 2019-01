Wie am Nordpol saubere Energie produziert wird

Mit dem Inuvik Wind Generation Projekt wird ein Energiesystem entwickeln, das die Installation von Windkraftanlagen, eines Netzcontrollers und eines großen Batteriespeichersystems umfasst, um Energie zu erzeugen, wenn der Wind nachlässt. Dazu gehört auch der Bau einer fünf Kilometer langen Zufahrtsstraße zum Projektstandort sowie die Anbindung an das örtliche Stromnetz. Dieses Projekt wird den Bewohnern von Inuvik eine effizientere, zuverlässigere und sauberere Energiequelle bieten. Es wird zum Umweltschutz beitragen und die Treibhausgasemissionen durch Verringerung des Dieselverbrauchs senken.

Die Arktis Region soll ein Platz für nachhaltige und zuverlässige Energie werden. Aus diesem Grund investiert Kanada gemeinsam mit anderen Nordstaaten in die Inuvik Wind Generation, da eins der ersten Arctic Energy Projekte ist. Investitionen in grüne Infrastrukturprojekte sind nicht nur für die Umwelt wichtig, sondern verbessern auch die Lebensqualität der im Norden Arbeitenden und Lebenden.

Die kanadische Regierung investiert im Rahmen des Investing in Canada-Plans - Arctic Energy Fund - bis zu 30 Millionen US-Dollar, und die Regierung der Nordwest-Territorien steuert bis zu 10 Millionen US-Dollar für das Inuvik Wind Generation-Projekt bei.

Das Inuvik Wind Generation Projekt ist das erste Projekt, das im Rahmen des kanadischen Arctic Energy Fund angekündigt wurde. Der Fonds unterstützt die Energiesicherheit in den nördlichen Gemeinden, einschließlich indigener Gemeinschaften, indem er in die Modernisierung bestehender Energiesysteme mit fossilen Brennstoffen investiert und diese Systeme durch Optionen für erneuerbare Energien ergänzt oder ersetzt, wodurch die Energiezuverlässigkeit sowie Effizienz sich verbessert und sich somit die Umweltverschmutzung verringert.

Durch den Infrastrukturplan "Investing in Canada" wird die kanadische Regierung über 12 Jahre hinweg mehr als 180 Milliarden US-Dollar in öffentliche Verkehrsprojekte, grüne Infrastruktur, soziale Infrastruktur, Handels- und Transportwege sowie in die ländlichen und nördlichen Gemeinden Kanadas investieren.

26,9 Milliarden US-Dollar dieser Finanzierung werden umweltfreundliche Infrastrukturprojekte unterstützen, darunter 5 Milliarden US-Dollar, die für Investitionen durch die Canada Infrastructure Bank zur Verfügung stehen. Zwei Milliarden US-Dollar dieser Finanzierung werden Infrastrukturprojekte unterstützen, die den besonderen Bedürfnissen ländlicher und nördlicher Gemeinden gerecht werden, wie etwa Einrichtungen zur Unterstützung der Ernährungssicherheit, lokale Zufahrtsstraßen und verbesserte Breitbandverbindungen. Darüber hinaus werden über den Arctic Energy Fund 400 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um die Energieversorgungssicherheit in den Gebieten zu verbessern. 4 Milliarden US-Dollar dieser Finanzierung werden Infrastrukturprojekte in indigenen Gemeinschaften unterstützen.