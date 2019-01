Wellnesshotels in Österreich - Auszeit vom Alltag

Umfragen zufolge gönnen sich Familien oder Ehepaare mindestens einen Wellnessaufenthalt pro Jahr. Ausschlaggebend hierfür ist nicht nur etwas für die Gesundheit oder gegen den akuten Stress zu tun, sondern auch eine Auszeit vom Alltag zu bekommen. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere Hotels, die nicht nur ein Zimmer oder ein Produkt verkaufen wollen, sondern maßgeschneiderte Angebote anbieten, die darauf abzielen, die Gesundheit zu fördern und ein Erlebnis aus dem Urlaub zu machen. Das Angebot ist dabei vielfältig und bedient sowohl Entspannungssuchende als auch Aktivurlauber gleichermaßen.

Neben Wellnessurlauben werden auch kurze Wellness-Auszeiten in Thermen, Fitness- und Wellnessanlagen immer beliebter. Zusätzlich zur gemeinsamen Auszeit mit dem Partner können sich auch immer mehr Menschen vorstellen, mit der Familie oder Freunden einen Wellnessurlaub zu genießen. Allein in Österreich gibt es rund 40 Thermen bzw. Thermenbetriebe, hierzu kommen eine Vielzahl von Wellness-Hotels und SPAs. Zu den Hotels bei denen nicht nur der Urlaub im Vordergrund steht, sondern Naturbegeisterte und Hobbysportler auf ihre Kosten kommen, zählen unter anderem das Nidium in Mösern bei Seefeld, das Severins im Lech am Alberg und das Hotel Guglwald im oberösterreichischen Mühlviertel

Nidium Hotel in Mösern Tirol

Reisende, die ohne Zwänge und in legerer Atmosphäre Luxus und gehobenen Stil genießen möchten sind im Nidium Hotel in Tirol gut aufgehoben. Dafür sorgt allein der junge Südtiroler Hotelier Maximilian Pinzger, der in seinem Hotel gemeinsam mit seinen Gästen eine zeitgeistige Lebensphilosophie lebt. Das Hotel im modernen Chalet-Stil ist von Pinienwäldern und Bergen umgeben und befindet sich ca. 1 km vom Naturbadesee Möserer See und 3 km vom Skigebiet Gschwandtkopf entfernt.