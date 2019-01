Weltbürger und unbezähmbarer Geist: Warum Mickey Mouse noch immer lebt

„Wir werden hoffentlich nicht vergessen, dass alles mit einer Maus begann.“ Walt Disney, 27. Oktober 1954

Was ihm das Schicksal auch in den Weg stellte, Mickey begegnete ihm mit einer „cleveren Anpackermentalität“, die ihn jedes Hindernis aus dem Weg räumen ließ und Niederlagen in Erfolge umwandelte. Sein Durchhaltevermögen, sein Optimismus, seine unbeschwerte Art und „fröhliche, optimistische Underdoghaltung“ ist im kollektiven Gedächtnis fest verankert. Mickey sei gerade zur rechten Zeit gekommen, sagt Daniel Kothenschulte mit Blick auf das Jahr 1928: Am 18. November, kurz vor der Weltwirtschaftskrise, fand die Uraufführung des Kurzfilms „Steamboat Willie“ statt, wo Mickey Mouse auf einem kleinen Flussdampfer bereits einigen Schabernack trieb und sich mit einem dicken, unrasierten Kater anlegte, den er, der Detektiv, später als Gangster Kater Karlo immer wieder verfolgen wird. Auch Minnie Mouse, die gleichberechtigte Partnerin, war schon dabei. In den folgenden Filmen spielt Micky einen quirligen und gewitzten Typen, der über die Stränge schlägt, aber auch schadenfroh und zuweilen auch etwas grausam ist.

Micky war ein Kind der letzten großen Wirtschaftskrise 1929/30. Viele sahen damals das Wertesystem der Amerikaner in Gefahr. Die Figur wurde zwar sehr schnell populär und erfolgreich, doch gab es bald Kritik von amerikanischen Elternverbänden an dieser „leichtfertigen Figur“, die ihren Kindern nicht zugemutet werden sollte. Ein nationales Symbol hatte schließlich Vorbildcharakter zu haben. Die kurze Hose, war plötzlich nicht mehr salonfähig. Micky wurde in gebügelte Hosen gesteckt und trug sogar ein weißes Hemd. Aus der hitzigen und frechen Figur wurde ein fast tadelloser Charakter. Für Späße sorgte nun der tollpatschige Freund Goofy, für Lebensgenuss seine gleichberechtigte Freundin Minnie, für das kleine Chaos der Hund Pluto und die Neffen Mack und Muck. Heute hat Micky wieder kurze Hosen an und knüpft an die wilden Zeiten an.

Walt Disney, ein Zauberer mit unbegrenzter Phantasie, identifizierte sich mit der Mickey-Figur - sie war sein Alter Ego. Gern wäre er genauso abenteuerlustig, mutig, frech und witzig gewesen. Er nahm seine Arbeit um das entscheidende Maß persönlicher und handelte voller Hingabe an seine Aufgabe, inspiriert und intuitiv. Disney kümmerte sich um jedes Detail und konnte niemals stillstehen. Immer musste er sich weiterentwickeln und experimentieren. Er konnte Grenzen ständig verschieben, weil er selbst ein Grenzgänger war, der den Träumer, Realisten und Kritiker in sich vereinte. Er schöpfte aus seinen Träumen, die er dann mit kritischem Blick in Realität umwandelte. Der von Disney geprägte Begriff Imagineering steht für ihre Koordination. Ein Träumer ist ohne einen Realisten nicht in der Lage, Ideen einen konkreten Ausdruck zu geben. Kritiker und Träumer verfangen sich ohne den Realisten in unendlichen Konflikten. Träumer und Realist können durchaus gemeinsam Dinge hervorbringen, doch sie sind ohne den Blick eines Kritikers nicht unbedingt brauchbar. Der Kritiker hilft bei der Beurteilung und Verbesserung.

Eine beeindruckende Auswahl seines kreativen Erbes findet sich in der englischen Originalausgabe „The Walt Disney Film Archives. The Animated Movies 1921 – 1968“, das von Daniel Kothenschulte herausgegeben wurde. Im Fokus stehen einzelne Spielfilme, die die Disney-Studios von den 30er-Jahren an produzierten und Weltruhm erlangten, darunter „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ von 1937 und das „Dschungelbuch“ aus dem Jahre 1967.

Leben heißt, die Grenzen des Machbaren verschieben

Walter Elias Disney, der 1901 in Chicago als Sohn eines Zimmermanns kanadisch-irischer Abstammung geboren wurde, wuchs er im ländlichen Missouri auf. Der Kettenraucher starb am 15. Dezember 1966 an den Folgen von Lungenkrebs. Nach dem Verlust der elterlichen Farm mussten er und seine vier Geschwister früh lernen, eigenes Geld zu verdienen: Als Neunjähriger jobbte er als Zeitungsbote. Sein Zeichentalent kam ihm zugute, als er Cartoons für fünf Cent an einen Landarzt aus der Nachbarschaft verkaufte. Dabei reifte in ihm die Idee, Kunst und Kommerz nachhaltig zu verbinden. Disney belegte Kurse an der Kunstakademie von Kansas, entwarf Comics für das US-Army Magazin „Stars and Stripes“, entwarf Werbeanzeigen, arbeitete an Theaterprogrammen und Katalogen mit. Mit 40 Dollar in der Tasche reiste er nach Hollywood, wo er sich eine Kamera lieh und in der Garage seines Onkels bastelte. Das Ergebnis war die Trickserie „Alice in Cartoonland.“

1923 wurden die Disney-Studios gegründet. „Es macht Spaß, das Unmögliche zu tun“, sagte Disney, der die „Grenzen des Machbaren“ immer wieder verrückte. So konnte in „Steamboat Willie“ (1928) Micky Maus bereits sprechen. In dieser Zeit feierte er erste Triumphe, zunächst mit Zeichentrickfiguren, dann auch mit Spielfilmen und Disneyworld.

Mickey Mouse, die 2018 90 Jahre alt wurde, ist nicht nur ein Phänomen der Mediengeschichte und Markenzeichen des Disney-Konzerns – sie ist auch immer eine zeitgemäße Figur geblieben: Es gab Mickey im patriotischen Einsatz während des Zweiten Weltkrieges, als Zauberlehrling im Spielfilm Fantasia, im Radio, im TV (The Mickey Mouse Club), als Lieblingsmotiv von Pop-Art-Künstlern wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Keith Haring. Vor fünf Jahren gab es den Zeichentrickfilm „Get a Horse!“, und im Computerspiel „Epic Mickey“ jagt Mickey Mouse mit Farbe seine Gegner in einer virtuellen Welt. Aber es gibt auch die Comic-Figur Mickey. Verschiedene inhaltliche Ansätze und Designs existieren heute parallel. Alle Künstler, die Mickey je Leben eingehaucht haben, werden im Buch „Walt Disney's Mickey Mouse: Die ultimative Chronik“ vorgestellt.