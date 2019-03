Warum ich meinem Freund verschwiegen habe, dass ich erblinde

HuffPost Mittlerweile sind Shannon und ihr Freund Willie verheiratet.

Shannon Reyenga ist freie Autorin und setzt sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Sie selbst hat das Usher-Syndrom, eine genetisch bedingte Hörsehbehinderung. Reyenga wurde mit einem fortschreitenden Hörverlust geboren und erfuhr erst im Erwachsenenalter, dass sie wahrscheinlich auch ihr Augenlicht verlieren wird. Das ließ sie mit der Frage kämpfen: Wie gesteht sie ihrem neuen Partner, dass sie nicht nur taub, sondern auch blind sein wird? In der HuffPost beschreibt Reyenga, wie ihre Behinderung ihre Beziehung beeinflusst hat.

Es war Mitte Januar 2016, als ich endlich einen Tag ausgewählt hatte, um meinem Freund zu gestehen: Ich werde blind. Keine Sorge: Dass ich taub bin, wusste er bereits seit unserem ersten Date. Nur den ultimativen Stimmungskiller habe ich in den ersten sechs Monaten unserer Beziehung verschwiegen: Nämlich, dass ich an einer seltenen genetischen Erkrankung leide, die schließlich zum Verlust meines Augenlichts führen würde. Zu diesem Zeitpunkt war die Tatsache, dass ich erblinden würde, noch relativ neu für mich. Ich wurde zwar mit einem fortschreitenden Gehörverlust geboren, aber dass ich auch mein Augenlicht verlieren würde, wusste ich bis zu meinem 24. Geburtstag im Jahr 2015 nicht. Es war ein Samstag, ich war bei einer Routine-Untersuchung beim Optiker. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendetwas mit meinem Sehsinn nicht stimmen könnte. Hätte ich eine Ahnung gehabt, hätte ich wahrscheinlich keine kleine Optiker-Kette in einem Einkaufszentrum gewählt, um mich über meinen unheilbaren Sehverlust zu informieren. Diagnose: Usher-Syndrom Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, als der Optiker in Schweigen verfiel und viele Minuten lang auf seinen Computerbildschirm starrte. Ich saß mit erweiterten Pupillen auf dem Untersuchungsstuhl – sicher, dass das knochige Gewebe, das hinter meinen Augen erschien, das Ergebnis von zu vielen Jägermeistern in der Nacht zuvor war. Der Optiker sagte, dass das, was er sah, vermutlich ein fortgeschrittener Zustand war, der Blindheit verursachte. Ein paar Monate und Tests später, wurde seine Diagnose von einem Retina-Spezialisten bestätigt. Ich leide unter der am meisten verbreitete Ursache für Taubblindheit, einer seltenen rezessive genetische Krankheit mit dem Namen Usher-Syndrom. Wie die meisten Menschen mit dieser Krankheit wurde ich mit einer Gehörlosigkeit geboren, die von unterentwickelten Haarzellen im Innenohr verursacht wird. Der Sehverlust, der ein Teil des Syndroms ist, startet normalerweise im Erwachsenenalter mit einem Zustand, der Retinitis Pigmentosa genannt wird. Dabei entwickeln sich die Zellen in der Regenbogenhaut zurück. Die Degeneration sorgt zunächst für Nachtblindheit und dann beeinträchtigt sie langsam das dezentrale Sehvermögen, bis Betroffene wie durch einen Tunnel sehen und eventuell sogar gänzlich ihr Augenlicht verlieren. Ich dachte, ich würde nie einen Freund finden Zu dieser Zeit meiner Diagnose litt ich unter Nachtblindheit, hatte aber ein gutes Sehvermögen bei Tageslicht. Ich wusste nun allerdings, dass ich möglicherweise vollständig erblinden würde. Es gibt keine Heilung oder Behandlungsmöglichkeiten für Taubblindheit, die vom Usher-Syndrom verursacht wird. Nachdem ich von meinem drohenden Sehverlust erfahren hatte, dachte ich, ich hätte jede Chance auf eine Beziehung verloren. Ich war Single und hatte ohnehin schon Probleme damit, Männer zu finden, die meine Taubheit akzeptierten. Wie sollte jemand mit mir zusammen sein wollen, jetzt, wo ich auch noch blind werden würde?

