Was die Mega-Pressekonferenz des Kreml über das System Putin verriet

Anadolu Agency via Getty Images Wladimir Putin bei seiner jährlichen Mega-PK.

Es gibt Momente, in denen selbst die beste Regie machtlos ist gegen die bittere Realität. Das mussten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitrij Peskow am Donnerstag bei ihrer aufwändig inszenieren Jahres-Pressekonferenz erleben. Dabei war alles so sorgfältig geplant. Die Moskauer Medien pflegten das Bild vom fleißigen Zaren: "Am Vorabend ging in der Residenz des Staatsoberhauptes bis in die späte Nacht das Licht nicht aus", schrieb das Internet-Portal "newsru.com". Die meisten Russen müssen bei solchen Worten an Stalin denken – der Diktator, ein Nachtmensch, ließ von seiner Propaganda die Parole "Im Kreml brennt noch Licht" verbreiten – um seinen Fleiß zu beweisen. "Putin arbeitete mit Dokumenten – er lernte Ziffern, prägte sich Fakten ein, verglich Tabellen, studierte eine gewaltige Masse an Informationen, die ihm seine Minister, Behördenleiter und Fachabteilungen des Präsidialamtes vorbereitet hatten", lobte "newsru.com" den Präsidenten. Dann trat Sergej Milwit ans Mikrofon Nachdem dieser dann mit der für ihn obligatorischen Verspätung zur eigenen Pressekonferenz vor die mehr als 1700 Journalisten trat, zählte er wie üblich ein ganzes Sammelsurium an Daten und Kennziffern auf, um die eigenen Erfolge zu belegen.

Pinterest Eine Prozentzahl nach der anderen, eine Summe größer als die andere, allein vom Zuhören konnte einem schwindeln – und der Kremlchef bewies ein Gedächtnis, um das ihn manch anderer Staatsmann oder Staatsfrau beneiden dürfte.

Anadolu Agency via Getty Images

Alles klang so gut, dass Zuhörer, die Russlands Realität nicht am eigenen Leib erfahren, wohl zu dem Schluss kommen könnten, das Land, in dem Putin regiert, sei der Ort ihrer Träume. Doch dann bekam Sergej Milwit das Mikrophon. Eigentlich ist der Mann Sänger, und wie er vor der Pressekonferenz plötzlich zum Journalisten wurde, ist rätselhaft. Die ersten Worte Milwits ließen noch nichts Böses ahnen. Ein ungewöhnlicher Hilferuf Nicht nur einmal, gar dreimal dankte er dem Staatschef: Dass er das Wort erhalten hatte. Dass Putin Wladiwostok zur Hauptstadt des Bezirkes “Fernost“ gemacht hat. Und dass nach Milwits entsprechender Frage bei der Putin-Pressekonferenz im Vorjahr eine örtliche Müllverbrennungsanlage geschlossen wurde. Nach dem unvermeidlichen Dank setzte Milwit zu einem vierminütigen Co-Referat an, in dem er von der Holzverarbeitung bis zu örtlichen Seen und Kanälen und dem Waldfonds galoppierte – nicht ohne Putin zu bescheinigen, dass er über die Probleme der Rentenreform wohl nichts gewusst habe: “Wahrscheinlich wurden Sie betrogen“. Die alte Mär vom guten Zaren und seinen bösen Apparatschik. Bis zu diesem Moment passte Milwits Auftritt durchaus in die skurrile Inszenierung. Doch dann, ganz am Schluss seines Auftritt, als buchstäblich schon das Raunen im Saal zu hören war, weil Milwit zu viel Zeit für sich in Anspruch genommen und damit anderen potentiellen Fragestellern genommen hatte, setzte der Sänger und Journalist zu seinem letzten Punkt an: “Wladimir Wladimirowitsch, helfen Sie bitte. Es gibt einen gewissen Wladislaw Schestakow, er ist drei Jahre alt, und krank. Im Irkutsker Gebiet. In der Stadt Tscheremchowo. Er muss nach Moskau gebracht werden.“ Zur Behandlung. Ausländische Beobachter horchen auf All die Erfolgszahlen aus der Wirtschaft, das atomare und konventionelle Muskelspielen – all das erblasste für einen Moment – als deutlich wurde, dass im reichsten Land der Erde kranke Kinder nicht die nötige Behandlung erhalten – und dafür eine Bitte an den Staatschef notwendig ist. Spenden-Aufrufe für Kinder, vor allem Krebskranke, sind in Russland eher die Regel als die Ausnahme.

ASSOCIATED PRESS Zwei obdachlose Jugendliche in Russland.

