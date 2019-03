Wenn der Krankenhausaufenthalt zum Albtraum wird

In meinen früheren Blogbeiträgen berichtete ich rund um die schwere und unheilbare körperliche Erkrankung Myalgische Enzephalomyelitis, kurz ME genannt. Diese Erkrankung wird in Deutschland oft auch als “Chronisches Erschöpfungssyndrom”, kurz CFS, bezeichnet, was dazu führt, dass diese eigenständige Erkrankung mit den verschiedensten Erschöpfungszuständen, die eine Begleiterscheinung verschiedener Erkrankungen sind, vermischt und verwechselt wird.

Um welche Erkrankung es geht

Immer wieder zeigte ich in meinem Blog anhand von Geschichten, zu welch extremen körperlichen Einschränkungen diese Erkrankung führt, wie sehr die Betroffenen leiden, bis sie, teilweise in noch jungem Alter, unter Umständen sogar elendig an den Folgen der Erkrankung sterben. Der Organismus der Betroffenen ist nicht mehr richtig in der Lage körperliche Energie zu erzeugen.

Die Ursache liegt im Blut, soviel ist durch Forschung mittlerweile bekannt. Die kleinste Überanstrengung, die schon durch Zähneputzen zustande kommen kann, verschlechtert den Zustand weiter. Der Aktivitätsradius, in dem man sich als Betroffener bewegen kann, ohne eine Zustandsverschlechterung zu erleiden, ist je nach Schwere der Erkrankung unterschiedlich.

Eine der vielen Auswirkungen der Erkrankung sind Empfindlichkeiten gegenüber Licht, Gerüchen und Lärm/Geräuschen. Im schwersten Stadium müssen Patienten im komplett abgedunkelten Raum liegen, bei vollkommener Stille, sind nicht mehr in der Lage zu sitzen oder zu stehen, zu sprechen oder normal zu schlucken, müssen gewindelt werden usw..

Selbst leise angesprochen zu werden, verschlimmert den Zustand. ME zu haben bedeutet sich jede Sekunde des Lebens hundeelend zu fühlen, begleitet von vielen weiteren verschiedenen körperlichen Symptomen. Eine dänische Studie mit verschiedenen Erkrankungen (Depressionen, Diabetes Typ 2, verschiedene Krebsarten) kam zu dem Ergebnis, dass Menschen mit ME die niedrigste Lebensqualität haben.

Die fehlende angemessene medizinische Versorgung für ME-Patienten

Auch berichtete ich immer wieder ausführlich über die fehlende angemessene medizinische Versorgung für die Betroffenen in Deutschland und darüber, dass es kein einziges Krankenhaus (oder Pflegeheim) gibt, das so ausgestattet ist, dass ein ME-Patient keine weitere Verschlimmerung erleidet.

In ein Krankenhaus eingeliefert zu werden ist eine der schlimmsten Dinge, die einem ME-Betroffenen passieren kann. Hinzu kommt erschwerend, dass die Ausmaße der Erkrankung kaum bekannt sind, Mediziner viele falsche Vorurteile im Kopf haben. Die Suche nach einem geeigneten Hausarzt ist praktisch aussichtslos, gleicht der Aussicht auf einen Sechser im Lotto.

Als ME-Patient überlegt man sehr genau, ob man in einer Notfallsituation, in der es einem sowieso noch schlechter geht, wirklich einen Notarzt ruft und riskiert in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Gerade in solch einer Situation benötigt ein ME-Patient so viel Ruhe wie möglich.

Nun ist meiner Mutter*, die ebenfalls an ME erkrankt ist, das passiert, wovor man am meisten Angst hat: Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nicht nur ich bin in unserer Familie an ME erkrankt und seit 2010 ein bettlägeriger Pflegefall. Auch meine Mutter ist an ME erkrankt, allerdings ist sie in einem etwas besseren körperlichen Zustand.

Unser Alltag sieht so aus, dass meine Mutter mich pflegt (beim waschen und anziehen hilft, Haare kämmt usw.). Als ME-Betroffene benötige ich besondere, auf mich zugeschnittene Pflege, die ein Pflegedienst nicht bewältigen kann. Zudem kümmert sie sich größtenteils um den Haushalt. All dies geht bei ihr nur mit Pausen, unser kompletter Tag muss zeitlich geplant sein, anders ist das alles nicht machbar.

