Weshalb das Urteil gegen Autor Stephan Templ revidiert werden muss

Foto: Stephan Templ vor dem Gebäude, das seiner Familie in Wien enteignet wurde. Der Autor forderte Restitution.

Es geht um Milliarden.

Der jüdische Autor forderte die korrekte Rückgabe enteigneter Immobilien.

Templ wurde ins Gefängnis gebracht. Internationale Proteste folgten. Dann sollte einstweilige Verfügung den Autor zum Schweigen bringen.

Eine Provokation aus Österreich: USA und Israel wurde gezeigt, dass man ihnen in Wien weiterhin frech begegnen kann.

Hintergrund: Aktuelle Vorfälle in Wien. Wohnungen werden geplündert. Rechtsstaat in Österreich infiltriert.

Seine Schriften können die Republik Österreich Milliarden kosten. Stephan Templ forderte die korrekte Rückgabe enteigneter Immobilien. Die Justiz in Österreich reagierte mit Gefängnis und Redeverbot.

Ausführlicher Bericht auf Tabula Rasa: Gefängnis statt Gerechtigkeit: Über die Verfolgung des jüdischen Autors Stephan Templ. (Tabula Rasa Magazin, 26. 12. 2018)

Zum Schweigen gebracht

Der jüdische Autor Stephan Templ wurde in Österreich zum Schweigen gebracht. Templ ist der Verfasser des Buches „Our Vienna – Aryanization Austrian Style“ („Unser Wien: Arisierung auf österreichisch“). Das Buch ist Grundlage für die Rückgabe enteigneter Immobilien.

Templ kritisierte die Praktiken der Restituierung und geriet dadurch in Konfrontation mit dem Allgemeinen Entschädigungsfonds der Republik Österreich. Templ war als Publizist auch für die Neue Zürcher Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig.

Die Pionierarbeit von Stephan Templ hätten legitimieren können, dass er als Restitutionsbeauftragter der Republik Österreich berufen wird. Doch Autor Templ wurde in Österreich ins Gefängnis gebracht. Internationale Kritiker der österreichischen Justiz sagen: „Für ein Buch“:

Nach der Haft wurde Templ mit einer einstweiligen Verfügung konfrontiert. Er müsse demnach kritische Kommentare unterlassen. Gottfried Korn, der Rechtsanwalt des Allgemeinen Entschädigungsfonds, gab auf Anfrage folgende Stellungnahme über das “gegen Herrn Stephan Templ angestrengte Verfahren, das von unserer Kanzlei geführt wird”:

„Die Behauptung bzw. Verbreitung u. a. derartiger Äußerungen wurde Herrn Templ bereits mittels einstweiliger Verfügung (vorläufig) untersagt“.

Internationale Proteste

Die Verurteilung des jüdischen Autors Templ kann nur als eine Provokation der österreichischen Gerichte beurteilt werden. Offensichtlich sollte damit offiziellen Stellen in den USA und in Israel nochmals gezeigt werden, dass man ihnen in Wien weiterhin frech begegnen kann.

Das David S. Wyman Institute for Holocaust Studies mit Sitz in Washington D. C. akzeptierte das Urteil gegen Stephan Templ nicht. 77 international anerkannte Historiker des Holocaust unterschrieben. Ein dringender Appell wurde dem Österreichischen Botschafter in Washington gesendet.

Noch freundlich mit „Cordially“. Der Botschafter möge das Schreiben an den Bundespräsidenten weiterleiten. In der Hoffnung, dass die Freiheitsstrafe gegen den Historiker Stephan Templ beendet wird.

Die Historiker des Holocaust betrachten das Urteil als “extreme Überreaktion auf Stephan Templs bedeutendes Buch”. Doch in Österreich wurde die Forderung aus Washington auf Freilassung von Stephan Templ von allen zuständigen Stellen ignoriert.

