In Wien daheim: Der Geist des Silicon Valley

Der Geist des Silicon Valley ist geprägt von Zuversicht und Unbekümmertheit, vom Prinzip der Verschmelzung von Privatem und Beruflichem, von großer Praxisnähe durch wissenschaftliche Exzellenz, einer seit Jahrzehnten bestehenden IT-Unternehmenslandschaft, einer hohen Dichte an Kapitalgebern, vor allem aber von jungen und mutigen Unternehmern, die den Willen haben, Neues hervorzubringen. Sie wollen möglichst viel ausprobieren und halten sich Optionen offen. Was sie auszeichnet, sind vor allem kulturelle Qualitäten wie Optimismus, Durchhaltevermögen, die Kultur des Scheiterns und Unternehmergeist. Gewiss gehören zum Silicon Valley auch Hype und Hybris. Anders ist das Neue nicht zu haben.

Dieser Geist zeigte sich schon an der Schwelle zum 20. Jahrhundert in der Kaiserstadt Wien, die ein Magnet für Arbeiter und Intellektuelle war. Wien war „eine genießerische Stadt“, der Stefan Zweig in seinem Buch „Die Welt von Gestern“ ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Hier verband sich eine durch Jahrhunderte geprägte intellektuelle Energie mit einer etwas „müde gewordenen Tradition“. All das führte zu einer Belebung und Erfrischung der Gesellschaft.

Das Wien der Moderne bezeichnete der Historiker Alan Jalinek als "Silicon Valley des Geistes". Hier lebten und arbeiteten u. a. die Schriftsteller Artur Schnitzler und Robert Musil, die Komponisten Gustav Mahler und Arnold Schönberg, die Architekten Adolf Loos und Joseph Maria Olbrich, der Psychoanalytiker Sigmund Freud, der große Geist, der wie kein anderer damals „das Wissen um die menschliche Seele vertieft und erweitert“ (Stefan Zweig) hat, und die Maler Gustav Klimt und Egon Schiele, der den Tod und das Leben liebte. Im Oktober 1918 starb seine schwangere Frau Edith. Drei Tage später folgte er ihr nach: „Der Krieg ist aus - und ich muß gehn - meine Gemälde sollen in allen Museen der Welt gezeigt werden“, soll er geflüstert haben, bevor er mit 28 Jahren an der Spanischen Grippe starb. Nach seinem Tod geriet Schiele in der Kunstwelt eine Zeit lang in Vergessenheit, mittlerweile erzielen seine Bilder Höchstpreise. All das hat auch viel mit unserer Gegenwart zu tun, in der die Meister sterben, wenn ihr Werk vollendet ist.

Wien steht auch für eine Lebenseinstellung: so zu leben, als hätte man noch unendlich viel Zeit und andererseits sich bewusst zu sein, dass morgen alles vorbei sein kann. Wo sich Widersprüche, Tiefe und Oberfläche, eine Mischung aus Alt und Neu in dieser Fülle zeigen, entsteht Neues. Ein Symbol dafür ist der Wiener Naschmarkt, der „mit der Verdauung der Stadt“ zu tun hat, denn hier „entledigt sie sich von allem Überflüssigen und Verbrauchten, alles, was sie nicht mehr verwenden kann“. Richard Swartz beschreibt in seinem Buch über das Wiener Flohmarktleben, dass in der Großstadt viele Sammler, Händler, Originale und arme Menschen davon leben.

Dass Wien damals zum Kristallisationspunkt der Moderne wurde, ist auch (wie im Silicon Valley) der Einwanderung zu verdanken, denn mehr als die Hälfte der etwa 1,7 Millionen Menschen, die hier um 1900 lebten und den Aufbruch wagten, wurden nicht in Wien geboren. Das multikulturelle Wien bestand aus Deutsch-Österreichern, Tschechen, Slowaken, Kroaten, Italiener und andere Nationalitäten des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn. Es entstanden damals neue Berufsgruppen wie Stenotypistinnen, Telefonistinnen, Chauffeure, Industriearbeiter und Saisonarbeiter.

Die k.u.k. Pracht hatte aber auch seine Schattenseiten wie soziales Elend oder Wohnungsnot. Auch heute ist der Vergleich mit dem Silicon Valley durchaus noch gerechtfertigt, denn die gemeinsame Philosophie basiert auf Nachhaltigkeit. So gehören zur Smart City-Strategie in Wien die Hauptbereiche Anwendungsfelder, strategische Planung und IT-Infrastruktur. Besonders relevant sind dabei öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Bildung, Energie und Umwelt, Gebäude sowie Mobilität. Strategien werden hier möglichst zentral und ressortübergreifend koordiniert. Dazu gehören Klimaschutzmaßnahmen wie die thermische und energetische Sanierung bestehender Wohnbauten, die Einführung von Photovoltaik und Solarenergie, die Förderung von Elektro-Mobilität, Partizipation und Vernetzung. GrünStattGrau, die ganzheitliche Kompetenzstelle für Bauwerksbegrünung, gibt Impulse und vernetzt Menschen, innovative Produkte und Projekte, liefert Know-how und Analysen für die Praxis und begleitet urbane partizipative Strategien bis zur Umsetzung.

An der Stadt Wien zeigt sich, dass sich das Neue nicht nur dem Zufall verdankt, sondern vor allem einen fruchtbaren Boden braucht, auf dem all das gedeihen kann - und eine Geschichte, die nie vergessen und immer fortgeschrieben wird.

