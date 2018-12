Wetter an Silvester: In diesen Regionen solltet ihr besser zuhause bleiben

An Silvester bleibt es grau und bedeckt.

Vereinzelt kommt es aber auch zu Regenschauern und Schnee.

Welche Regionen davon betroffen sind, seht ihr im Video oben.

An Silvester wird es in Teilen Deutschlands ungemütlich und nass. Also eher ein Wetter, um drinnen im Warmen auf das neue Jahr anzustoßen. In den meisten Teilen bleibt es jedoch trocken, aber bewölkt.

Schnee im Südosten

Diejenigen, die Silvester und Neujahr tief im Süden und Südosten der Bundesrepublik verbringen, dürfen sich über Schnee freuen.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für die Alpenregion sogar Schneefall an. Bis zu 30 Zentimetern Schnee können demnach fallen.

Vereinzelt Regen an Silvester

Am Montag, also an Silvester, wird es dann im Süden und im Osten nass.

Es kommt dort zu vereinzelten Regenfällen. Mit Temperaturen von drei bis zehn Grad bleibt es auch eher frisch. Im Osten können die Temperaturen auch gegen null Grad gehen.

An Neujahr Besserung in Sicht

Am Neujahrestag bleibt es bewölkt und es kann im Norden sogar immer noch etwas regnen. Wer Neujahr im Süden Deutschlands verbringt, der bleibt trocken und darf sich sogar über einen auflockernden Himmel freuen.

