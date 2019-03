Warum die HuffPost und ihre Elternberichterstattung in der Medienlandschaft fehlen werden

monkeybusinessimages via Getty Images

monkeybusinessimages via Getty Images

Als ich erfuhr, dass die HuffPost Deutschland mit Ende März 2019 Ihren Betrieb einstellt, war ich gleich aus mehreren Gründen betroffen.

Zum einem verliert der deutschsprachige Raum eine auch sehr mutige Medieninstitution, die stets bemüht war, zu sagen, berichten und sichtbar zu machen, was politisch und/oder mehrheitlich-gesellschaftlich als nicht gewollt, verdrängt, nicht verständlich, oder schlicht auch nur als nicht nachvollziehbar gesehen wurde. Eine wahrhaft demokratische Gesellschaft hört vor allem auch den Minderheiten zu.

Als Historiker muss ich zudem konstatieren, dass – heute mehr denn je – die “breite Masse” sich stets irrte. Das ist im Wesentlichen seit Jahrtausenden so, seitdem es Arm und Reich, “Unten” und “Oben” gibt. Dringend sollten wir uns auch wieder in Erinnerung rufen, dass ausnahmslos alle großen gesellschaftlichen Veränderungen für eine wieder humanere und gerechtere Welt stets und ausschließlich von “Unten” herbeigeführt und erkämpft wurden.

HuffPost gab dem “Unten” eine Stimme

Diesem “Unten” gab die HuffPost stets eine Stimme, eine gelungene Reportage, einen lesenswerten Artikel.

Hier etwas verkürzt mit der Stimme der großen deutschen Historikerin, Philosophin und Journalistin Hannah Arendt: Alles Politische, das nicht gesellschaftlich ist, ist nicht politisch. Und alles Gesellschaftliche ist per se politisch. Die HuffPost bemühte sich stets und vorrangig in diesem Sinne um einen gesellschaftlichen Journalismus. Wie viele “Leitmedien” können das gegenwärtig noch von sich behaupten?

Als Historiker und Kindheitsforscher bedauere ich vor allem das Verschwinden der Eltern-Seite. Die stellte beinahe schon eine Rarität in der gesamten Medienlandschaft dar. Kaum ein Portal berichtete so vielfältig zum Thema Familie, Kindheit, Erziehung und Bildung. Kaum ein Portal stellte sich so konsequent auf die Seite von Eltern, Pädagogen und allen Menschen, die täglich – zumeist unter geringer oder gar keiner Bezahlung – die wichtigste Arbeit jeder Gesellschaft vollbringen: Kinder und Eltern zu stützen und zu begleiten.

Eine Gesellschaft, die das nicht mehr als vorrangiges, höchstes gemeinsames Bestreben an- und erkennt, steht vor dem Abgrund. Wie groß bereits die Chance ist, dass hier eine Gesellschaft wieder “in den Abgrund stürzt”, zeigten jüngst die vor allem auch medialen “Ereignisse” um den Dokumentarfilm “Elternschule”. Ich will hier nicht noch einmal auf die erschütternden Reaktionen und Lobeshymnen vieler staatlicher(!) und sogenannter Leitmedien eingehen. Dazu habe ich einen Kommentar für die HuffPost geschrieben.

Die HuffPost war eine der ganz wenigen Medieninstitutionen, die sich sofort und konsequent gegen diesen zutiefst Kindes- und Menschen verachtenden, und mit Verlaub, entbehrlichen Film stellte.

Wir brauchen Beziehung statt Erziehung

Es ist ein großer Verlust für die deutsche Medienlandschaft, dass es die HuffPost alsbald nicht mehr gibt.

Es ist ein großer Verlust, dass es diese Eltern-Seite mit all ihren Journalistinnen und Journalisten, Redakteurinnen und Redakteuren nicht mehr gibt, die allesamt offenbar verstanden haben: Als gesamte Gesellschaft brauchen wir dringend (wieder) mehr echte Beziehung statt (gewaltvoller) “Erziehung”.

Mein ganz persönlicher Dank gilt der Redakteurin Gina Louisa Metzler, die sich immer und immer wieder mit mutigen, empathischen und hervorragend recherchierten Artikeln ausschließlich auf die Seite der “Machtlosen” stellte, auf die der Kinder. – Unser aller Zukunft! Den Zustand einer Gesellschaft erkennt man – heute mehr denn je – am Umgang mit ihren Kindern.

Ich möchte meinen “Abschiedskommentar” für die Eltern-Seite der HuffPost mit einem Zitat des begnadetsten Cellisten des 20. Jahrhunderts und Friedensaktivisten Pablo Casals abschließen, das auch mein aktuelles Buch Kindheit 6.7 beendet:

“Das Kind muss wissen, dass es selbst ein Wunder ist, dass es seit Anbeginn der Welt noch nie ein anderes Kind gegeben hat, das genauso war wie es, und dass es auch in der Zukunft kein solches Kind geben wird.”

Mit großem Dank für die jahrelange engagierte Berichterstattung und besten Grüßen

Michael Hüter

Verleger, Autor, Historiker und Kindheitsforscher