Was wir Krebspatienten nicht sagen sollten – und welche Worte stattdessen helfen könnten

So verkorkst wie meine Gedankenwelt war, kurz nachdem ich von der Krankheit meines Vaters erfahren hatte, wollte ich nichts anderes, als in ihm einen Kämpfer zu sehen. Und was sollte man ansonsten auch zu einem geliebten Mitmenschen sagen, der so etwas Furchtbares wie eine Krebserkrankung durchmachen muss?

“Im Kampf gegen Krebs vergessen wir manchmal den Erkrankten”

“Man will diesen Dämon Krebs automatisch besiegen – ihn eliminieren”, sagt sie im Gespräch mit der HuffPost US. “Das Problem ist: In diesem Kampf vergessen wir manchmal den Erkrankten, der in dieser Situation das unglückliche Opfer ist. Während wir versuchen, die Krankheit zu bekämpfen, verletzen wir leider manchmal den Patienten.”

Egal wie der Krebs verläuft: Die erkrankte Person sollte im Fokus blieben und alles, was wir tun, sollte in ihrem Sinne geschehen.

“Für mich bedeutet ‘den Krebs bekämpfen’ nicht zuzulassen, dass die Krankheit meinen Patienten oder mir vorgibt, wie wir zu leben oder zu sterben haben”, sagt Seetharamu. “Das bedeutet auch: Man sollte den Erkrankten beistehen, sofern es sinnvoll ist, sich in Behandlung zu begeben, um den Krebs zu heilen oder zumindest zu kontrollieren.”

Natürlich kann es auch eine positive Wirkung haben, wenn wir optimistisch über Krebs sprechen. Studien beweisen, dass eine positive Grundhaltung von Krebspatienten die Heilungschancen zum Guten hin beeinflussen kann.

Es gibt einen Mittelweg zwischen einem blauäugigen “Wir schaffen das!” und Weltuntergangsstimmung – ein Mittelweg, den ich damals gerne gegangen wäre, als ich von der Diagnose meines Vaters erfuhr.

Zum Beispiel wäre es bestimmt hilfreich für meinen Vater gewesen, wenn ich darüber gesprochen hätte, welche Herausforderungen er bis dahin schon gemeistert hatte. Das ist eine gute Möglichkeit, um Krebspatienten Mut zu machen, meint auch Kelsey Crowe.

Die Autorin ist selbst an Krebs erkrankt und hat nach ihrer Heilung das Buch verfasst: “There Is No Good Card for This: What To Say and Do When Life Is Scary, Awful, and Unfair to People You Love” (deutsch: “Dafür gibt es keine guten Worte: Was du sagen und tun solltest, wenn das Leben angsteinflößend, schrecklich oder unfair ist zu Menschen, die du liebst”).

Lieber auf bisherige Herausforderungen verweisen, die bewältigt wurden

“Wenn die Person hoffnungsvoll ist, kannst du anstatt ‘Du kannst die Krankheit besiegen’ sagen: ‘Du hast schon viele Herausforderungen gemeistert im Leben, diese hier wird wahrscheinlich die größte bisher sein’”, sagt Crowe:

“Wenn jemand allerdings akzeptiert, dass es vielleicht keine Heilung mehr für ihn gibt, kannst du deine Bewunderung für ihn ausdrücken: dafür, Dass die Person Frieden mit dieser Lebensphase geschlossen hat. Du kannst deinen Mitmenschen dabei unterstützen, ein ruhiges Ende zu finden.”