eclipse_images via Getty Images

eclipse_images via Getty Images

Politiker sorgen sich um die Beeinflussung von Wahlen im Netz. Die Union will daher gegen Bots vorgehen und eine Kennzeichnungspflicht einführen. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Frank Sitta erklärt in der HuffPost, warum er dagegen ist.

Die Union stärkt ihr digitales Überwachungsprofil. Nachdem sie zuletzt einen Gesetzentwurf für dieautomatisierte Kennzeichenerfassung zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten vorgelegt hat, öffnet sie nun die Hintertür zur Einschränkung der Meinungsfreiheit.

Ralph Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der Union, hat sich für die Prüfung einer Kennzeichnungspflicht von Bots per Gesetz in den sozialen Medien ausgesprochen. Was sich zunächst unschuldig anhört, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als überzogener Regulierungseifer.

Die Kennzeichnungspflicht per Gesetz ist ein unnötiger Eingriff in die Rechte privater Unternehmen. Diese müssen selber bestimmen dürfen, welche Inhalte wie auf Ihrer Plattform dargestellt werden. Aus liberaler Sicht ist solch ein Eingriff kaum zu rechtfertigen.

Bereits heute löschen die Betreiber sozialer Medien eine große Anzahl von “Fake-Accounts“. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, Konten zu verifizieren und mit einem Zeichen als vertrauenswürdig zu markieren.

Ein staatlicher Eingriff darüber hinaus ist nicht notwendig. Die Gefahr besteht darin, dass die Verpflichtung zum Löschen bestimmter Beiträge schnell zur Forderung nach dem Entfernen unbequemer Meinungen führen kann.

Bots sind bislang bei Wahlen kein Problem

Bots sind im allgemeinen Computerprogramme, die ohne weiteren menschlichen Input eine Serie von Aufgaben abarbeiten können. Chatbots können beispielsweise automatisierte Nachrichten schreiben, um mit Nutzern zu “chatten“.

Unternehmen setzen solche Software ein, um ihren Kundenservice zu entlasten und einfache Anfragen (z. B. Fragen nach Öffnungszeiten) automatisch zu beantworten, bevor komplexere Sachverhalte an Mitarbeiter weitergeleitet werden. Außerdem arbeiten Unternehmen wie zum Beispiel Google an Systemen, die Restaurantreservierungen oder ähnliches entgegennehmen können.

Eine Kennzeichnungspflicht oder gar ein Verbot könnte uns im Hinblick auf Innovationsoffenheit in diesem Bereich noch weiter zurückwerfen. Wir sollten Innovation nicht schon regulieren, bevor eventuelle negative Auswirkungen ausreichend bewiesen sind.