Von Fitnessclubs über Geschäfte bis hin zu sozialen Netzwerken – vielerorts sind mit trauriger Regelmäßigkeit bewegende Hilferufe von verzweifelten Eltern zu finden, denen Geld für die Behandlung ihrer Kinder fehlt, weil das staatliche Gesundheitswesen nicht funktioniert. Bei vielen Russen war die Bitte Milwits deswegen nichts Ungewöhnliches – sie sind solche Hilferufe auch an den Präsidenten gewöhnt. Ausländische Beobachter erinnerte die Episode dagegen an die riesigen sozialen Probleme in dem Land, in dem der Reichtum in den Händen so weniger konzentriert ist wie kaum in einem anderen Staat. Putin reagierte zuerst gar nicht auf den Hilferuf Milwits. Erst als dieser nachhakte, fragte der Präsident: “Was ist los, was ist los mit ihm?“ Darauf Milwit: “Er ist krank.“ Putin: “Wir helfen. Sicher!“ Dem Dreijährigen aus Irkutsk wird nun wohl geholfen werden. Die Hilfe ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein Unzählige andere kranke Kinder in Russland, die keinen Fürsprecher bei der Pressekonferenz gefunden haben, müssen weiter bangen. Das Beispiel zeigt, wie schicksalsschwer die Pressekonferenz Putins sein kann. Die Liste von Bitten, die an ihn herangetragen wurden, reichte von Wohnungen für Wissenschaftler, über ein überdachtes Fußball-Feld für Kinder, Gas-Anschlüsse in bestimmten Gebieten Russlands bis hin zu einem Betrieb für Leinen-Herstellung, der Rettung eines von der Schließung bedrohten Sportzentrums, und Hilfe für Wohnungskäufer, die Betrugsopfer wurden.

Allesamt Probleme, die in einem System mit funktionierenden politischen und rechtlichen Instituten auf unterer Ebene gelöst werden sollten. In Putins “gelenkter Demokratie“ und “Machtvertikale“ werden sie zur Chefsache – die der “gute Zar“ lösen soll. So kamen denn auch viele der mehr als 1700 Journalisten mit großen Tafeln und Plakaten, um mit diesen um die Aufmerksamkeit des Präsidenten zu buhlen und zu Wort zu kommen. Je länger sich die Veranstaltung hinzog, umso lauter wurde es im Saal, wenn der Präsident oder sein Sprecher Dmitrij Peskow die nächste Frage vergaben. Unerwartet den Zuschlag zu bekommen ist wie ein Sechser im Lotto – auch, weil die meisten Fragen laut Insidern vorab abgestimmt sind. Das zeigte sich auch daran, dass selbst bei einer Fragestellerin aus dem Ausland mit einem für Russen schwer auszusprechenden und umso schwerer zu buchstabierenden Namen dieser in der Liveschaltung nahezu ohne Zeitverzögerung korrekt eingeblendet wurde. Eine große Audienz beim Zaren Die Veranstaltung erinnerte eher an eine große Audienz am Zarenhof denn an eine traditionelle Pressekonferenz. Ein Austausch oder gar kritisches Nachfragen war nicht vorgesehen. Eine Journalistin aus dem Kaukasus sagte: “Wir wünschen uns sehr, dass Sie unsere Region besuchen, den Kurort Archys, und dass sie bei uns skilaufen. Gibt es so eine Möglichkeit angesichts Ihres vollen Terminkalenders?“ Putin antwortete unverbindlich: “Ich würde es sehr wollen. Wenn ich es kann, dann komme ich.“ Eine Journalistin aus Jekaterinburg im Ural rief Putin auf, weil sie auf Ihrem Schild die Frage “Wie steht es um die Gesundheit?“ vor sich hielt. “Meinen Sie Ihre Gesundheit, meine, oder wessen? Oder das Gesundheitssystem im Land?“ scherzte der Staatschef. “Meine Frage betrifft Ihre Gesundheit“, antwortete die Frau: “Wie fühlen Sie sich, wie geht es Ihnen?“ Auch ausländische Journalisten ersetzten Fragen durch Stichwortgeben. Etwa Ann Maria Simmons vom “Wall Street Journal”: “Vielen Dank für die Möglichkeit, eine Frage stellen zu können“, begann sie: “Im Westen sehen viele Politiker, Experten und sogar einfache Leute in Russland eine große Gefahr. Sie denken, dass Sie als Präsident Russlands die ganz Welt beherrschen wollen.“ Putin unterbrach lächelnd: “Ja, ganz klar.“ Simmons weiter: “Ich will wissen, ob Sie das wirklich wollen? Und sagen Sie bitten, was ist das wirkliche Ziel Ihrer Außenpolitik? Ich danke Ihnen!“ Putin über die “Weltherrschaft” Eine Steilvorlage für den Kremlchef, der sofort den Zeiger umdrehte: “Was die Weltherrschaft angeht, so wissen wir, wo sich der Stab dafür befindet – wer versucht, das zu machen. Und zwar nicht in Moskau. Das hat zu tun mit der führenden Rolle der USA in der Weltwirtschaft, ihren Ausgaben für die Rüstung.“ Die Vorwürfe gegen Moskau seien ein Klischee, so der Staatschef, die der öffentlichen Meinung im Westen aufgedrängt werde, um von inneren Problemen abzulenken. Zur Inszenierung gehört es seit Jahren, durchaus paar kritische Fragen zuzulassen. Dass es dieses Jahr weniger waren als sonst, könnte der Nervosität im Kreml angesichts sinkender Umfragewerte geschuldet sein.

