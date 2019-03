Patpongs via Getty Images In Islands Hauptstadt Reykjavik sind 40 Prozent der Parlamentsmitglieder Frauen.

Island war das erste Land, in der eine Frau zum demokratisch gewählten Staatsoberhaupt wurde – Vigdís Finnbogadóttir kam 1980 an die Macht. Die derzeitige Premierministerin, Katrín Jakobsdóttir, die 2017 gewählt wurde, ist die zweite Frau in dieser Funktion in der Geschichte Islands.

Ein Großteil des Fortschritts in Island ist auf eine starke Frauenbewegung zurückzuführen. Sie forderte die Gleichstellung der Geschlechter und rückte die Belange von Frauen in den Mittelpunkt. In einer Gesellschaft, in der traditionelle Geschlechterrollen tief verwurzelt waren.

“Aktivismus an der Basis ist absolut entscheidend. Ohne diesen Aktivismus würde nichts passieren”, sagt Brynhildur Heidar- og Ómarsdóttir, Geschäftsführerin der Icelandic Women’s Rights Association.

Eines der größten Ereignisse in der Geschichte der isländischen Frauenbewegung fand 1975 statt. Die Frauen gingen auf die Straße, weil sie wütend darüber waren, dass sie nicht gut genug für ihre Arbeit bezahlt wurden und politisch unterrepräsentiert waren.

90 Prozent aller Frauen Islands gingen 1975 für ihre Rechte auf die Straße

“Wir mussten etwas Großes tun, und wir mussten etwas Mutiges tun, weil unsere Situation schrecklich war”, sagt Ómarsdóttir heute.

Fast jede Frau in Island nahm teil an der Demonstration, am Ende waren es 90 Prozent aller Frauen des Inselstaates. Die Demonstration wurde damals nicht “Streit” genannt, denn der Begriff hätte konservative Frauen des Landes wohl abgeschreckt. Stattdessen hieß der Tag Kvennafrídagurinn, was übersetzt “Frauenfreizeit” bedeutet. Eine Idee, die es schaffte, alle Frauen im Kampf für die Gleichberechtigung zu vereinen.

“Diese Solidarität war von grundlegender Bedeutung, wir wollten eine Aktion schaffen, die alle Frauen Islands zusammenbringt, unabhängig von ihrer politischen Überzeugung”, sagt Ómarsdóttir.

Seitdem hat sich in Island einiges verändert. 1976 wurde ein Gleichstellungsgesetz unterzeichnet, und nach der Wahl von Finnbogadóttir zur Präsidentin wurde die sogenannte Frauenallianz gegründet – eine Partei mit dem Ziel, mehr Frauen in die Politik zu bringen. 1983 gewann die Frauenallianz ihre ersten Parlamentssitze.

Ohne Frauen-Quote ging es nicht

Heute hat Island einen der höchsten Anteile von Frauen in politischen Ämtern. Am Höhepunkt waren fast 48 Prozent der gewählten Mitglieder des isländischen Parlaments Frauen, das war 2016. Heute liegt der Anteil bei rund 38 Prozent, aber damit noch immer weit vor Ländern wie den USA, wo Frauen nur 23,7 Prozent des Kongresses ausmachen. Oder wie Deutschland, wo der Frauenanteil 2017 auf ein historisches Tief von 31 Prozent sank.

Was die Gleichberechtigung in der Arbeit betrifft, so hatte Island keine Angst davor, Gesetze dafür zu erlassen. 40 Prozent der Vorstände eines Unternehmens müssen weiblich sein. Heute sind 43 Prozent der Vorstände der größten börsennotierten Unternehmen in Island Frauen.

“Das Letzte, was wir tun wollten, war, Quoten einzuführen”, sagt Bergljót Thrastardóttir vom isländischen Ministerium für Gleichberechtung, “aber wir mussten es tun, weil wir schon lange im Gespräch mit Unternehmen waren und trotzdem nichts geschehen war.”

Dennoch muss laut Thrastardóttir noch mehr passieren. Die Hoffnung, dass die Quoten dazu führen würden, dass mehr Frauen CEOs werden, sei noch nicht Realität geworden, sagt Thrastardóttir.

Unternehmen müssen nachweisen, dass sie Frauen nicht benachteiligen

Island ist auch das einzige Land der Welt, das von Unternehmen verlangt, nachzuweisen, dass sie Frauen nicht weniger als Männer bezahlen. Ein Gesetz zur Lohngleichheit trat 2018 in Kraft.

Der Gender Pay Gap, der Unterschied beim Einkommen von Männern und Frauen, liegt in Island bei rund 16 Prozent, wie aus Zahlen der Regierung hervorgeht.

Nun müssen die Firmen nachweisen, dass sie Frauen nicht benachteiligen. Jedes Unternehmen mit 25 oder mehr Mitarbeitern muss seine Löhne alle drei Jahre von unabhängigen Stellen überprüfen lasse. Diejenigen, die die Überprüfung nicht bestehen, werden mit Bußgeldern belegt.