Auch Stuart Eizenstat sprach sich deutlich gegen die Verurteilung Templs aus und bezeichnete diese als “unerklärlich” (“inexplicable”). Eizenstat ist ein erfahrener Politiker. Der Anwalt Eizenstat war bereits Berater bei Präsident Jimmy Carter in der Funktion des Chief Domestic Policy Adviser.

Er war Botschafter der USA bei der Europäischen Union von 1993 bis 1996 und stellvertretender Finanzminister in der Ägide Clinton von 1999 bis 2001. Bei Präsident Obama wirkte er als Berater für Fragen des Holocaust (Special Advisor for Holocaust Issues). Er ist auch aktuell in dieser Funktion bei Präsident Trump tätig.

Prominenter Menschenrechtsanwalt klagte an

Der international bekannte Menschenrechtsanwalt Robert Amsterdam kam für den Fall Templ nach Österreich. Amsterdam zeigte sich erzürnt über den Zustand der Justiz in Österreich, wie kaum über ein Land zuvor.

Da die österreichischen Medien, die wie gleichgeschaltet wirken, die Stellungnahmen von Amsterdam, fast grundsätzlich, nicht veröffentlichen wollten, begann der amerikanische Menschenrechtsanwalt, Inserate in einer Wiener Tageszeitung zu schalten. Robert Amsterdam klagte an, mit einem „J`accuse“, wie einst Emile Zola in der Affäre Dreyfus:

"An die Repräsentanten der Justiz in Österreich: Ich prangere Sie dafür an, ein Gerichtsurteil hinzunehmen (…) und ein Verfahren, das von ausgedachten Argumenten nur so strotzt".

Aktuelle Plünderungen in Wien

Was Stephan Templ in „Aryanization“ beschrieb, die Plünderung von Wohnungen und die Vertreibung oder Enderledigung der Eigentümer, das ist in Wien keine abgeschlossene Geschichte. Sie ist noch immer eine aktuelle Realität. Vergleiche dazu auf Huffington meinen Bericht:

Angriff auf Eigentumsrecht in Österreich (Huffington, 23. 9. 2017)

Es sind tausende Fälle von Enteignungen durch eine entwickelte Methode von Sachwalterschaft in Österreich bekannt. Die parlamentarischen Berichte der österreichischen Volksanwaltschaft bestätigen dies.

Der aktuelle Jahresbericht der österreichischen Volksanwaltschaft für 2017 nennt 218 Fälle von willkürlichen Enteignungen, die durch Amtsmissbrauch in der Justiz gedeckt werden. (Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat 2017: Kontrolle der öffentlichen Verwaltung, Wien 2018, S. 148ff)

2016 wurden bereits 239 Fälle dokumentiert. Im Berichtsjahr 2015 wurden weitere 219 Fälle und 2014 weitere 233 Fälle gezählt. Es musste weiters eine Dunkelziffer mit telefonischen Anfragen gestanden werden, die nicht in dieser Statistik aufscheinen.

Sachwalterschaften werden aus finanziellen Motiven eingeleitet und durch Beschlüsse der österreichischen Gerichte gedeckt. Der Besitz von Vermögen wird durch das Gericht aus „gesundheitlichen Gründen“ untersagt. Das Vermögen wird vom Sachwalter übernommen.

In Wien ist es zur selbstgefälligen Routine geworden, Türen aufzubrechen, in Wohnungen einzudringen, Schlösser auszutauschen. Sollte Protest eingelegt werden, so folgt die rasche Antwort: „Passen Sie auf, dass wir Ihnen keine Probleme machen“. Das ist eine ernstzunehmende Drohung, denn der Einsatz von Polizeikräften und die Einweisung in die Psychiatrie können die Folge sein.

Es werden Wohnungen geplündert, Wertpapierkonten übernommen, Schmuck, Gemälde und Antiquitäten entwendet. Die Immobilien werden verkauft. Die Erlöse aus den Verkäufen werden in einer unvergleichlich schamlosen Weise auf die Konten der Enteigner verschoben. Der eigentliche Besitzer erhält gar nichts. Diese Fakten sind überprüfbar. Es können Fälle vorgelegt werden.

