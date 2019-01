Was macht ein Chief Digital Officer (CDO)?

Der Titel klingt super, aber was genau steckt dahinter? Ich habe zwei CDO`s gefragt was genau ihre Aufgaben sind:

Was ist Ihr Aufgabenbereich als Chief Digital Officer (CDO) Herr Wolter?

Der Aufgabenbereich eines CDO ist in jedem Unternehmen sehr unterschiedlich. In manchen Unternehmen ist er für Transformation zuständig in anderem für die Gründung eines Innovationslabs. Es ist auch immer die Frage wo der CDO innerhalb eines Unternehmens angesiedelt ist. Liegt er beim CIO, bei CTO oder beim CEO? Ich bin bei Gruner und Jahr hauptsächlich im operativen Geschäft involviert: Also ich bin für die digitalen Geschäfte wie Brigitte.de, Gala.de oder Chefkoch.de verantwortlich. Die Online Vermarktung dieser digitalen Produkte durch die Anzeigenabteilung gehört ebenfalls dazu. Es kommen auch innovative Ideen hinzu wie die Marketing-Plattform AppLike (www.applike.info), die wir bei Gruner + Jahr entwickelt haben oder der Innovationsfonds G+J Digital Ventures für Beteiligungen an innovativen Digital-Unternehmen.

Welche Fähigkeiten braucht man als Chief Digital Officer (CDO)?

In erster Linie der gesunde Menschenverstand bei Beurteilung von Ideen. Ein Technologieinteresse ist auch notwendig, also man sollte so neugierig sein und wirklich verstehen wollen was genau es mit der Technik auf sich hat. Ein Verständnis über Geschäftsmodelle und wie mit Produkten Geld verdient werden ist auch von Vorteil. Erfahrung mit Finanzen können ebenfalls nicht schaden. Also man sollte schon verstehen, was es mit einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft auf sich hat und wie sie funktionieren.

Kurzbio: Arne Wolter

Arne Wolter ist seit Herbst 2015 Chief Digital Officer (CDO) bei Gruner + Jahr und für den weiteren Ausbau des Digitalgeschäftes sowie der digitalen Transformation von G+J verantwortlich. Außerdem leitet er die Bereiche G+J Digital Products, Chefkoch, M&A, den Digital Ventures Fonds, das InnovationLab Greenhouse sowie Growth Projects & Strategic Partnerships.