Haushalt und meine Pflege kosten meine Mutter ihre gesamte Kraft, den Rest der Zeit muss sie ebenfalls liegen. Eine Verabredung, eine Familienfeier, ein Ausflug, all das ist auch ihr schon seit Jahren nicht mehr möglich. Selbst Besuch strengt sie, genau wie mich, enorm an, wir benötigen mehrere Tage, um uns davon zu erholen.

Was war passiert?

Meine Mutter, die neben ME noch weitere Erkrankungen wie z.B. die Verengung des Hauptstammes der linken Koronararterie hat, supraventrikulären Extrasystolen, Bluthochdruck, Hashimoto und Fibromyalgie, hatte früher einmal Darmkrebs.

Schon einige Zeit lang hatte meine Mutter zeitweise Bauchschmerzen, was bei ME nicht ungewöhnlich ist. Allerdings wurde es irgendwann schlimmer und somit klar, dass das nicht die üblichen ME-Symptome sind. Im Oktober 2018 ging sie zum Hausarzt, der Untersuchungen machte und sie zu einer ambulanten Magen-Darmspiegelung schickte, die am 12. Dezember 2018 gemacht werden sollte.

Die letzten zwei Wochen vor diesem Termin wurden die Beschwerden noch schlimmer, starke Übelkeit plagte sie, doch meine Mutter biss die Zähne zusammen, wollte den Termin irgendwie durchstehen.

Einlieferung ins Krankenhaus

Nachdem sie das ganze Wochenende starke Schmerzen gehabt hatte und die Woche vorher kaum Nahrung zu sich nehmen konnte, zwei Kilo abgenommen hatte und all das zusätzlich die ME verschlimmert hatte, der noch vorhandene Aktivitätsradius noch kleiner geworden war, kollabierte sie am Montag den 10.12. früh morgens. Nach gründlicher Überlegung rief mein Vater einen Notarzt.

Was dann im Krankenhaus folgte, war ein einziger Albtraum. Wir verfassten danach eine höfliche Beschwerde, legten Infomaterial zu ME bei und schickten dies an einen der Konzerngeschäftsführer der Klinik-Gruppe, der wiederum die Angelegenheit an die zuständige Klinikleitung weiterreichte.

Wie der Krankenhausaufenthalt ablief, der auch in dem Beschwerdebrief nachzulesen ist, könnt ihr hier nun lesen.

Der erste Tag und die Nacht

Meine Mutter, die noch ihren Schlafanzug trug, und gut zugedeckt worden war, fror, da in der Notaufnahme die Heizung ausgefallen war. Das grelle Licht und der ständige Geräuschpegel sind, so war ihr klar, in einer Notaufnahme normal und unabänderlich, setzten ihr aber zusätzlich zu. Die Ärzte waren nett, hörten zu, auch bzgl. der ME und sie hatte das Gefühl, dass die Ärzte engagiert waren und helfen wollten.

Das EKG war überhaupt nicht in Ordnung und es wurde überlegt, ob sie auf die Kardiologie gelegt wird. Ein Arzt fragte sie, ob es in ihrer Familie Fälle vom Sekundentod gibt, was sie bejahte. Ihr wurde mitgeteilt, es solle ein 24 Stunden-EKG, ein Herz-Echo, eine Magen- und Darmspiegelung sowie ein Laktose-Test gemacht werden.

Uns allen fiel ein Stein vom Herzen, als wir wussten, dass eine Magen-Darmspiegelung gemacht wird. Gerade in Hinblick darauf, dass meine Mutter Darmkrebs hatte, Angehörige von ihr an Darmkrebs verstorben waren und ME-Patienten auch noch ein höheres Krebsrisiko haben. Das 24-Stunden-EKG bekam sie kurz darauf angehängt.

