Forscher untersuchen Klimapolitik von Populisten – mit überraschenden Erkenntnissen

► Ungarn: Die Fidesz-Partei von Premierminister Viktor Orbán findet das Pariser Klimaschutzabkommen super, trägt auch die meisten Klimaschutzmaßnahmen in Brüssel mit, und setzt ausschließlich auf internationale Maßnahmen, um die Erderwärmung auszubremsen.

► Frankreich: Der rechtsextreme Rassemblement National (früher: Front National) von Marine Le Pen lehnt den Weltklimarat UNFCCC als “kommunistische” Organisation ab, will aber mit Solar- und Biogasanlagen einen französischen “Klimapatriotismus” etablieren.

Diese recht zufällig herausgegriffene Abstimmung passt in ein größeres Muster. Vereinfacht könnte man sagen: Rechtspopulisten tun sich schwer im Klimaschutz – und wenn mehr von ihnen ins nächste Europaparlament einziehen, gibt es noch mehr dicke Luft.

Beatrix von Storch hat ein vermeintliches Synonym für Klimaschutz gefunden: “Deindustrialisierung”. Und weil sie offenkundig die Industrie vor Klima-Maßnahmen schützen will, stimmte sie im Oktober 2015 im Europaparlament gegen eine Regelung, die den Schadstoffausstoß mittelgroßer Verbrennungsanlagen deckeln sollte. 87 Prozent der Abgeordneten waren dafür, nur die AfD-Politikerin und einige hauptsächlich rechtspopulistische Kollegen sahen es damals anders.

Provokateur: Früher war Ungarns Präsident Viktor Orbán Gast bei CSU-Klausuren, heute wird es auf europäischer Ebene zunehmend einsam um den provokanten Populisten.

Sämtliche Umfragen legen die Befürchtung nahe, dass sie bei der Europawahl am 26. Mai viele Sitze hinzugewinnen werden – der Klimaschutz auf europäischer Ebene dürfte also, von Ausnahmen abgesehen, mehr Gegenwind bekommen. Es ist also an der Zeit, die Haltung europäischer Rechtspopulisten zum Klimawandel besser zu verstehen – und im Sinne eines weiterhin bewohnbaren Planeten Gegenstrategien zu entwickeln.

adelphi ist ein unabhängigers Thinktank mit Sitz in Berlin, der sich vor allem mit klima- und entwicklungspolitischen Fragen auseinandersetzt.

Populistin in zweiter Generation: Marine Le Pen hat den rechtsextremen Front National ihres Vaters Jean-Marie zum schlagkräftigen populistischen Rassemblement National umgebaut.

Populisten und das Klima

Hitzerekord um Hitzerekord, Ernteausfälle, tote Fische in Flüssen und Seen mit historisch niedrigen Pegelständen – wer sich bisher noch nicht mit der Klimakrise beschäftigt hatte, der musste es im Sommer 2018 auf die harte Tour lernen.

In der Folge fuhren in Deutschland die Grünen sensationelle Umfragewerte ein, Zehntausende demonstrierten für Wald und gegen Braunkohle. Seit diesem Winter macht die Jugend an den #FridaysForFuture mobil und streikt für Klimaschutz, statt zur Schule zu gehen. Und die Zahl der Deutschen wächst, die zumindest in Umfragen angibt, fürs Klima auf die ein oder andere Flugreise zu verzichten.

So langsam, aber sicher kommt das Bewusstsein für Klimaschutz in der Mitte der Gesellschaft an. Häufig übernehmen jedoch Rechtspopulisten die Rolle des “Hauptsache dagegen!”-Onkels von der Familienfeier – und das nicht mal besonders fundiert: “Wir haben festgestellt, dass die Parteiprogramme selten Klimapolitik abdecken, und wenn doch, dass die Positionen relativ simpel oder unterentwickelt sind”, schreiben die Autoren der adelphi-Studie.

Das könne zum Teil auch daran liegen, dass die vergleichsweise jungen Parteien oft keine Erfahrung in Gesetzgebung haben, oder sich in ihren Reihen ganz einfach keine Klimaexperten finden. Die klimapolitische Position der AfD beispielsweise wurde zu großen Teilen von Menschen wie Michael Limburg und Horst-Joachim Lüdecke entwickelt, die mit ihrer zwielichtigen Organisation EIKE den Kenntnisstand der kompletten weltweiten Klimaforschung in Zweifel ziehen.