Kind zur Adoption freigegeben: Das war die beste Entscheidung meines Lebens

Für Hicks stand von da an fest: Sie würde ihr Kind zur Adoption freigeben und von ihren beiden Freunden großziehen lassen. So lebt Hicks heute mit ihrer Entscheidung.

Nach der Geburt meiner Tochter im Oktober 2012 zündete ich mehrere Kerzen an und flüsterte ihr all meine Liebe ins Ohr. Ich drückte ihren Körper gegen meinen und versuchte, mir ihren Duft einzuprägen. Ich sah ihr tief in die Augen. Sie sah in meine. Ich betete mit all der Kraft, die ich noch hatte, dass wir eines Tages über alles reden würden.

Wenn dieser Zeitpunkt eintrifft, so stellte ich es mir vor, könnte ich ihr alles über ihre wunderbaren Eltern, meine eigenen Eltern und Ray erzählen: den Mann, den ich liebte, mit dem ich verlobt und der zwei Jahre zuvor gestorben war.

Die Frau, die die Mutter meiner Tochter werden sollte, lernte ich beim “Women of the World Poetry Slam 2012” im texanischen Denver kennen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits schwanger. Als sie mir unter Tränen erzählte, dass sie und ihr Mann ein Adoptionsverfahren begonnen hatten, wusste ich, was ich ihr antworten würde. Meine Entscheidung fiel mir leicht. Ich fällte sie mit einer Klarheit, die ich nie zuvor und auch seitdem nicht mehr erlebt hatte.

Ich hätte das Baby allein großziehen müssen

Nachdem ich meine Entscheidung getroffen hatte, rief ich als erstes den leiblichen Vater meines ungeborenen Kindes an. Er war ein High-School-Freund, der mir dabei geholfen hatte, über den Tod meines Verlobten hinwegzukommen und zu erkennen, dass es um mehr im Leben ging, als Witwe zu sein.

In diesem abenteuerlischen Gespräch klärte er mich über seine Erwartungen an unsere Beziehung auf – für den Fall, dass ich das Baby doch behalten würde.

Er würde nicht so oft da sein, wie ich es mir wünschte. Er hätte kein Geld übrig, um zu helfen. Er und ich würden nie ein Paar sein. Ich müsste alles allein machen. Und während er es vermissen würde, in der Nähe seines Kindes zu sein, vertraute er mir, die beste Entscheidung für uns beide zu treffen.

Ich berichtete all das meinen Freunden, den zukünftigen Eltern meines Babys, und wir verbrachten den Rest der Woche in Denver, um alle weiteren Schritte gemeinsam durchzugehen.

Für die Frau wurde der Traum eines Babys wahr

Würde das Kind erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind? Welche Religion sollte es haben? Ist Hintern versohlen erlaubt? Welche Ausbildung? Welche Namen? Wir besprachen alles, was mir in den Sinn kam. Und als mir keine Fragen mehr einfielen, rief ich meine Mutter an.