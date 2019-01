Was ist High Performance?

Motivationsspeaker und Gurus aus den USA benutzen diesen Begriff sehr oft und manchmal schon inflationär. Was genau ist aber damit gemeint? Wie kann ich oder jeder andere zu einem High Performer werden, ohne sein komplettes Leben auf den Kopf zu stellen? Ein Erklärungsversuch.

High Performance – Definition von Brendon Burchard

Bei der Begriffsbestimmung halte ich mich an den Autor Brendon Burchard und seinem Buch High Performance. Darin räumt er auch mit einigen der Mythen auf, die im Zusammengang mit High Performern kursieren. High-Performer wären unglücklich, überarbeitet und kurz vor dem Burn-Out. Um ein High Performer zu werden, müssen Sie, laut Burchard, nicht unglücklich oder überarbeitet sein, sondern laut der Studie im Buch sind High Performer glücklicher und auch produktiver in dem, was sie tun. High Performance bedeutet Spitzenleistung über einen langfristigen Zeitraum zu leisten. Burchard unterscheidet zwischen High Performance und Peak Performance und erklärt, das bei einem Peak, also einer Spitzenleistung, auch einen Fall nach unten gibt. Wer einmal die Spitze erklommen hat, wird unweigerlich wieder nach unten fallen; bei High Performance ist das allerdings nicht so. Die einmal erklommene Leistung wird gehalten und sogar gesteigert.