Stürme, Neuschnee und Flutwarnung: Deutschland versinkt im Wetterchaos

Deutschland erwartet in den nächsten Tagen besonders unruhiges Wetter.

Schneefälle, Stürme und Flutwarnungen stehen uns bevor.

Wettermäßig gibt es im neuen Jahr in Deutschland definitiv keinen angenehmen Start: Am Mittwoch herrscht für die gesamte Ostküste eine Sturmflutwarnung. Der Wasserstand kann bis zu 1,5 Meter steigen, in exponierten Lagen sogar noch mehr.

Gleichzeitig kommt es in anderen Teilen des Landes, vor allem der Mitte, im Süden und stellenweise auch im Osten zu Neuschnee bis in tiefe Lagen. Während sich der bis zu fünf Zentimeter hohe Schnee in den Städten allerdings schnell wieder in Matsch auflöst, bleibt er in höher gelegenen Gegenden liegen:

In den östlichen und zentralen Mittelgebirgen stehen die Chancen mit zehn Zentimetern dafür gar nicht schlecht. In Staulagen im Alpenraum kann es bis zu 20 Zentimeter mehr Schnee geben. Temperaturen von minus drei Grad in den Alpen und im Erzgebirge bis hin zu 6 Grad am Niederrhein sind möglich.

Glatteisgefahr am Donnerstag

Die Schneefälle stellen sich in der Nacht zum Donnerstag zwar nach und nach ein, aus dem Nordwesten ziehen allerdings Niederschläge auf, die Glatteisgefahr mit sich bringen. Vor allem im Wester-Ems-Gebiet ist Vorsicht geboten.

Allerdings kann es im ganzen Land zu gefrierender Nässe kommen. Auch von Sturmböen bleibt Deutschland nicht verschont, vor allem an der Ostseeküste, an den Gipfellagen im Mittelgebirge und den Alpen stürmt es.

Die Tiefstwerte reichen von null bis minus sieben Grad.

Am Donnerstag geht es winterlich weiter. Zwischen Sachsen und Bayern schneit es, in Sachsen-Anhalt, Thüringen und den westlichen Mittelgebirgen kommt es zu gelegentlichen Schneeschauern. Die Temperaturspanne bleibt groß zwischen minus vier Grad in den Alpen und dem Erzgebirge und sechs Grad im Emsland.