Warum uns dieses Buch den Donnerhall der Zukunft hören lässt

Hinter dem Atlantik wird die Zukunft gemacht: Vor knapp zehn Jahren zog es immer mehr deutsche Journalisten und Manager ins Silicon Valley, um bei Besuchen der dort ansässigen Internetunternehmen und Start-ups den Fortschritt zu erkunden und mit einer Blaupause der Welt von morgen zurückzukehren. Daraus entstanden viele Bücher wie Christop Keeses „Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt“. Was allesamt bewegt: Wie würde die Welt von morgen aussehen und worauf kommt es in der entscheidenden Phase der Transformation dorthin an?

Umso bezeichnender, dass Georg Milde bei gleicher Ausgangsfrage einen umgekehrten Ansatz wählte: Statt an die Westküste reiste er an die Ostküste der USA, wo er in New York und Washington das Zusammenwachsen von New und Old Economy beobachtete. Der Herausgeber des Berliner Magazins politik&kommunikation traf Softwareentwickler, Innovationsexperten und Elitestudenten, ebenso aber auch vermeintlich „Abgehängte“, die Rationalisierungsmaßnahmen zum Opfer gefallen waren, wie auch Regierungsinsider und Politiker.

Doch damit nicht genug: Drei Monate lang reiste er ununterbrochen um die Welt, von einer Metropole des Umbruchs zur nächsten, und das in 13 Ländern: vom Big-Data-Riesen China bis ins Herz des „Chancenkontinents“ Afrika, vom dynamischen indischen Subkontinent bis in die „Neue Welt“ Brasilien. Herausgekommen ist ein facettenreiches Buch, in dem der 42-Jährige mehr als 100 Menschen zu Wort kommen lässt: Erfolgreiche und Gescheiterte, mutige Innovatoren und im Verborgenen wirkende Unterdrückte.

Die Thesen, die Milde aus dem in den Laboren der Transformation Erlebten ableitet, haben es in sich. Er skizziert, wie sehr die Menschen sich häufig untereinander im Weg stehen oder einer dem anderen gar – frei nach Thomas Hobbes – ein Wolf ist: Viele sind geleitet von persönlicher Vorteilsnahme oder schotten ihre Gesellschaftsschicht gegen nachdrängende Aufsteiger ab. An vielen Stellen der Welt trifft er auf Streit – nicht zuletzt verstärkt durch die Sozialen Medien mit Hate Speech und Fake News. Neue Religionskonflikte, autoritäre Politiker und andere Beobachtungen am Wegesrand wirken zum Teil wie ein Donnern des Gewitters der Veränderung, das Milde immer wieder am imaginären Zukunftshimmel sieht.

Die zunehmend digitalisierte Welt verändert das Leben der Menschen jedoch an vielen Stellen zum Besseren, wie auch der Reisende immer wieder beobachtet: Digitalisierung kann gegen Korruption helfen, da sie in durch plötzlich transparente Verwaltungsverfahren die in vielen Ländern grassierende Alltagskorruption zurückdrängt. Durch die Schaffung digital registrierter Identitäten werden viele Menschen, vor allem Frauen in armen Landregionen, überhaupt erstmals gegenüber Staat oder Hilfsorganisationen als individuelle Person sichtbar – und nicht mehr nur als Anhängsel ihres Ehemanns oder Vaters. E-Learning kann unterprivilegierten Schichten erstmals Zugang zu besserer Bildung verschaffen.