Weltfrauentag-Über die Relevanz der Selbstakzeptanz

Anlässlich des Weltfrauentages wird fast überall wieder mit der Floskel um sich geworfen: “Es wird Zeit, allen Frauen eine Stimme zu geben!” Danke, möchte ich all diesen Menschen zurufen, aber wir haben bereits eine Stimme. Jedoch müssen wir daran arbeiten, dass die Stimme jeder Frau Gehör findet.

Denn immer noch wachsen junge Mädchen mit dem Gefühl auf, einem bestimmten gesellschaftlichen Idealbild entsprechen zu müssen. Wir kreieren einen gesellschaftlichen Standard, in dem Mädchen sich selbst immer noch klein halten. Bloß nicht auffallen, immer schön angepasst sein, alles perfekt meistern und um Himmelswillen nichts Falsches sagen.

Danke - Aber wir haben eine Stimme

Meine ganze Teenager-Zeit habe ich mit mir gehadert. Ständig habe ich mich gefragt, ob ich cool genug, dünn genug, hübsch genug … was auch immer genug bin. Häufig haben meine Freundinnen und ich durch Zeitschriften geblättert oder Serien geschaut und uns gewünscht so makellos perfekt auszusehen, wie diese Schauspielerinnen oder das Model auf dem Cover.

Und so wie uns erging oder ergeht es vielen Frauen, jeden Tag. Dabei hat jede von uns scheinbare Makel. Egal wie perfekt, clever, schön oder selbstsicher eine Frau erscheinen mag, sie wird immer etwas an sich finden, was scheinbar nicht perfekt ist und sich damit beschäftigen, wie sie auf andere wirkt.

Die Erkenntnis: Du bist genug

Es hat für mich lange gedauert, zu erkennen, dass ich, so wie ich bin, genug bin...mit allen vermeintlichen Makeln. Es ist ein Prozess, in dem ich mich immer noch befinde und viele meiner Freundinnen oder auch Bekannten sind auch jetzt erst Ende Zwanzig so weit, sich von den selbst auferlegten gesellschaftlichen Ketten zu befreien und zu erkennen, dass sie sich selbst genug sind.

Und darum geht es auch, wir müssen erkennen, dass es nicht darum geht, irgendwelchen surrealen Normen zu entsprechen. Sondern lernen, uns so anzunehmen, wie wir sind und uns von dem Druck lösen, fremden Erwartungshaltungen gerecht werden zu wollen. Deshalb sollten wir den zukünftigen Generationen von Frauen und uns selbst klar machen: Hört auf danach zu streben, makellos und perfekt sein zu wollen! Strebt danach, dass eure Stimme Gehör findet, dass ihr mit euch selbst ins Reine kommt und dass ihr, so wie ihr seid, genug seid.

Mit sich selbst ins Reine kommen

Und wenn wir dieses Mal den Weltfrauentag begehen, lasst uns an all die tollen Frauen denken, die dafür sorgen, dass in unsere Welt, mag sie manchmal noch so dunklen erscheinen, immer noch Sonnenlicht eindringen kann. Lasst uns daran denken, dass wir uns gegenseitig mehr unterstützen, Ideen teilen, Veränderungen voranbringen und uns inspirieren sollten.