Gegen Mittag wurde sie auf die Gastroenterologie verlegt. Als meine Mutter, der sowieso schon schlecht war, das Zimmer betrat, wurde ihr noch schlechter, da es bestialisch nach Kot stank. Wie sich herausstellte, war der Mülleimer, der randvoll mit Windeln voller Kot war, seit zwei Tagen nicht geleert worden. Das Patientenzimmer selbst sah neu aus, allerdings wirkte es putztechnisch sehr ungepflegt. Das Betttuch war ebenfalls nicht sauber und löchrig.

Am Abend versprühte eine der zwei Mitpatientinnen ein Raumspray. Beide Mitpatientinnen sprachen kein deutsch, meine Mutter versuchte aber sofort zu signalisieren, dass sie damit aufhören solle, da meine Mutter Raumspray nicht verträgt (Dies verschlechtert den Zustand innerhalb von Sekunden). Die Mitpatientin drückte daraufhin lächelnd noch einmal auf die Sprühdose.

Die ganze Zeit lief der Fernseher, der ebenfalls anstrengte. Da er bis in die Nacht lief, machte meine Mutter diesen einfach ganz aus. Am Morgen wies die Putzfrau meine Mutter zurecht, sie dürfe den Fernseher nicht ganz ausschalten.

An Schlaf war trotzdem nicht zu denken. Ein Licht über dem Bett der Mitpatientin war die ganze Nacht eingeschaltet. Als meine Mutter die nette Nachtschwester, die 4x in der Nacht in das Zimmer kam, bat das Licht auszumachen, erwiderte diese, dass es Vorschrift sei, dass das Licht brennt.

Die andere Bettnachbarin betete zudem die ganze Nacht und aß immer wieder geräuschvoll. Diese Nacht war für einen ME-Patienten eine einzige Folter. Am Morgen weinte meine Mutter. Sie musste die ganze Zeit an mich denken und daran, dass die Folgen einer solchen Nacht für mich lebensbedrohlich wären.

Der zweite Tag

Morgens muss meine Mutter eine Tablette für ihre Schilddrüsenerkrankung sowie einen Betablocker einnehmen. Beides bekam sie nicht und sie dachte, es stehe vielleicht eine Untersuchung bevor, weswegen sie diese nicht einnehmen dürfe. Aber dem war nicht so.

Irgendwann kam die Visite. Vor der Tür wurde besprochen, was gemacht werden sollte. Man hörte “Bei der machen wir einen Ultraschall, dann vielleicht noch eine Stuhluntersuchung und dann raus.” Dass dies meine Mutter betraf wurde ihr erst klar, als der Oberarzt sie fragte, wie es ihr geht, was sie mit “Es geht.” beantwortete. Daraufhin sagte er “Ihnen geht es gut.” und erklärte, es werde ein Ultraschall gemacht. Wenn der in Ordnung sei, solle sie nach Hause gehen.

Er habe keine Kapazität, sie sollte die Magen-Darmspiegelung ambulant machen. Daraufhin erwiderte meine Mutter, dass sie morgen den Termin zur ambulanten Magen-Darmspiegelung gehabt hätte (der mittlerweile abgesagt worden war, da meine Mutter in ihrem Zustand eine ambulante Magen-Darmspiegelung körperlich nicht mehr schafft. Zudem muss man eine Strafe zahlen, wenn man nicht 24 Stunden vorher den Termin absagt.) und erklärte ihm zudem, dass sie ME habe. Er fragte daraufhin “Was ist ME?”, was sie mit “Myalgische Enzephalomyelitis“ beantwortete. Daraufhin er “Das kenne ich nicht.” Damit war das Thema ME für ihn erledigt.

“Wunderbar, dann entlasse ich sie und sie können den Termin morgen wahrnehmen.” meinte er noch. Jedem, der ME auch nur ansatzweise kennt, wäre klar gewesen, dass ein Betroffener in solch einem Zustand keine ambulante Magen-Darmspiegelung durchsteht. Davon abgesehen hätte es zeitlich mit der ganzen Vorbereitung (Nichts essen, abführen) gar nicht mehr bis zum Termin gereicht. Dies interessierte den Arzt alles nicht. Während des ganzen Aufenthalts hatte meine Mutter erhöhte Temperatur. Ein typisches Symptom bei ME, das bei einer Überanstrengung auftritt. Dies ist praktisch ein Warnsignal bei ME-Patienten. Mein Mutter drückte dem Oberarzt als letzte Hoffnung einen Flyer über ME in die Hand.

