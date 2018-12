Wenn das Jobcenter Weihnachten stiehlt: Warum kaum ein Hartz-IV-Empfänger ein schönes Fest hat

An Weihnachten in meiner Kindheit denke ich immer gerne zurück. Ein kleiner Tannenbaum, ein festliches Essen, Geschenke - das gehörte einfach dazu. Heute bin ich erwachsen und weiß: Für viele Menschen ist so etwas purer Luxus.

Die Wahrheit ist: Kein Hartz-IV-Empfänger kann sich Weihnachten wirklich leisten.

Ich habe über 8 Jahre lang in 5 verschiedenen Jobcentern gearbeitet und dabei zahlreiche Menschen und Familien beraten. Heute berate ich sie noch ehrenamtlich.

Ein Tannenbaum übersteigt das Budget

Meist kommen Familien, in denen die Eltern das Arbeitslosengeld II beziehen, gerade so über die Runden. In ihrem Budget ist nur das Notwendigste zum Leben einberechnet. Im Dezember bekommen Hartz-IV-Empfänger nicht einen Cent mehr als in den anderen Monaten.

Ein Tannenbaum oder ein Festessen übersteigen dann das Budget. An Geschenke für die Kinder ist gar nicht erst zu denken. Diese Ausgaben sind in den derzeitigen Regelsätzen gar nicht mit einberechnet. So freuen sich die Eltern, wenn sie von Sozialeinrichtungen, Freunden, Oma oder Opa, Second Hand kleinere Weihnachtsgeschenke als Spenden erhalten oder über Ebay Günstiges ersteigern können.

Ich kenne viele Eltern, die bereits im Januar für das nächste Weihnachtsfest zu sparen beginnen. Jeden Monat werden dann paar wenige Euro beiseite gelegt.

Einmal, es war Anfang Dezember, kam eine junge Mutter zu mir, die ich in Hartz-IV-Angelegenheiten beriet. Sie sagte zu mir: “Ich esse ganz wenig, damit ich für meine Kinder einen Weihnachtsbaum kaufen kann.”

Wenn ich so etwas höre, wird mir schlecht.

In der ehemaligen Sozialhilfe gab es für solche Fälle einen Weihnachtszuschuss. Es war nicht viel, jede Kommune durfte die Höhe selbst festlegen.

Im Arbeitslosengeld II ist das nicht vorgesehen. Mit den rund 4,3 Millionen Hartz-IV-Empfängern in Deutschland gehen die Jobcenter im Advent genauso um wie in jedem anderen Monat: Es gibt nicht mehr Geld, Anträge werden auch nicht schneller bearbeitet. Sie lassen sie liegen, auch wenn das Weihnachtsfest für die ein oder andere Familie dann ausfällt.

Kein Recht auf Weihnachten?

In der Sozialpolitik ist Weihnachten ein Tag wie jeder andere.

Und das obwohl seit Jahren in Deutschland Parteien an der Macht sind, die mit einem “C” im Namen für “christlich” oder einem “S” für “sozial” stehen sollten.

In den Jobcentern ist davon nichts zu spüren. Dass arme Menschen auch ein Weihnachtsfest verdienten, das sahen manche meiner Kollegen nicht ein. Einmal hörte ich jemanden zu einer alleinstehenden Dame sagen: “Warum drängeln Sie so auf Ihr Geld? Sie leben doch allein?”