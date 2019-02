Warum unsere Kinder mehr Freiheit brauchen

Alistair Berg via Getty Images

Alistair Berg via Getty Images

Der amerikanische Kinderarzt Benjamin Spock hat diese Erziehungsmethode 1946 entwickelt. Er wollte die Eltern dazu ermutigen, lässiger mit ihren Kindern umzugehen. 1990 war ein deutlicher Anstieg der Helikopter-Eltern zu beobachten, sie hatten den Fokus darauf, ihre Kinder in Sicherheit zu wissen. 2009 sah man jedoch schon den Trend dazu, es wieder etwas lässiger angehen zu lassen, wie Lenore Skenazy in ihrem Buch “Wie wir unseren Kindern die Freiheit geben, die wir hatten, ohne uns Sorgen zu machen” schreibt.

In jedem Jahrzehnt entstehen neue Erziehungstrends – von Helikoptereltern bis hin zu den Eltern, die das Gegenteil machen und Freilandhaltung betreiben. “Free Range Parenting” nennt sich dieser Trend aus den USA, bei dem Eltern ihren Kindern mehr Freiraum geben wollen.

Wenn dein Kind dich fragt, ob es zum ersten Mal alleine draußen spielen darf, was würdest du sagen? Würdest du es ermutigen, würdest du wollen, dass es seine Zeit unabhängig verbringt? Oder würdest du dir Sorgen machen, was passieren könnte und dir das Schlimmste ausmalen?

HuffPostGermany Mike Rampton wünscht sich, dass seine Tochter so eine tolle Kindheit hat wie er.

Früher wuchsen Kinder so auf, dass sie mit ihrer Familie frühstückten und dann verschwanden und Unfug machten und irgendwann zum Abendessen wiederkamen – und dringend ein Bad benötigten. Wenn diese Art, etwas über die Welt zu lernen, verloren gegangen ist, dann haben wir etwas Wichtiges verloren.

Kinder sind heutzutage sicherer als sie es jemals waren und trotzdem haben alle ständig Angst. Alle Gefahren, die es gibt, werden so übertrieben, größer gemacht als sie es sind und diskutiert, dass wir alle Angst davor haben, unsere Kinder außer Sichtweite zu lassen und das ist eine riesengroße Schande.

Es ist gefährlich, wie ein Schwachkopf zu klingen, der von einer längst vergessenen Zeit erzählt. Das ist nicht das, was ich sagen will. Ich liebe meine PlayStation leidenschaftlich und freue mich schon darauf, wenn meine Tochter mir darauf eines Tages neue Sachen beibringen wird. Ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen und würde mich freuen, wenn sie sich nicht immer verziehen würde. Aber sollten wir unseren Kindern nicht vertrauen – egal, wie alt sie sind – und darauf vertrauen, dass sie auf sich selbst aufpassen können und in der Welt klarkommen, ohne dass wir sie 24/7 beobachten müssen?

Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Kindern beibringen können, wie man sicher, aber trotzdem unabhängig ist, wie man sich auf der Straße verhält und gegenüber Fremden, was man nicht essen sollte, wann man unbedingt jemanden zu Hilfe rufen und wann man nach Hause kommen sollte.

Da ist diese ganze Welt da draußen mit Abenteuern, die nur warten, es gibt so viele faszinierende Dingen zu tun und so viele Schürfwunden, die es sich zu holen lohnt.

“Wir haben eine verhätschelte Generation erschaffen, die sich vor ihrem eigenen Schatten fürchtet”

Michelle Martin, 45, Mutter eines 28-jährigen Sohnes und Oma eines zweijährigen Enkelkindes