Es geht nochmals um Milliarden

In den vergangenen Jahren wurden mit Enteignungen durch die Methode Sachwalterschaft aus finanziellen Motiven Millionenwerte unterschlagen. Der Gesamtbetrag beläuft sich nach vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 1 Milliarde Euro.

Eine Gruppe aus betrügerischen Sachwaltern, korrupten Bezirksrichtern und eingekauften Gutachtern agiert. Diese Gruppe baute Strukturen seit Jahrzehnten auf, um diese Enteignungen durchzuführen. Die Korruption reicht tief in das österreichische Justizministerium, das die kriminellen Vorfälle deckt. Auch Banken sind wieder beteiligt.

Während Stephan Templ in Haft war, wurden bei solch aktuellen Enteignungen in Wien keine Strafanzeigen verfolgt. Es werden in Österreich von Sachwaltern Wohnungen und Häuser übernommen, bis jetzt in einer vergleichbaren Weise wie sie von Stephan Templ in „Unser Wien“ beschrieben wurde. Strafanzeigen liegen bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien und werden nicht bearbeitet. Staatlliche Institutionen greifen nicht ein.

Das Urteil gegen Stephan Templ muss unter dem Gesichtspunkt dieser aktuellen Vorfälle betrachtet werden.

Annullierung des Fehlurteils erforderlich

Stephan Templ lebt jetzt in Prag. Er kann nicht länger in einem Land leben, in dem die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gegeben ist:

“I don’t want to live in a place that stole my freedom for no legitimate reason“ (Ich möchte nicht an einem Ort leben, der meine Freiheit ohne rechtliche Grundlage stahl), sagte Stephan Templ der israelischen Tageszeitung Haaretz.

Eine ordentlich vorgenommene Restitution kann die Republik Österreich und ihre Expropriateure weitere Milliarden kosten. Stephan Templ wurde als Kritiker der bisher durchgeführten Restitution auffällig. Die weitere Tätigkeit von Templ wird deshalb von den zuständigen Stellen in Österreich als gefährlich betrachtet.

Templ hätte in Publikationen und Vorträgen weiterhin über die Restitution von enteigneten Immobilien informiert, ob diese Rückgabe ordnungsgemäß durchgeführt wird und wie diese zu geschehen hat. Deshalb wollte man Stephan Templ im Gefängnis haben.

Die Inhaftierung von Stephan Templ war auch ein Angriff auf seine Reputation. Damit er als Autor und Kritiker nicht mehr die entsprechende Wirkung erzielen kann. Das Urteil muss revidiert werden.

Links:

Gefängnis statt Gerechtigkeit: Über die Verfolgung des jüdischen Autors Stephan Templ. (Tabula Rasa Magazin, 26. 12. 2018)

Österreich als Modell der Gegenaufklärung (Tabula Rasa Magazin, 4. 6. 2018)

Struktur der massenweisen Enteignung: Das österreichische Justizministerium (Tabula Rasa Magazin, 13. 10. 2017)

Angriff auf Eigentumsrecht in Österreich (Huffington, 23. 9. 2017)

Eine österreichische Affäre Dreyfuss. (The European, 17. 8. 2017)

© Autor: Johannes Schütz, 2018

www.huffingtonpost.de/author/johannes-schuetz

Johannes Schütz bereitet eine Buchpublikation vor:

„Die Enteigner: Der größte Skandal der Republik Österreich".

Johannes Schütz, Medienwissenschafter und Publizist, war Lehrbeauftragter an der Universität Wien (Informationbroking, Recherchetechniken, Medienkompetenz), Vorstand des Zentrums für Medienkompetenz, Projektleiter bei der Konzeption des Wiener Community-TV, Projektleiter Twin-City-TV Wien-Bratislava, investigative Publikationen (Grundrechte, .eu Domains).

Email: info (at) communitytv.eu