Ich hatte Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der bereit dazu wäre, diese Diagnose mit mir zusammen durchzustehen. Ich schaffte es ja selbst kaum, stark zu bleiben. In den Monaten nach meinem Termin beim Optiker behielt ich die Diagnose erstmal für mich. Nur ein paar Freunde und Familienmitglieder wussten davon. Ich wollte nicht, dass irgendwer mich anders sah oder zum Beispiel dachte, ich wäre nicht mehr in der Lage, arbeiten zu gehen. Nach außen hin wirkte ich stark, aber in mir drin sah es ganz anders aus. Ich war nicht mehr die unabhängige Karrierefrau Die unabhängige Karrierefrau, die ich in mir gesehen hatte, war nicht mehr da. Stattdessen dachte ich immer wieder an die Last, die ich von nun an für andere werden würde. Ich zog zurück zu meinen Eltern und wartete auf den Tag, an dem ich aufwachen und nichts mehr sehen würde. In dieser dunklen Zeit ermutigte mich meine Schwester dazu, auch weiterhin neue Männer kennenzulernen. Es dauerte zwar einige Monate, aber ich hörte schließlich auf sie und traf mich mit einem Typen namens Willie, den ich über die Dating-Plattform “OkCupid” kennengelernt hatte. Wir verstanden uns auf Anhieb – unsere Vorliebe für Craft-Beer und unsere gemeinsame Abneigung gegen Carl von “The Walking Dead” hat uns von Anfang an verbunden. Willie hatte freundliche grüne Augen hinter einer dunkel umrahmten Brille, rotbraunes Haar und trug gerne karierte Hemden. Er war offen für jede Unternehmung, auf die ich Lust hatte: egal ob das hieß, ein Kunst-Festival zu besuchen oder in der Sommerhitze von Colorado wandern zu gehen. Ich wusste, dass ich ihn weiterhin treffen wollte, weil er mich zum Lachen brachte, während ich noch immer mit meiner Traurigkeit über meine Diagnose zu kämpfen hatte. Das einzige Problem war, dass er Arzt ist. Er würde die Wichtigkeit meines Hörverlusts oder den Grund dafür nicht einfach ignorieren können. Den richtigen Augenblick gab es nicht Die Suche nach dem richtigen Augenblick, ihm von der Diagnose zu berichten, begann bei unserem ersten Date. Ich erzählte ihm von meinem Gehörverlust, aber ließ den Grund dafür sehr wage. “Das ist wahrscheinlich genetisch bedingt”, sagte ich. “Ich werde diesen Sommer einen Gentest machen.” Das war wahr. Ich würde einen Gentest durchführen, um herauszufinden, welchen Typ des Usher-Syndroms ich konkret hatte. Er schluckte den Köder nicht. Stattdessen fragte er, ob ich ein Cochlear-Implantat bekommen würde, eine Hörprothese für Gehörlose. Auf dieses Gespräch war ich eher vorbereitet: Ich hatte nämlich vor Kurzen erst angefangen, Vorbereitungen dafür zu treffen, mir die Prothese im kommenden Herbst implantieren zu lassen. Die Prothese war meine Rettung in den ersten Monaten. Ich konzentrierte mich auf meinen Hörverlust und erklärte, warum ich noch bei meinen Eltern wohnte. In der Zwischenzeit erzählte ich nebenbei von anderen Symptomen des Usher-Syndroms. “Ich nehme den Bus zur Arbeit”, sagte ich bei unserem zweiten Treffen und verschwieg, dass es nicht sicher für mich wäre, mit Nachtblindheit und meinem limitiertem Sehen Auto zu fahren. “Ich sehe nachts nicht so gut”, sagte ich nach einem Monat unserer Beziehung, nachdem er mich dabei ertappt hatte, wie ich im Dunklen nach seinem Badezimmer gesucht hatte. Die Ausreden häuften sich “Ich versuche, im Dunkeln kein Auto zu fahren”, sagte ich mehrere Monate, nachdem ich Willie kennengelernt hatte und bemühte mich darum, unsere Treffen möglichst kurz zu halten, um das Tageslicht zu nutzen. “Ich versuche, Auto fahren zu vermeiden”, sagte ich nach fünf Monaten Beziehung, nachdem ein Zusammenstoß mit einem Bus mich fragen ließ, ob ich überhaupt noch fahren sollte. Ich dachte, er hätte ein Recht darauf, zu wissen, wie mich das Syndrom beeinflusste. Wenn die Dinge noch ernster werden sollten, würde ich ihm erzählen, wie eine Zukunft mit mir aussehen könnte. Sogar mit diesem logischen Gedanken im Kopf fühlte ich mich schlecht dabei, ihm nicht gleich die ganze Geschichte meiner Diagnose zu erzählen. Ehrlichkeit ist schließlich ein wichtiger Grundstein einer gesunden Beziehung. War ich ehrlich, wenn ich ihm nicht die ganze Wahrheit erzählte? Es war schwer einzuschätzen, was ich tun sollte. Er war einverstanden mit allem, was ich sagte. Wir planten unsere Dates mit Hinblick auf den Busfahrplan und machten am Wochenende Sachen außerhalb der Stadt. Der Schock über die Diagnose ließ nach Schließlich ging der Schock über die Diagnose vorbei. Es war einfacher geworden, mit der Diagnose zu leben, jetzt, wo ich wusste, dass ich immer noch Spaß haben konnte und mich sowohl mit meiner Taubheit als auch mit meiner Blindheit arrangieren konnte. Nach drei Monaten Beziehung ließ ich mir die Hörprothese einbauen. Kurz nachdem es mir besser ging, zog ich bei meinen Eltern aus und ins Zentrum der Stadt Denver, sodass ich zu Fuß zur Arbeit gehen und unabhängiger sein konnte. Willie und ich konnten mehr Zeit miteinander verbringen. Er wurde einer meiner größten Unterstützer, während ich lernte, wie ich mit der Prothese hören konnte, egal, ob das hieß, Spracherkennung zu üben oder kleine Entdeckungen zu feiern, wie die Geräusche knisternder Blätter. Unsere Beziehung lief großartig. Aber mein Schuldgefühl, weil ich nichts über mein Usher-Syndrom erzählt hatte, wurde größer. Täglich gab ich bei Google ein “Wie erzählt man seinem Freund, dass man blind wird”. Keine Ergebnisse. Ich sprach mit meiner Familie darüber.