Weihnachtskarte aus dem Kanzleramt macht Politiker von AfD und CDU wütend

Der AfD-Abgeordnete Gerold Otten wütete: ”‘Egal woran Sie glauben!’ Das sind die peinlichen Weihnachtsgrüße aus dem CDU geführten Kanzleramt. So weit ist die kulturelle Selbstverleugnung in unserem Land schon fortgeschritten.”

Auch in der Union gab es irritierte Reaktionen.

Die CDU-Abgeordnete Sylvia Pantel sagte laut “Bild”: “Wer als Regierungsmitglied in der Weihnachtszeit eine Grußkarte mit den Worten ‘Egal woran Sie glauben‘ verschickt, muss sich fragen lassen, für welche Werte er steht und welche Bedeutung die Karte haben soll.“

NRWs Ministerpräsident bezeichnete die Karte als “falsch”. Laschet weiter:

“Ich gratuliere den Muslimen zum Ramadan und ich gratuliere den jüdischen Organisationen zum jüdischen Neujahrsfest und sage nicht: Egal woran Sie glauben. Ich sage: Ihr habt Neujahrsfest. Und im Ramadan lade ich ein in die Staatskanzlei und sage denen auch nicht: Egal was ihr glaubt. Sondern: Ich weiß, ihr feiert jetzt Ramadan. Das erkenne ich an. Und deshalb halte ich es für eine pure Selbstverständlichkeit, dass man, wenn Weihnachten ist, nicht Seasons Greetings sendet, sondern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht.“