Anadolu Agency via Getty Images

Auf eine Frage nach den Protesten in Frankreich antwortete Putin, dass seine Regierung steigende Benzinpreise im auslaufenden Jahr gebremst hätte – statt die Preise noch zu erhöhen wie die französische Regierung. Auch im neuen Jahr, so stellte Putin in Aussicht, werde die Regierung keine größeren Benzinpreis-Erhöhungen zulassen. Worte, die gut ankommen werden. Nicht so großzügig wie beim Ölpreis zeigte sich Putin bei der Frage von, einem Journalist der kremlkritischen “Nowaja gaseta“, bei der auch die 2006 ermordete Anna Politkowskaja arbeitete. Der wollte wissen, wie Putin es “als Mensch“ sehe, dass der bekannte Menschenrechtler und Ex-Abgeordnete Lew Ponomarjow wegen eines Facebook-Posts mit einem Demonstrationsaufruf eine 16-tägige Arreststrafe absitzen muss – im Alter von 77 Jahren. Putin beantwortete die Frage zunächst überhaupt nicht. Putin weicht den entscheidenden Fragen aus Erst nach der nächsten Frage – offenbar nach einem Hinweis - kam er darauf zurück: “In Bezug auf Ponomarjow wurde die Entscheidung getroffen von einem Gericht, für Aufrufe zu nicht erlaubten Aktionen. Ich will Entscheidungen der Gerichtsinstanzen nicht Zweifeln unterwerfen, und ich bezweifle nicht die Gerechtigkeit der getroffenen Entscheidung.“ Punkt. Eine bemerkenswerte Aussage in einem Land, in dem laut Putins Vertrauten und Premier Dmitrij Medwedew “Rechtsnihilismus“ herrscht und Gerichte Anweisungen auf Telefonanrufe von oben hin treffen. In diesem formellen Stil, unter Hinweis auf Gesetze und Regeln, deren Nichteinhaltung fast jedem erwachsenen Russen bekannt ist, beantwortete Putin zahlreiche Fragen. Und wich so wirklich brennenden Fragen de facto aus. Auf die Frage, ob er keine Angst habe, mit strengen Gesetzen gegen “negative Äußerungen über den Staat und die Regierung“ die Sympathien der Jugend zu verlieren, machte Putin klar, wie er die “echte Jugend“ sieht. Er lobte 96 junge Fallschirmspringer im Alter von 19 und 20 Jahren, die “von der Schule direkt in die Streitkräfte“ gekommen seien und im Jahr 2000 in Tschetschenien drei Tage lang gegen eine Übermacht von 2500 Kämpfern gestanden hätten, teilweise nur mit Schaufeln und Messern.

Maxim Shemetov / Reuters

Bei dem Kampf kamen nach offiziellen Angaben, die leicht von denen Putins abweichen, 84 von 90 russischen Fallschirmspringern und 700 tschetschenische Kämpfer ums Leben. Positiv äußerte sich Putin auch zu dem Vorschlag eines Journalisten, Patriotismus künftig als „nationale Idee“ Russlands in der Verfassung zu verankern. Die wichtigste Aussage: ein Versprecher Auf die Frage, ob eine Wiedererrichtung des Sozialismus in Russland möglich sei, antwortete der Staatschef frei nach Radio Jeriwan: “Eine völlige Wiedererrichtung nicht, aber Elemente der Sozialisierung der Wirtschaft und der sozialen Sphäre.“ Das aber, so schränkte Putin dann ein, würde letztendlich in eine Sackgasse führen. Sowohl Kommunisten als auch Anti-Kommunisten konnten sich aus der Antwort das passende herauspicken. Die nach Ansicht von Putins früherem Berater und heutigen Kritiker Andrej Illarionow wichtigste Aussage des Staatschefs auf der Pressekonferenz fand dagegen kaum Beachtung. Es war ein Versprecher.