Der Ultraschall wurde noch gemacht, der laut Arzt in Ordnung war. Daraufhin schaffte sich meine Mutter, die körperlich immer mehr abbaute, ins Ärztezimmer und fragte den dort anwesenden Arzt, ob sie jetzt gehen kann, was er bestätigte. Kaum im Zimmer angekommen, brach meine Mutter in Tränen aus. Eine Schwester fragte was los ist, woraufhin meine Mutter die Situation erklärte. Die Schwester meinte, dass ihr das sehr leid tue und nahm meine Mutter in den Arm. Das komplette Pflegepersonal in der Klinik war sehr nett und zuvorkommend gewesen, allerdings total überlastet.

Nachdem meine Mutter ein Zeit lang vergeblich auf ihre Papiere gewartet hatte, ging sie.

Die Antwort des Qualitätsmanagements auf den Beschwerdebrief sowie der Arztbrief

Im Schreiben des Qualitätsmanagements des Lehrkrankenhauses wird angeführt, dass es sich bei der ME-Erkrankung um ein noch nicht anerkanntes Krankheitsbild handele. Erklärt wird zudem, dass eine notfallmäßige Aufnahme für Patienten immer eine Stresssituation sei.

Das Krankheitsbild wurde erstmals 1934 in der medizinischen Literatur erwähnt, damals noch unter seinem ursprünglichen Namen “atypische Polio” (da das Krankheitsbild Polio sehr ähnlich ist). Seit 1969, also schon ganze 50 Jahre lang, ist ME eine anerkannte Erkrankung, die von der WHO mit einem eigenen Diagnoseschlüssel versehen ist. Verwunderlich empfinde ich, dass die Existenz der Erkrankung angezweifelt wird, da dem Beschwerdebrief Infomaterial beigelegt war, worin u.a. die Existenz dargelegt wird, wo doch das Qualitätsmanagement in seinem Brief explizit darauf hinweist, wie ernst Kritik genommen wird. Der Hinweis mit dem Stress mag stimmen. Nur geht es hier nicht um Stress, sondern um einen Patienten, der, aufgrund einer schweren Erkrankung, bestimmte Maßnahmen zum Schutz vor einer gravierenden Verschlechterung benötigt.

Wird Kritik wirklich ernst genommen?

In ihrem Beschwerdebrief hatte meine Mutter ausführlich erklärt, wie sehr Lärm, Gerüche und Licht und der Klinikalltag allgemein ME-Patienten schaden. Auf der Station wurde die ME-Erkrankung meiner Mutter ignoriert, der Arzt selbst bestätigte meiner Mutter, diese Erkrankung nicht zu kennen. Laut Antwortschreiben des Qualitätsmanagements gab es am Aufnahmetag keine Möglichkeit ein Einzelzimmer zu haben. Auch bei der Auswahl der Zimmernachbarn könne nicht immer auf die Wünsche der Patienten Rücksicht genommen werden. Soweit es möglich sei, versuchen Mitarbeiter diese Wünsche im Laufe des Aufenthalts zu erfüllen. Hinsichtlich der Erlebnisse und der Unkenntnis gegenüber des Krankheitsbildes sowie Zweifel an der Existenz der Erkrankung bezweifle ich sehr stark, dass sowas überhaupt nur in Erwägung gezogen wurde. Hinzu kommt, dass die für ME-Patienten Notwendigkeiten hier als “Patientenwünsche” betitelt werden.

Hat ein Patient eine Darmerkrankung, durch die er Stuhlinkontinent ist und Windeln benötigt, würde niemand auf die Idee kommen, das Tragen der Windel als Patientenwunsch zu bezeichnen, sondern als Notwendigkeit ansehen. Ist ein Mensch an Diabetes erkrankt und muss dadurch bedingt auf die Ernährung achten, damit sein Zustand stabil bleibt, bezeichnet niemand diese Ernährung als Patientenwunsch, sondern es ist als Notwendigkeit klar. Ist ein Mensch aber an ME erkrankt und benötigt viel Ruhe, da sich sonst der körperliche Zustand nachhaltig verschlechtert, u.U. bis hin zur bettlägerigen Pflegebedürftigkeit, dann wird dies kurioserweise nicht als Notwendigkeit angesehen, sondern als Patientenwunsch betitelt.

