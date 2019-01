Was die Angstmache vor KI und Jobverlust außer Acht lässt

Die nachfolgenden Tools sind jene, auf die sich die Buchhalter vor der Tabellenkalkulation verlassen mussten. Es ist ein 10-Tasten-Rechner und ein Blatt Aktenpapier. (Nicht im Bild, der riesige Haufen Bleistifte und Radiergummis, den sie auch brauchen würden.) Was heute in 3 Sekunden machbar ist, würde Stunden dauern und geistig unglaublich langweilig sein.

Es ist nicht „Mensch gegen Maschine“, sondern Mensch und Maschine. Am besten ist es, die meisten KI als Werkzeuge zu betrachten. Mit ihnen kann man die menschliche Intelligenz unterstützen und die Schufterei reduzieren – man denke an einen extrem schwachen, aber fleißigen persönlichen Assistenten, der bei einfachen Aufgaben tolle Arbeit leistet und sehr enthusiastisch ist, sich aber katastrophal bei komplexen Aufgaben anstellt.

Photo by rawpixel on Unsplash

Photo by rawpixel on Unsplash Akten und Taschenrechner - händisch dauerte die Tabellenkalkulation ewig

KI - das Excel des Kundencenters?

Einer der größten Bereiche, in denen KI als „Jobvernichter“ gilt, ist das Kundencenter – in einem Bereich, in dem viele Millionen Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. Doch nehmen wir die Excel-Analogie und schauen wie die KI „wirklich“ ihren Job ändern wird.

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von manuellen Prozessen, die in der Kundenbetreuung oder im Verkauf von Produkten in einem Call Center eingesetzt werden. Immer wieder passieren die gleichen Aufgaben – Bestellungen suchen, Tickets hinzufügen, Kundendaten aktualisieren. Das sind lästige, sich wiederholende und undankbare Aufgaben, bei denen es keine Sonderpreise gibt – aber viel Kritik, wenn es hier zu Fehlern kommt.

In der Excel-Analogie können Sie sich diese Routineaufgaben als das Contact-Center-Äquivalent der Zeit vor der Tabellenkalkulation vorstellen, also die Stunden, in denen „Zahlen in einen Taschenrechner getippt und mit Bleistift in ein Geschäftsbuch geschrieben“ wurden. Ungemein zeitaufwendig, langweilig und störanfällig. Aber es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass dies nur ein Teil des Jobs ist. Ein wichtiger Teil ohne Frage, aber eben ein langweiliger, den die Leute, die diese Jobs erledigen, gerne automatisieren würden.

Die KI Glücksdividende

Es ist nicht schwer zu erkennen, wie das Ersetzen von langweiligen, sich wiederholenden Aufgaben durch Automatisierung und das Überlassen der interessanteren Aufgaben für den Menschen die berufliche Situation befriedigender machen wird. Das andere Argument war jedoch, dass dies zu einem starken Anstieg von Entlassungen und Arbeitslosigkeit führen wird: Gilt also mehr Freude für einige wenige Glückliche, nicht aber für den Rest?

Es wurde bereits argumentiert, dass die Bereitstellung von Chatbots und KI für Callcenter-Mitarbeiter und die Verantwortung für deren Ausbildung dem frühen Offshoring ähnelt. Damals wurden Arbeitskräfte aufgefordert, ihre Ersatzarbeiter in kostengünstigeren Regionen der Welt auszubilden und verloren dadurch ihren eigenen Arbeitsplatz. Aber ist es das gleiche Phänomen? Die Excel-Analogie bietet auch hier einen spannenden Blickwinkel. Anfang der 1980er Jahre, als die menschliche Arbeit automatisierter und PCs mit Tabellenkalkulationen verfügbar wurden, veränderte es das Leben der Buchhalter völlig – aber zum Guten.

Hier lohnt sich ein Blick in die USA. Die Grafik von IPUMS sammelt und organisiert die Regierungsdaten über die Beschäftigung in der Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung in den USA. Von Anfang der 80er Jahre, als die Verwendung von Tabellenkalkulationen üblich wurde, bis 2000, ging das Beschäftigungsniveau nicht zurück oder blieb unverändert, sondern stieg von rund 1% der US-Arbeitnehmer auf 1,4% – ein Wachstum von 40 Prozentpunkte in weniger als zwei Jahrzehnten.