Die fehlende Medikamentengabe wurde nicht angesprochen. Ebenfalls wurde nicht darauf eingegangen, dass die ganze Nacht das Licht im Zimmer brannte, die Bettnachbarin ständig betete sowie laut aß und dies alles zur Schlaflosigkeit beitrug. Lediglich zur Nachtschwester wurde etwas geschrieben. Es gehöre zu ihrer Fürsorgepflicht, dass die Nachtschwester nachts mehrfach ins Zimmer kommt. Wie häufig diese Kontrollen gemacht werden müssen, sei von der jeweiligen Erkrankung der Patienten abhängig. Patienten, denen es besser gehe und die diese Kontrollen nicht benötigen, könnten sich dadurch gestört fühlen. Der immer schlechter werdende Zustand meiner Mutter und die dringend benötigte Ruhe wird hier so ausgelegt, dass sie sich gestört fühlt, wenn Menschen, die viel schwerer krank sind als sie, überwacht werden müssen. Zu diesem Teil des Briefes fehlen mir die passenden Worte, es ist eine Demütigung einem schwer kranken Menschen gegenüber.

Geruchsbelästigungen auf der Gestroenterologie seien nicht immer zu vermeiden. Allerdings sei das mit den Windeln nicht in Ordnung gewesen, das Pflegepersonal wurde noch einmal in dem korrekten Verfahren der Windelentsorgung unterwiesen.

In dem Schreiben des Qualitätsmanagements wurden die Angaben meiner Mutter zu ihren Beschwerden aufgeführt. Allerdings fehlt in der kompletten Aufführung das, was in diesem Fall das ursprüngliche Problem ist: Die Schmerzen im Bauchbereich. Der Grund, weswegen meine Mutter nicht mehr richtig Nahrung zu sich nehmen konnte. Lediglich von einer Appetitlosigkeit ist die Rede.

Beurteilung des Lehrkrankenhauses

Im Antwortschreiben des Qualitätsmanagements, wie auch im Arztbrief wird erwähnt, dass meine Mutter ein Belastungs-EKG aufgrund der ME abgelehnt hatte (Dies ist viel zu anstrengend und nicht ungefährlich). Es war festgestellt worden, dass der Herzschlag nicht in Ordnung ist, es zeigen sich massenhaft supraventrikuläre Extrasystolen.

Unter soziale Anamnese wird angegeben, dass meine Mutter mit meinem Vater zusammen wohnt und sich beide zusammen versorgen. Kein Wort davon, dass ich, als bettlägeriger Pflegefall, ebenfalls hier wohne und gepflegt werde.

Unter dem Bereich der körperlichen Befunde stehen Angaben vom Abhören des Herzens und der Lunge, Ergebnisse der neurologischen Prüfung, der Haut und des Bauchbereichs. Die Lymphknoten waren nicht untersucht worden. Lymphknotenuntersuchungen sind wichtig bei ME-Patienten, da diese in der Regel geschwollene Lymphknoten haben, zudem ein auffallend hohes Risiko, an dem eigentlich seltenen Mantelzell-Lymphom zu erkranken.

Alle den Ärzten zur Verfügung stehenden relevanten Untersuchungs- und Diagnosemöglichkeiten waren, laut Schreiben des Qualitätsmanagements, für meine Mutter ausgeschöpft worden.

Ultraschall und Blutuntersuchungen zeigten keinen Hinweis für die Ursache der Beschwerden, man gehe, im Rahmen der ME-Erkrankung, von einer Gastroenteritis (Entzündung der Schleimhäute von Magen und Dünndarm) aus. Empfohlen wird laut Arztbrief körperliche Schonung sowie ein Termin bei einem Neurologen, wegen der ME. Sollten die Beschwerden weiter bestehen, wird eine Spiegelung zur Abklärung empfohlen. Dafür, dass die Existenz der Erkrankung angezweifelt wird und die Ärzte ME nicht kennen, wurden die Schmerzen erstaunlich schnell auf ME geschoben.

Das Qualitätsmanagement bot abschließend an, den Sachverhalt noch einmal persönlich zu erörtern. Rückmeldungen, wie die meiner Mutter, sehe die Klinik als konstruktive Kritik.

Die jetzige Situation

Selbst jetzt, über sechs Wochen später, hat sich meine Mutter von dem Krankenhausaufenthalt nicht erholt. Ihr ist weiterhin zeitweise speiübel und sie hat Schmerzen. Zu allem steht nun auch noch die Angst wegen dem Herzen im Raum. Letztendlich hat diese Situation nicht nur negative Auswirkungen auf ihren Gesundheitszustand, es hat durch den Stress und alldem auch negative Auswirkungen auf meinen Gesundheitszustand.

Erst vier Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt war es möglich, dass sie zum Hausarztgespräch gebracht werden konnte. Auf die Frage meiner Mutter, ob es möglich ist, dass die Magen-Darmspiegelung stationär gemacht wird, wurde ihr mitgeteilt, so etwas werde nicht stationär gemacht. Stattdessen bekam sie wieder eine Überweisung für eine ambulante Magen-Darmspiegelung.

Gesundheitspolitiker sind informiert, schauen aber tatenlos zu

Rund zehn Jahre lang habe ich, soweit es mir möglich ist, versucht in Deutschland aufzuklären, weil ich anderen und zukünftig Erkrankten das ersparen möchte, was mir und vielen anderen Erkrankten passiert ist. Auch mich nahm kein Arzt ernst, zusammen mit der Unwissenheit gegenüber ME hat all dies dazu beigetragen, dass mein Zustand so schlecht ist wie er ist. Unter anderem habe ich auch Politiker kontaktiert, ihnen von der verheerenden Situation in Deutschland berichtet, Infomaterial beigelegt und fragte, wie man die Situation hierzulande verbessern kann.

Unserem Gesundheitsminister Herrn Spahn hatte ich, nachdem er mir vor neun Monaten in einem Live-Video auf Facebook mitteilte, dass er die ME-Problematik nicht kennt, ein Infopaket incl. ausführlichem Brief geschickt. In seinem persönlichen Antwortschreiben erklärte er, dass seiner Meinung nach vorrangig Handlungsbedarf in der Intensivierung der Forschung liegt. Zudem hätten wir sehr gute Rahmenbedingungen für eine dem wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechende medizinische Versorgung.

Der Stand der Erkenntnisse zur Diagnostik und Behandlung liege in der Zuständigkeit und Kompetenz der Fachgesellschaften, zusammengetragen in den Leitlinien. Die öffentliche Kontroverse betreffend dieser Leitlinie sei Ihnen bekannt (hier findet sich ein Blogbeitrag zu der Angelegenheit). Mein eigentliches Anliegen wurde ignoriert, auf mein Antwortschreiben zu Herrn Spahns Brief erhielt ich nie eine Antwort.

Auch den ehemaligen hessischen Gesundheitsminister Herrn Stefan Grüttner sowie den hessischen Ministerpräsidenten Herrn Volker Bouffier schrieb ich an und wies auf die verheerende Situation in Hessen hin. Weitere Politiker wurden von mir angeschrieben und um Hilfe gebeten. Alles erfolglos, man wird abgewimmelt.

Verändert hat sich in all den Jahren nichts. Jetzt, neuen Jahre nachdem ich zum Pflegefall wurde, muss ich zusehen, wie meiner Mutter genau das selbe angetan wird.

*Über den Krankenhausaufenthalt berichte ich aufgrund der Bitte meiner Mutter. Die Veröffentlichung dieses Blogbeitrags erfolgte, nachdem meine Mutter ihr okay dazu gegeben hat mit freundlicher Genehmigung.

Dieser Text wurde mit einigen kleinen Änderungen als Notiz bei Facebook über meinen Account veröffentlicht, zusammen mit einem offenen Brief an den Gesundheitsminister Herrn Spahn.